Moody's a scăzut ratingurile a 10 bănci americane

Agenţia de evaluare financiară Moody's a scăzut ratingurile a 10 bănci cu o treaptă, în timp ce băncile mari Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers şi Northern Trust sunt acum sub supraveghere, pentru o posibilă retrogradare, informează news.ro.

Moody's şi-a schimbat, de asemenea, perspectiva în negativă pentru 11 bănci, inclusiv Capital One, Citizens Financial şi Fifth Third Bancorp. Printre instituţiile de credit mai mici care au primit o reducere a ratingurilor oficiale se numără M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial şi Webster Financial, afirmă sursa citată.

Analiştii Moody's Jill Cetina şi Ana Arsov au declarat:"Băncile americane continuă să se confrunte cu riscurile de gestionare a ratelor dobânzilor şi a activelor şi pasivelor (ALM), cu implicaţii pentru lichiditate şi capital, deoarece lichidarea politicii monetare neconvenţionale drenează depozitele la nivel de sistem şi ratele mai mari ale dobânzilor scad valoarea activelor cu dobândă fixă", au spus analiştii Moody's Jill Cetina şi Ana Arsov, în nota de cercetare însoţitoare.

"Între timp, rezultatele din T2 ale multor bănci au arătat presiuni în creştere asupra profitabilităţii, care le vor reduce capacitatea de a genera capital intern. Acest lucru se întâmplă în timp ce o recesiune uşoară în SUA este aşteptată pentru începutul anului 2024 şi calitatea activelor pare să scadă de la niveluri solide, dar nesustenabile, cu riscuri deosebite în portofoliile de proprietăţi imobiliare comerciale (CRE) ale unor bănci", arată raportul Moody's, conform sursei citate.

Băncile regionale din SUA au fost aruncate în centrul atenţiei la începutul acestui an, după ce prăbuşirea Silicon Valley Bank şi Signature Bank a declanşat o criză a depozitelor în sector.Panica s-a extins în cele din urmă în Europa şi a dus la salvarea de urgenţă a gigantului elveţian Credit Suisse de către rivalul intern UBS, menţionează sursa citată.

Deşi autorităţile au făcut eforturi mari pentru a restabili încrederea, Moody's a avertizat că băncile cu pierderi substanţiale nerealizate, care nu sunt capturate de ratele lor de capital de reglementare, pot fi totuşi susceptibile la pierderi bruşte ale încrederii pieţei sau a consumatorilor, într-un mediu cu rate ale dobânzii ridicate.Rezerva Federală şi-a ridicat în iulie dobânda de referinţă a împrumuturilor la un interval de 5,25%-5,5%, după ce a înăsprit agresiv politica monetară în ultimul an şi jumătate, în încercarea de a controla inflaţia vertiginoasă, spune sursa citată.

"Riscurile pot fi mai pronunţate dacă SUA intră într-o recesiune, ceea ce ne aşteptăm să se întâmple la începutul anului 2024, deoarece calitatea activelor se va înrăutăţi şi va creşte potenţialul de eroziune a capitalului", au adăugat analiştii, potrivit sursei citate.