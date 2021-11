Ministerul Transporturilor - "cuibul" infractorilor

Grupul infracţional din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - care este nominalizat în raportul din 8 septembrie 2020 întocmit de Direcţia de Corp Control şi despre care ziarul BURSA a relatat în articolele "Grup infracţional organizat în cadrul Ministerului Transporturilor" şi "Bani deturnaţi de la Ministerul Transporturilor" - nu a fost destructurat încă, deşi secretarul de stat Sandor Gabor ştie despre existenţa lui şi despre neregulile semnalate de inspectorii din cadrul ministerului de resort.

Conform unor probe noi, care au intrat în posesia ziarului BURSA, în cadrul unei întâlniri care a avut loc în cursul acestui an, secretarul de stat Sandor Gabor a afirmat: "Eu am o singură preocupare: sunt conştient că tot ministerul mi se va opune. Singura mea şansă este ca patronatele să îmi fie alături. O persoană nu se poate lupta cu un grup. Cu un grup se poate lupta un alt grup. Mai întâi trebuie să ştiţi pentru ce luptaţi, nu e înţelept să mergeţi pe încredere. Trebuie să luptăm, cu toate armele, dacă ne însuşim aceeaşi viziune pe termen scurt şi pe termen mediu. Dacă veţi şti să vă asumaţi acele chestiuni, atunci trebuie să scoatem toate armele ca să dărămâm grupul infracţional".

Spusele lui Sandor Gabor au rămas însă vorbe goale sau vânare de vânt, atât timp cât în cele 9 luni de când acesta ocupă funcţia de secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nu a reuşit să restructureze sistemul care, conform raportului din 8 septembrie 2020, a cauzat un prejudiciu de 4,37 milioane euro Autorităţii Rutiere Române (ARR) şi ministerului de resort.

"Singura persoană care nu se bucură că am venit este doamna Kalapis, care simte că, dacă restructurăm sistemul, ea va avea de pierdut financiar. Dacă restructurăm sistemul, nu va mai avea atâtea pârghii pentru a se duce la cât mai multe examene. Eu degeaba muncesc cu grupele de lucru ca să acopăr deficienţele legislative, pentru că ea ştie că direcţia pe care o conduce e singura ce trebuie să iniţieze actele normative. Degeaba discut cu patronatele. Singura şansă ca să facem intervenţii corecte în sistem este ca patronatele să susţină modificările legislative. Poate vor fi anumite pasaje sau aliniate care nu vor conveni la toată lumea. Că, dacă scoatem acum toate gloanţele, doamna Kalapis se va opune la punctul x şi punctul y", mai afirma în discuţia pe care ministrul Sandor Gabor a avut-o cu sursele noastre în cadrul întâlnirii citate.

Iată ce afirmau inspectorii Direcţiei Corp Control din cadrul Ministerului Transporturilor în raportul din 8 septembrie 2020, referitor la doamna Kalapis: "Cu susţinerea şi participarea doamnei Aurelia Surulescu şi doamnei Adriana Kalapis, în calitate de director general al ARR, respectiv director al Direcţiei de Transport Rutier din cadrul ministerului, (...), reprezentanţii ARR şi DTR au acţionat constant pentru prezervarea în continuare a avantajelor financiare de care au beneficiat şi înainte de adoptarea Legii 109/2014. (...) Apreciem că reglementarea modului de plată a membrilor comisiilor de examinare a fost efectuată în mod abuziv, în interesul unui grup de persoane din care unele au ajuns să încaseze lunar din examinări sume de chiar şi de 3-4 ori mai mari decât salariul cuvenit pentru funcţia ocupată, în dauna persoanelor care au participat la examinări în calitate de candidaţi şi care au fost astfel constrânşi să plătească tarife nejustificat de mari. A fost perpetuată astfel o stare infracţională prin constituirea unui grup organizat la care au aderat atât persoanele aflate succesiv la conducerea ARR şi DTR, cât şi angajaţi din cadrul acestor structuri, care au acţionat pe o perioadă mai mare de 10 ani, inclusiv prin impunerea unor reglementări în interes propriu, în scopul obţinerii de venituri din activitatea de examinare".

Inspectorii mai susţineau că, beneficiind inclusiv de protecţia doamnei Kalapis, 107 angajaţi din cadrul Ministerului Transporturilor şi din cadrul instituţiilor subordonate au încălcat conştient, voit, normele de integritate privind funcţia publică şi au "jefuit" centrele de formare profesională, în perioada 1 ianuarie 2016 - 12 martie 2020, cu suma de 21.117.944 lei, adică 4.375.000 euro, venituri pe care le-au încasat ilegal.

Arătăm că în tabelul din raport cu veniturile ce ar fi fost încasate ilegal de cei 107 angajaţi ai ministerului figurează şi Adriana Kalapis care a încasat în patru ani, din examinări, suma netă de 526.420 lei.

• Sandor Gabor vrea oameni integri, dar nu şi un corp profesionist de examinatori

Majoritatea centrelor despre care este vorba în raportul respectiv aparţineau la acea vreme SC IFPTR SRL din Miercurea Ciuc, care a fost condusă până în martie 2021 de actualul secretar de stat Sandor Gabor.

Cu toate acestea, domnul Gabor nu a găsit nici până acum o soluţie pentru a destrăma caracatiţa din interiorul Ministerului Transporturilor şi din ARR.

