Ministrul Novak, mulţumit cu bugetul sportului

Conducerea sportului autohton este mulţumită cu finanţarea pe care acest sector o primeşte de la stat pentru anul viitor. Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunţat că bugetul iniţial al ministerului pe care îl conduce va fi în 2023 de 581,5 milioane de lei, cu 60 de milioane în plus faţă de cel din 2022. "După un an 2022 în care sportul românesc a avut rezultate deosebite, avem un start bun şi în 2023. Bugetul iniţial al Ministerului Sportului va fi de 581,5 milioane lei în 2023, faţă de 521,5 milioane lei pe 2022", a notat Novak pe pagina personală de Facebook. Ministrul speră ca sportul românesc să primească alocări suplimentare pentru proiecte, mai ales că 2023 este an preolimpic. "În plus, având în vedere că pe parcursul anului 2022 ministerul a primit alocări suplimentare, prioritizarea Strategiei Naţionale pentru Sport şi proiectele viitoare din 2023 ne dau încredere că nevoile din activitatea sportivă vor fi susţinute şi bugetate în conformitate cu realitatea. Mai ales că ne aşteaptă un an preolimpic", a mai afirmat Novak.

Obiectivul sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 este să câştige 16 medalii. Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat că este necesar ca federaţiile să îşi stabilească obiective realiste: "COSR şi-a asumat rolul de organizaţie suport pentru sportul de înaltă performanţă şi cel de lider instituţional pentru Misiunea Olimpică de a participa la Jocurile Olimpice. Din 2016, de când echipa noastră a ajuns la conducerea COSR, singura noastră politică a fost, este şi va fi sportul de performanţă, excelenţa. Ştiu că uneori am fost incomozi, tocmai pentru că am cerut performanţă, dar procesul a fost direct proporţional cu investiţiile pe care le-am generat. Împreună cu partenerii noştri - cărora le mulţumesc în mod special pentru loialitate şi generozitate - am investit transparent în oamenii şi federaţiile care şi-au propus să ajungă în vârf, şi-au urmărit obiectivele şi au făcut totul pentru a şi le îndeplini. Vom continua să facem acelaşi lucru pentru a fi mai puternici, pentru a ne îndeplini obiectivele. Pentru a da încredere tuturor celor care vor să facă performanţă e obligatoriu să acceptăm că trebuie să ne adaptăm, să fim la curent cu tot ceea ce e nou şi mai ales să ne propunem obiective realiste. Doar cei puternici, cei realişti, ajung până în vârf". La ultima ediţie a Jocurilor Olimpice, de la Tokyo, din 2021, România a obţinut patru medalii, una de aur şi trei de argint.

Trebuie precizat că ministerul redistribuie bugetul inclusiv către federaţiile "neolimpice" care au sportivi angrenaţi în competiţii interne şi internaţionale.