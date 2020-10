MINISTRUL DE FINANŢE:"Situaţia datoriilor Primăriei Bucureşti arată o proastă administrare a banului public"

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat că a găsit " companii care nu au avut o analiză a situaţiei financiare făcută în ultimii 15 ani", printre acestea fiind şi Primăria Municipiului Bucureşti.

Florin Cîţu a declarat: "Încă din primul moment am cerut o situaţie a controalelor activităţii financiare. Am cerut pentru toate instituţiile această situaţie. Situaţia pe care am primit-o a fost departe de a avea un rezultat bun. Am găsit companii care nu au avut o analiză a situaţiei financiare făcută în ultimii 15 ani. Printre acestea era şi Primăria Municipiului Bucureşti. Aceste controale le voi face la toate instituţiile publice anual. Aşa cum am promis din prima zi, mă interesează foarte mult cum sunt cheltuiţi banii publici, cu toată transparenţa trebuie să ştiti exact cum au fost cheltuiţi banii publici. Pentru că este o schimbare de mandat la Primăria Municipiului Bucureşti, aş vrea să ştiţi şi situaţia reală a finanţelor primăriei. Veniturile Primăriei Bucureşti în 2020 sunt în jur de 3,5 miliarde de lei, încasările în septembrie sunt aproape 99%. Sunt două cheltuieli importante despre care s-a tot vorbit, subvenţie la energie electrică şi subvenţie la transportul în comun. Bugetul a avut aceste sume pe trimestre. La execuţie energia termică a fost plătită doar 331 milioane lei până în septembrie, din 935 milioane, cât este pe tot anul, iar la transportul în comun 624 milioane din 1,5 miliarde. Bani au fost trimişi la primărie. Banii au fost la primărie, sume mai mari decât în 2019. Am mers mai departe şi m-am uitat la datorii, arată clar o administrare proastă a banului public. În acest moment, Primăria Municipiului Bucureşti are datorii către Elcen şi Radet de 837 milioane lei. Plata subvenţiei la energie. Prin OUG 135/2020 au fost alocaţi bani, un miliard de lei, iar aceşti bani puteau fi plătiţi de Primăria Municipiului Bucureşti pentru plata unor restanţe. Au fost alocaţi pentru plata subvenţiilor. Plata către subvenţie nu s-a făcut. Unde au ajuns aceşti bani şi la cine? Vă promit că vom găsi până la urmă unde au ajuns aceşti bani. Inspecţia Economică Financiară a făcut o acţiune de control la Primăria Municipiului Bucureşti. Acţiunea de control a fost suspendată pe 11 martie 2020. În acel moment, accesul echipei ministerului la sediul Municipiului Bucureşti nu a mai fost permis, având în vedere dispoziţia primarului general. S-a dispus suspendarea anumitor activităţi care implică interacţiunea cu persoane din exteriorul Primăriei. Nu ni s-a dat voie nici de la distanţă să facem acest control. Laptopurile angajaţilor Ministerului Finanţelor au fost sechestrate o perioadă în sediul primăriei şi le-am recuperat după aceea. La data controlului, Primăria Municipiului Bucureşti nu deţinea o situaţie a contractelor încheiate privind investiţiile în curs. Acesta fiind transmisă organelor de control la data de 16.07.2020, urmând ca la reluarea inspecţiei să fie verificate. Este o instituţie care nu a fost controlată de 10 ani".