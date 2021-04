MINISTRUL CLAUDIU NĂSUI PROPUNE: Deductibilitate fiscală pentru companiile care participă la târgurile internaţionale

Companiile din ţara noastră care vor participa la târguri internaţionale de profil nu vor mai primi direct bani pentru această participare, ci ar urma să beneficieze de anumite deduceri fiscale, conform unei propuneri de modificare legislativă anunţată, ieri, de Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

"Vrem să facem un sistem prin care să oferim posibilitatea tuturor de a-şi externaliza produsele, de a participa la târguri, şi avem două opţiuni: în primul rând, un sistem de deductibilitate extinsă, unde o cheltuială pentru internaţionalizare, care poate fi aceeaşi ca cea decontată acum prin program, adică cazare, chirie stand şi cheltuieli de organizare a pavilionului naţional, să fie deductibilă extins. De exemplu, dacă am cheltuit 100 de lei ca firmă, deduc 300 de lei din impozit. Dar evident, pentru asta, trebuie să am un impozit de plătit, adică trebuie să fi făcut o activitate, să fi prestat servicii, ca să am din ce să deduc. Deci statul te ajută dar trebuie să finanţezi, să dai banul tău, iar pe măsură ce faci profit, statul e acolo şi îţi uşurează povara fiscală", a declarat ministrul Claudiu Năsui, în cadrul unei conferinţe de presă.

Domnia sa a precizat că o altă soluţie o reprezintă transformarea în credit fiscal a 50% din cheltuielile efectuate cu participarea la târgurile internaţonale.

"Aceasta înseamnă că, dacă m-am dus undeva la un târg, 50% din cheltuieli pot deduce apoi din impozitul de plată. Practic plătesc mai puţin impozit cu 50% din acele cheltuieli. Deci iarăşi un sistem prin care firmele şi nu politicul, nu funcţionarii, decid la ce târg merg, cine merge, în ce condiţii şi, foarte important, cine face organizarea, dacă mai avem nevoie de intermediarii aceia, dacă nu avem", a precizat ministrul Economiei, care susţine că prin acest sistem toate firmele vor beneficia de posibilitatea de a îşi externaliza afacerile.

Ministrul de resort a mai precizat că soluţiile privind cele două deductibilităţi fiscale au fost discutate cu Ministerul Finanţelor şi cu Consiliul Concurenţei şi că, înainte de adoptarea unui act normativ, va trebui ca ajutorul respectiv privind deductibilităţile fiscale să fie aprobat de Comisia Europeană. Întrebat când ar putea intra în vigoare acest sistem, ministrul Economiei a spus că îşi doreşte ca acest lucru să se întâmple cât mai repede, chiar din această vară.

"Esenţa este să democratizăm sistemul, să nu mai fie nici măcar decizia mea. Pe mine nu mă interesează să meargă banii către unele firme. Vreau să beneficieze toată lumea. (...) Modificările se pot întâmpla destul de rapid, prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau printr-un proiect de lege adoptat în regim de urgenţă de către Parlament", a menţionat Claudiu Năsui.

Ministrul Economiei a precizat că impactul bugetar nu va fi foarte mare, dar valoarea acestuia se va vedea pe parcurs, în funcţie de interesul firmelor pentru promovarea la export.

El a arătat că, până acum, banii pentru acest program se duceau doar către un număr limitat de firme, care erau mereu aceleaşi.

"Programul care este acum în vigoare nu ajută exporturile, este doar un vehicul de a lua bani de la stat prin intermediari şi a se plimba prin locuri luxoase pe banii contribuabililor, de care beneficiază un cerc foarte restrâns de interese. Eficienţa participării pe bani publici, pe banii contribuabililor, în Dubai, în New York, în Singapore, Las Vegas, Abu Dhabi, nu este în niciun fel evaluată, noi nu avem un indicator dacă a mers bine. Avem doar o autoevaluare unde am găsit numeroase nereguli, pe care le fac aceste firme. Dacă ele spun că fac contracte de milioane de euro, apoi cifra de afaceri este zero ani la rând, unde sunt acele contracte? (...) Această schemă întreţinea o cârdăşie între firme aşa-zis private, care trăiesc din banii statului, şi indivizi din interiorul statului, care primesc avantaje personale în această schemă, lucru confirmat şi de rapoartele Curţii de Conturi, şi de rapoartele Corpului de control", a spus ministrul Claudiu Năsui.

