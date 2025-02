Musk consideră că NATO are nevoie de o reformă

NATO este "depăşită" şi ar trebui reformata, spune Musk, argumentând că alianţa nu mai are relevanţă în contextul schimbărilor geopolitice şi al sfârşitului Războiului Rece, potrivit celor consemnate de Newsweek.

"NATO are nevoie de o reformă," a postat Musk pe X, ca răspuns la afirmaţiile senatorului republican Mike Lee, care a scris: "Războiul Rece s-a încheiat. NATO este depăşită."

Musk, cel mai bogat om din lume şi lider al Departamentului pentru Eficienţa Guvernamentală, a fost acuzat de democraţi de o "preluare ostilă" a guvernului, dar neagă aceste acuzaţii. Influenţa sa asupra Casei Albe, alături de scepticismul lui Trump faţă de NATO, ar putea duce la o schimbare a susţinerii SUA faţă de alianţă.

Postarea de miercuri nu a fost prima dată când Musk a pus la îndoială utilitatea continuării existenţei alianţei de 32 de state. "M-am întrebat întotdeauna de ce NATO a continuat să existe, chiar şi după ce duşmanul său şi motivul său de existenţă, Pactul de la Varşovia, s-a dizolvat," a scris Musk în martie 2024, referindu-se la alianţa militară din perioada Războiului Rece semnată în 1955 între Uniunea Sovietică şi mai multe ţări din Blocul Estic ca un contrabalans la NATO.

Musk a criticat şi figuri importante din cadrul NATO. În noiembrie, Robert Bauer, preşedintele Comitetului Militar NATO, a spus că era îngrijorat că reţelele de socializare erau folosite pentru a răspândi dezinformare, pentru atacuri cibernetice şi pentru interferenţa în alegeri, adăugând: "Sunt un susţinător al libertăţii de exprimare, dar nu sunt convins că ceea ce face domnul Musk pe X este abordarea corectă."

"Faceţi din 1984 un ghid de acţiune!" a postat Musk pe X ca răspuns. "Astfel de persoane cred că 1984 este un manual de instrucţiuni."

În timpul primului său mandat, Trump a cerut ţărilor membre să crească cheltuielile de apărare, a afirmat că Statele Unite au suportat în mod nedrept costul securităţii europene şi chiar a ameninţat cu retragerea din alianţă din cauza acestei chestiuni. Înainte de învestirea sa din ianuarie, Trump a cerut NATO să crească ţinta de cheltuieli pentru apărare pentru fiecare membru de la 2% la 5% din PIB-ul naţional.

Secretarul Apărării Pete Hegseth a efectuat prima sa vizită la sediul NATO din Bruxelles marţi, ocazie cu care a exclus posibilitatea ca Ucraina să adere la alianţă, a spus că trupele americane nu vor fi implicate în eforturi post-conflict şi a declarat că "revenirea la graniţele Ucrainei dinainte de 2014" într-o soluţionare negociată cu Rusia ar fi "nerealistă."

Hegseth îşi exprimase anterior îngrijorările faţă de NATO în cartea sa din 2024, The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free, potrivit Newsweek.

"De ce ar trebui ca America, «numărul de contact de urgenţă» al Europei în ultimul secol, să asculte naţiuni ipocrite şi impotente care ne cer să onorăm aranjamente de apărare depăşite şi unilaterale pe care ele însele nu le mai respectă?" a scris el.

"Poate dacă ţările NATO ar contribui efectiv pentru propria lor apărare - dar nu o fac. Ele doar se plâng de reguli, în timp ce îşi slăbesc propriile armate şi cer ajutorul Americii."

În timpul campaniei, vicepreşedintele JD Vance a declarat pentru NBC: "Desigur că vom respecta angajamentele noastre faţă de NATO."

JD Vance a mai adăugat că Trump a dorit ca Statele Unite să "rămână în NATO," dar că ţările, în special Germania, trebuie să îşi asume mai mult din povara apărării.

Administraţia Trump pare hotărâtă să rămână în NATO, dar va continua să preseze statele membre pentru a respecta ţinta de 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare.