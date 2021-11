Echipele de negociere ale PNL şi PSD pentru armonizarea programului de guvernare au avut, ieri, o misiune mai uşoară faţă de aceea din urmă cu două zile, când discuţiile s-au blocat în privinţa taxei unice de impozitare. Reprezentanţii PNL şi PSD au ajuns uşor la un acord, în a doua zi de discuţii, în privinţa capitolelor dedicate sănătăţii şi muncii, din programul de guvernare.

Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a afirmat că liberalii şi social-democraţii "nu sunt despărţiţi" de majorarea veniturilor, dar că încă n-au reuşit să cadă la înţelegere pe procentul cu care vor fi majorate pensiile şi alocaţiile.

"Majorarea veniturilor nu este un lucru care să ne despartă. (...) PNL susţine majorări de venituri. Aşa cum am spus, începând de anul viitor, alocaţiile, pensiile urmează să fie indexate, reducerea inechităţilor este o prioritate. (...) Avem calculate diferite tipuri de impact bugetar şi în funcţie de venituri stabilim procentul exact. Am declarat că facem proiecţii la Ministerul Muncii pentru indexări de pensii între 6 şi 12%", a declarat Raluca Turcan.

Deputatul social-democrat Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a susţinut că social-democraţii au o soluţie pe tema creşterii pensiilor, alocaţiilor şi salariilor, care va fi prezentată după discuţia cu finanţiştii celor două partide.

"Am ajuns de acord că trebuie să majorăm pensiile şi salariile oamenilor. Urmează o întâlnire pentru a vedea care va fi impactul bugetar. Noi am propus o majorare 11%, am justificat de ce, am făcut acel calcul cu inflaţia. Noi avem soluţia, sursa, dar după întâlnirea finanţiştilor din PSD şi PNL veţi afla şi sursa de finanţare. PSD nu renunţă la aceste majorări. Noi vom arăta că sunt soluţii. (...) Procentul (...) de 11% nu este pentru a-i îmbogăţi pe părinţii şi bunicii noştri, ci pentru a-i apăra cât de cât de creşterile din ultima vreme. Trebuie să înţelegeţi că nu sunt majorări pe care PSD le doreşte de dragul de a le dori. Vedem cu toţii când mergem la piaţă, când ne vin facturile de probleme sunt", a declarat Marius Budăi după întâlnirea cu echipa de negociere a PNL.

Potrivit declaraţiilor lui Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al PNL, impactul bugetar al tuturor măsurilor propuse de PSD este în jur de 26 de miliarde de lei, bani care nu ar exista în acest moment la bugetul de stat, dar că se poate opta spre o indexare a pensiilor cu 10-11%.

• Testarea - o prioritare în combatere pandemiei

Negocierile dintre social-democraţi şi liberali au decurs facil, echipele conduse de Alexandru Rafila şi Nelu Tătaru ajungând rapid la un acord.

Deputatul social-democrat Alexandru Rafila a transmis că nu au existat divergenţe majore între PSD şi PNL cu privire la programul de guvernare în domeniul Sănătăţii şi au fost mai degrabă "chestiuni de interpretare".

Fostul reprezentant al României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii a arătat că s-a pus accent pe ambulatorii şi, implicit, pe accesul cetăţenilor la servicii medicale în apropierea locuinţelor.

"În privinţa pandemiei, am căzut de acord că este necesară extinderea accesului la testare. Am estimat că putem să înfiinţăm peste 1000 de centre unde să se facă testarea. Este vorba şi de asistenţa medicală ambulatoriu, astfel încât pacienţii să se adreseze serviciilor medicale cât mai aproape de casă. Şi bineînţeles alte măsuri pentru evaluarea rapidă a spitalelor pentru creşterea siguranţei. (...) Presiunea de pe spitale se poate ridica doar cu ajutorul ambulatoriilor. Noi vrem să încurajăm testarea şi să terminăm cu sperietoarea deplasării la spital. Ne-am pomenit în vârful pandemiei cu o presiune extrem de mare şi asupra populaţiei, nu doar a medicilor. Lucrul ăsta trebuie să înceteze şi de asemenea discriminarea. Există consens în urma discuţiilor, nu am avut divergenţe majore, au fost mai mult chestiuni de interpretare. Sunt convins că vom avea o formă finală a programului de guvernare.", a declarat Alexandru Rafila.

La rândul său, Nelu Tătaru a transmis că cele două echipe au discutat foarte mult despre măsurile de urgenţă pentru a rezolvarea crizei sanitare, dar şi despre necesitatea unor măsuri profunde de prevenţie cum ar fi testarea, medicina de familie, montorizarea, testele gratuite, certificatele verzi.