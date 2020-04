Municipalitatea din Tel Aviv organizeaza un concert dance in timpul apusului de soare

Cu miliarde de oameni aflati in auto-izolare, cu state care au granitele inchise si zeci de tari in care izolarea sociala este impusa de lege, turismul se apropie deja de finalul primei luni de pierderi si criza datorata raspandirii Coronavirusului in lume. Cu toate acestea sunt destinatii turistice care inca raman aproape de turistii lor si continua sa comunice si sa le transmita ca ii asteapta de indata ce restrictiile se vor ridica, conform unui comunicat remis Redacţiei noastre.

Spre exemplu, Ministerul Turismului din Israel impreuna cu Municipalitatea din Tel Aviv - Yafo gazduiesc in seara aceasta (Vineri, 3 aprilie), intre orele 17:00 si 18:00 (ora Romaniei), o petrecere live transmisa de pe acoperisul Primariei din Tel Aviv in prezenta DJ-ului Itay Galo.

Petrecerea va fi transmisa in direct pe pagina de Facebook a orasului si pe Zoom si va fi filmata din mai multe unghiuri diferite, astfel incat rezidentii si oamenii din intreaga lume sa poata participa si sa danseze chiar din sufrageria lor.

Concertul are loc in contextul in care Tel Aviv este cunoscut drept capitala distractiei pentru tarile din Orientul Mijlociu. Spre deosebire de alte destinatii din zona Golfului, aici te poti distra toata noaptea, poti consuma alcool si poti ramane la un afterhours pe plaja. DJ celebri in toata lumea vin aici sa mixeze si sa intretina atmosfera pana dimineata.