• Reprezentanţii antreprenorilor cer ministrului Economiei să respecte legislaţia în vigoare

Reprezentanţii antreprenorilor şi membrii Consiliului de Export susţin că sunt dispuşi să analizeze propunerile formulate de ministrul Claudiu Năsui. Ei afirmă că ministrul Economiei ar fi trebuit, înainte să facă publice propunerile cu privire la internaţionalizarea firmelor româneşti la export, să se consulte în prealabil, în cadru organizat cu Consiliul de Export, ai cărui membri au şi ei propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în acest domeniu.

"Până când va reuşi să aducă îmbunătăţiri legislative acestui program, ministrul Claudiu Năsui este obligat să respecte legile în vigoare. Nu există niciun motiv pentru care el a încălcat legislaţia în vigoare, blocând aceste programe de promovare la export, până la calendele greceşti, când se vor aduce respectivele modificări legislative. Am pierdut deja mai multe târguri internaţionale din cele peste 80 programate în acest an şi riscăm să pierdem şi restul evenimentelor internaţionale până când se va materializa îmbunătăţirea cadrului legal. Din informaţiile pe care le-am primit până acum, propunerile făcute de ministrul Economiei par aberante şi aşteptăm să le analizăm în amănunt cu mediul de afaceri şi cu specialiştii din minister, nu cu domnul Claudiu Năsui căruia i-am cerut demisia. Orice document, fie că e proiect de ordonanţă de urgenţă, de lege sau de hotărâre de guvern, trebuie discutat în prealabil cu mediul de afaceri, ceea ce până acum nu s-a întâmplat", a declarat, pentru ziarul BURSA, Mihai Ionescu, copreşedinte al Consiliului de Export şi preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România.

La rândul său, Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România ne-a spus: "În propunerile sale, ministrul Claudiu Năsui vorbeşte despre impozitarea pe profit şi deductibilitate. Dacă ne referim la IMM-uri şi, în special, la microîntreprinderi, această măsură propusă este egală cu zero, nu le ajută cu nimic, este o speculaţie, un program care nu are aplicabilitate în momentul de faţă. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului ar fi trebuit să aplice ce avea în curte, programul pentru IMM-uri, OUG 8/2017 pe care am iniţiat-o privind programul de internaţionalizare a IMM-urilor. Aşa, ministrul nu oferă niciun termen fezabil. Nu este nimic asumat imediat. Cu cine s-a consultat pentru aceste programe? Probabil că doar cu consilierii lui. Cu Consiliul de Export nu s-a consultat, cu mediul de afaceri nu s-a consultat, cu reprezentanţii IMM-urilor nu s-a consultat. Propunerile ministrului pot să fie idei bune, care răsar din dezbateri, dar câtă vreme declari unilateral un program care nu este în programul de guvernare, nu avem ce să comentăm. Amintesc că în programul de guvernare, în cele 57 de măsuri pentru mediul de afaceri se află şi programele de internaţionalizare şi de promovare la export, aşa cum sunt stabilite în legislaţia în vigoare, fiind asumate de actualul guvern".

• Claudiu Năsui: "Beneficiarii programelor de promovare la export: Consiliul de Export şi consilierii ANEIR"

Cu toate acestea, ministrul Claudiu Năsui susţine că legislaţia actuală, ce prevede o alocare anuală de 100 milioane lei pentru programele de promovare la export favorizează doar anumite firme şi un grup de persoane.

"Am cerut lista tuturor contractelor pe care le are Ministerul Economiei; erau contracte mari şi monopolizate de câteva firme. Majoritatea luate din acel aşa-zis program de promovare a exportului, pentru a merge la târguri. Am cerut pe această temă toate raporturile Curţii de Conturi, a fost un control şi al corpului de control. Curtea de Conturi spune despre disfuncţii şi nereguli grave. Am cerut şi eu un raport, care a fost finalizat săptămâna aceasta. Această schemă de mers la târguri a fost înfiinţată pe vremea lui Adrian Năstase si funcţionează de atunci, cu aceleaşi condiţii, cu fix aceiaşi oameni, care fac fix aceleaşi lucruri. Toate rapoartele au semnalat nereguli la această schemă şi au fost ignorate", a afirmat Claudiu Năsui.