Întrebat în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu sursele noastre, care sunt schimbările pe care doreşte să le facă din noua funcţie deţinută, Sandor Gabor a răspuns: "Trebuie să statuăm legalitatea actului de examinare, să transparentizăm actele, să schimbăm procedurile de examinare. Nu răsturnăm carul dintr-odată. Am constituit cinci grupe care se ocupă de diverse segmente ce ţin de examinare, de la reglementare până la stabilirea criteriilor de performanţă pentru examinatori. Cel mai bine este să se taie cei din ARR de pe listele de examinatori. Le-am promis celor care nu au fost tăiaţi, că vor fi un fel de şefi de comisii. Corecţiile le fac ei între ei, pentru că se pârăsc unii pe alţii, decât să intervin eu. (...) M-am asigurat că cei care nu vor fi tăiaţi din comisiile de examinare sunt integri. Şi sunt 18. Le-am spus că sunt în acest moment acceptabili. Am fost întrebat ce îi aşteaptă. «Ce vă aşteaptă? O să fiţi delegaţi la examen, probabil o dată la două săptămâni, veţi fi percepuţi ca oamenii lui Sandor, dar vă asumaţi chestia asta. Pentru că, dacă la început, în loc de 100 lei, veţi câştiga 20 lei din examinare, dar totul să fie reglementat. Dacă vor să se ducă la examen să îşi ia concediu sau concediu fără plată»".

În cadrul întâlnirii citate, i s-a prezentat noului secretar de stat posibilitatea înfiinţării unui corp profesionist de examinatori, pentru a înlătura toate deficienţele constatate de inspectorii Direcţiei Corp Control din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

"Nu prea suportă structura actuală. Nu vreau să bulversez sistemul, ci să restructurez sistemul", a spus Sandor Gabor, care a lăsat să se înţeleagă că nu ar fi de acord nici cu organizarea în sistem online a examinărilor teoretice a celor care lucrează în transportul rutier.

"Dacă la ora actuală, nefiind online, se fac aranjamentele care se fac, vă daţi seama ce se va face online? Corp de examinatori, da, putem face, dar nu câştigăm nimic", a precizat secretarul de stat, care a menţionat că ar dori ca plata examinatorilor să fie efectuată în funcţie de numărul de ore petrecute la examen şi nu în funcţie de numărul persoanelor examinate, aşa cum încă din păcate se întâmplă în centrele de formare profesională.

• Condiţii puse de Sandor Gabor pentru a accepta numirea ca secretar de stat

Mai amintim că, în articolul "Bani deturnaţi de la Ministerul Transporturilor", publicat de ziarul BURSA în ediţia din 19 martie, referitor la numirea sa în funcţie şi la relaţia sa cu viceprim-ministrul Kelemen Hunor - preşedintele UDMR -, secretarul de stat Sandor Gabor ne-a spus că nu e prieten cu actualul vicepremier şi că nu a condiţionat numirea sa în funcţia publică.

Prin prisma noilor probe, se pare că lucrurile nu stau chiar aşa. La întâlnirea cu sursele noastre, secretarul de stat Sandor Gabor a afirmat:

"Dacă mă întrebaţi de ce am venit, primul motiv a fost că am fost rugat de cei de la UDMR. A venit domnul Tanczos (n.red. - Tanczos Barna, actualul ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor). Nu sunt membru UDMR. Mă cunosc cu domnul Kelemen, de mai multă vreme, că e din zonă. M-a sunat să mă întrebe dacă vin, dacă reuşeşte să obţină un post şi i-am transmis că vin, dar să mă ocup de ARR şi de ISCTR. Am vrut să văd lucrurile şi din cealaltă parte. Al doilea motiv este că am avut discuţii în cursul lunii ianuarie cu domnul Drulă şi am simţit că se bucură că vin, că va avea un om pe domeniul rutier. Am simţit că are încredere. Eu am zis că nu vin să fac figuraţie şi i-am transmis că, dacă ne apucăm de treabă, va avea probleme din cauza mea. M-a asigurat în fiecare săptămână că mergem până la preşedinte (n.red. - Dan Barna, fostul preşedinte al USR), dacă cineva vociferează. Al treilea motiv este că având în vedere lucrurile pe care le ştiţi dumneavoastră, este că aşa zisul sistem s-a săturat de anumiţi oameni, pentru că nu fac nimic".

Din cele de mai sus reiese clar că Sandor Gabor a condiţionat preluarea domeniului rutier de numirea în funcţia de secretar de stat şi că s-a bazat pe protecţia fostului ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, care l-a asigurat şi de susţinere din partea lui Dan Barna.

În aceste condiţii, se pare că nu a fost întâmplătoare până la demisia din guvernul Cîţu ignorarea de către Cătălin Drulă a raportului primit în 29 iunie 2021 din partea Direcţiei Corp Control cu privire la anumite fapte penale ce ar fi avut loc la ARR în legătură cu secretarul de stat Sandor Gabor şi cu fostul şef al instituţiei Mihai Alecu - actualul şef al ISCTR.

Mai mult, raportul respectiv este ignorat în continuare şi de ministrul interimar al transporturilor, Dan Vîlceanu, care i-a redat de curând atribuţiile lui Sandor Gabor şi l-a mutat pe Mihai Alecu de la şefia ARR la cea a ISCTR.