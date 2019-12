NATO 70: Agenda politică

Cel puţin dintr-un punct de vedere suntem liniştiţi, Donald Trump s-a răzgîndit la timp, înaintea datei aniversare: Nato nu este vetust, aşa cum o spunea chiar el anţărţ unui electorat dornic să dea votul Preşedintelui care va face, din nou, America mare. Nu, nu este depăşit de timp şi nici ieşit dintre hulubele vremii. Are el alte hibe, dar e încă viu, ba chiar dă vioi şi din picioare. Atunci, de ce în locul sărbătorii cu focuri de artificii şi valuri de şampanie, avem parte doar de feţele lungi, cu aere confuze, ale unor lideri politici a căror grijă principală, înaintea reuniunii de la Londra, a fost să se elibereze pînă şi de obligaţia unei declaraţii comune? O să zică cineva că tot Trump este de vină! Ar fi bine să fie doar atît. Problemele politice ale Alianţei Nord Atlantice au, însă, rădăcini mult mai adînci, iar soluţiile nu stau în mîna unui singur om, nici măcar a "celui mai puternic din lume"! Sigur, de convenienţă, în locul lui Trump, am putea da vina acum pe Macron sau pe Erdogan. Unul zice că pentru europeni ar fi mai bine ca NATO să declare oficial Rusia prieten, nicidecum ameninţare potenţială şi, la limită, inamic. Celălalt, nu zice mare lucru, dar face! Cumpără mijloace de apărare anti-aeriană de ultimă generaţie de la Putin, aşa, pentru orice eventualitate; nu care cumva să îl lase din nou, americanii, cu ochii în soare, ca la precedenta încercare de lovitură de stat!

Chiar dacă niciuna dintre aceste "rătăciri" politice nu poate fi luată drept cauză a problemelor de fond ale NATO, ele marchează totuşi un areal unde toate aceste probleme stau la un loc. Este vorba despre răspunsul la întrebarea cea mai simplă: "Ce este NATO şi ce vrea el??!" Este o alianţă colectivă de apărare, nu e clar pentru toată lumea? Citiţi textul Tratatului semnat de toţi cei 29 de membri actuali! O alianţă prin care toţi şi fiecare dintre ei se obligă să considere un atac asupra oricăruia dintre ei, un atac asupra sa, deci să răspundă provocării şi să vină în ajutorul celui atacat, în consecinţă, cu mijloacele pe care le consideră necesare şi de care dispune. Ce vrea, deci, Nato? Să descurajeze orice stat, indiferent de puterea şi de mijloacele militare de care dispune, care ar încerca să îşi impună prin forţă obiectivele împotriva unuia sau mai multor state membre ale Alianţei. La limită, să oprească acţiunile ostile declanşate şi să anihileze capacitatea atacatorului de a îşi atinge scopurile, de a duce la bun sfîrşit operaţiunile declanşate şi/sau planificate. Atîta vreme cît situaţia politică a lumii a stat sub semnul competiţiei şi confruntării dintre Est şi Vest, toate aceste probleme au primit un răspuns cît se poate de clar şi răspicat. Atacatorul presupus nu putea fi decît URSS, iar victimele sale potenţiale, state din Europa de Vest. (Estul nu mai conta, fusese ocupat de URSS, cu acordul Vestului, ca parte a înţelegerilor de la sfîşitul celui de al doilea război mondial!). America era veriga esenţială a lanţului de securitate menit să asigure libertatea şi democraţia Occidentului. De unde şi formula politică care a definit NATO pe întreaga perioadă a războiului rece. În expresia colorată a lordului Ismay, o alianţă menită să-i ţină pe americani în Europa, pe ruşi, în afara ei, iar pe nemţi dependenţi de puterea aliaţilor. (Keep the americans in, the russians out and the germans down!)

Această ecuaţie politică, atît de simplă şi de convenabilă, cu soluţii perfect determinate şi în bună măsură evidente, chiar dacă nu tocmai uşor de pus în practică, a încetat să mai funcţioneze odată cu încheierea războiului rece. Atît de evident a devenit acest lucru, încît pînă în 1994, ideea că NATO ar trebui să îşi înceteze existenţa a fost mult mai mult decît o ipoteză. A fost o temă de lucru serioasă atît în Statele Unite, cît şi în Europa. Ruşii au crezut atît de tare în inevitabilitatea desfiinţării NATO, încît s-au lăudat o vreme cu faptul că dispariţia lor ca "duşmani" a dat lovitura de graţie organizaţiei. "Noroc" cu conflictul din Iugoslavia şi respectiv cel dintre Irak şi Kuwait care au repus într-o lumină favorabilă pentru statele membre Nato necesitatea şi avantajele unui cadru de coordonare şi potenţare a politicilor militare de răspuns la noile provocări ale vremurilor post-război rece. Nato a fost "reevaluat" atît în Europa, cît şi în Statele Unite. A doua tulburare a apelor a intervenit odată cu extinderea Alianţei, pentru a încorpora statele din Estul Europei, foste membre ale Pactului de la Varşovia. Odată cu acest pas, agenda politică a NATO a căpătat teme şi accente de care altfel ar fi fost liberă cel puţin o bucată bună de vreme. Tensiunile cu Moscova. Moscova ca sursă de insecuritate, dacă nu chiar de ameninţare directă la adresa unora dintre aceste state. În special relaţiile tensionate ale Poloniei şi ale Ţărilor Baltice cu Moscova au pus această temă din nou pe agenda NATO într-o manieră care a deranjat nu de puţine ori capitalele "istorice" ale Alianţei, nu în ultimul rînd Franţa şi Germania şi, din cînd în cînd, chiar Londra şi Washingtonul. În sfîrşit, a venit vremea considerării Ucrainei ca potenţial candidat la integrarea în NATO. Opoziţia Moscovei a fost nu doar de principiu, ci susţinută de politici active, între care declanşarea aşa zisului "război hibrid" menit să ţină Ucraina departe de "standardele politice necesare integrării în NATO". Pentru a pune capac confuziei politice care domină scena NATO, trebuie doar să marcăm în plus, "evadarea" regimului Erdogan din standardele politice ale apartenenţei la alianţă pe fondul încordării relaţiilor cu Washingtonul şi nu în ultimul rînd consecinţele politice ale desprinderii Marii Britanii din complexul instituţional al Uniunii Europene.

Rezultatul acestui amalgam de probleme şi situaţii politice noi este cacofonia politică asurzitoare care domină Alianţa Nord Atlantică la ora sărbătorii celor 70 de ani de existenţă. Există soluţii? Cu siguranţă, doar că ele nu sunt la îndemîna actualei generaţii de "micimani" politici din Europa şi Statele Unite. O generaţie de epigoni rataţi, incapabili să viseze, măcar, proiectele şi faptele politice ale celor care au semnat actul de naştere al Alianţei Atlanticului de Nord, acum şapte decenii.