Ministrul Economiei a invocat o serie de nereguli în acest program, privind modul de selectare a târgurilor şi a firmelor care merg la aceste evenimente, precum şi privind modul de atribuire a contractelor. "Principala problemă a acestui program e că nu promovează exportul. Grăitor e faptul că aproape jumătate dintre beneficiarii actualului sistem nu se regăsesc în lista de exportatori ai României, multe firme beneficiare au cifre de afaceri zero¢, a menţionat ministrul de resort.

El a arătat că în perioada 2015-2019, cheltuielile pentru programul de promovare la export s-au triplat, ajungând la 71 de milioane de lei, în timp ce numărul de beneficiari a rămas cam acelaşi, dar subvenţia medie per beneficiar s-a dublat şi a crescut de patru ori comisionul intermediarilor.

"Deciziile se iau cu circuit închis, de un Consiliu de Export. Cea mai mare beneficiară dintre firme din această schemă de mers la târguri, Hilux Fashion SRL, are zero angajaţi şi cifră de afaceri derizorie. Cum face această firmă, care nu e mare exportator al României, să fie selecţionată an de an la aceste târguri? Patronul ei face parte din comisia de selecţie a firmelor care participă la târguri, lucrul e relevat în raportul nostru. (...) Unul dintre beneficiarii programului este George Sorin Nicolescu, consilier ANEIR (n.red. - Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România), care deţine firma Olimpic Internaţional Turism, unul dintre principalii câştigăori de contracte de intermediere. A luat contracte de peste 50 de milioane de lei de la statul român. Principialii câştigători ai acestor scheme nu sunt exportatorii, ci firmele intermediare, costul cu comisioanele intermediarilor pentru participarea la târguri a crescut de la 2 milioane de lei în 2015 la 7,65 milioane lei în 2019. În 2019, pe 78 de contracte de intermediere, două treimi au fost câştigate de două grupări. (...) O altă firmă, VISA SA, o firmă deţinută de un fost consilier al ministrului economei de pe vremea lui Adrian Năstase, câştigă contracte de 30 milioane lei", a afirmat Claudiu Năsui.

• Mihai Ionescu: "Ceea ce afirmă ministrul Năsui sunt pure speculaţii"

Reprezentanţii Consiliului de Export au respins acuzaţiile ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi au arătat că niciodată Curtea de Conturi nu a spus că sumele alocate pentru programele de promovare la export au fost cheltuite ilegal.

"Afirmaţiile ministrului Claudiu Năsui se încadrează în sumedenia de minciuni lansate de el în spaţiul public. Nu avem nicio legătură cu guvernul Năstase, atribuirile la aceste programe nu s-au făcut pe sprânceană, nici pe prietenii şi nici pe alte lucruri oneroase, toate licitaţiile fiind publice. Ministrul Economiei nu are nicio calificare şi niciun drept să se pronunţe asupra utilizării fondurilor publice pentru aceste programe. Curtea de Conturi a analizat banii publici pe acest program şi niciodată nu au fost formulate astfel de acuzaţii. Ceea ce afirmă ministrul Năsui sunt pure speculaţii ale unor neprofesionişti, ale unor oameni care nu ştiu despre ce este vorba. De 17 ani de când conduc Consiliul de Export niciodată Curtea de Conturi nu a formulat astfel de acuzaţii. Ministrul poate să spună şi să ceară orice; nu asta ne interesează. Consiliul de Export este singura instituţie de parteneriat public-privat care este apreciată de mediul de afaceri şi nu se va desfiinţa la dorinţa unui fost membru al unei organizaţii neguvernamentale", ne-a spus Mihai Ionescu.

El a precizat că, perntru toate ilegalităţile făcute până acum de actualul ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în cazul nefinanţării programelor de promovare la export, Claudiu Năsui va răspunde în faţa legii în urma deschiderii unui dosar penal întocmit pe baza plângerilor formulate de mediul de afaceri.