NICOLÁS MADURO, PREŞEDINTELE VENEZUELEI:"Aspir la reconcilierea venezuelenilor"

Atât de grav pentru toată lumea, 2020 a fost relativ îngăduitor cu Venezuela. Desigur, blocadele şi atacurile din exterior nu s-au oprit şi chiar, uneori, s-au intensificat. Dar revoluţia bolivariană, care tocmai a împlinit 22 de ani, este deja călită în acele bătălii. Remarcabil este că, aici, contrar celor întâmplate în aproape toată America Latină şi în special în ţările vecine (Columbia, Brazilia), pandemia Covid-19 a fost controlată. Puţine infecţii, mortalitate scăzută. În timp ce economia, la rândul ei, în circumstanţe foarte dificile, cunoaşte o revenire spectaculoasă. Cu o creştere fără precedent a producţiei agricole şi a activităţilor comerciale. Mai mult, noua legislaţie favorizează o intrare importantă a investiţiilor străine. Aceste noi vremuri, după câţiva ani de dificultăţi, au fost traduse politic printr-o răsunătoare victorie a chavismului, pe 6 decembrie, la alegerile legislative.

Atacat atât de aspru ani de zile, preşedintele Nicolas Maduro savurează acest moment dulce în care, mai mult, succesiv, doi dintre principalii săi adversari muşcă praful. Pe scena internă: opoziţia extremistă condusă de Juan Guaido, învinsă pe 6 decembrie şi expulzată democratic din Adunarea Naţională. Pe scena externă: liderul conspiraţiei internaţionale, Donald Trump, a fost eliminat electoral în Statele Unite pe 3 noiembrie şi scos din joc pe 20 ianuarie.

Pentru a discuta despre aceste teme, în frumoasele grădini din La Casona - care a fost cândva reşedinţa oficială a preşedinţilor din Venezuela şi astăzi este un centru cultural deschis publicului - am vorbit cu Nicolas Maduro.

IR: Domnule preşedinte, permiteţi-mi mai întâi să vă mulţumesc că ne-aţi acordat cu amabilitate acest interviu. Este deja o tradiţie să ne întâlnim în fiecare întâi ianuarie pentru a face un bilanţ al anului trecut şi, de asemenea, să ne spuneţi cum vedeţi perspectivele pentru anul viitor.

Acest interviu se va desfăşura în jurul a nouă întrebări: trei despre politica internă; trei despre economie; şi trei despre politica internaţională.

Aş vrea să încep cu politica internă. Anul 2020 care tocmai s-a încheiat, va intra în istorie ca "cel al pandemiei Covid-19", cu un bilanţ terifiant la scară planetară, în ceea ce priveşte infecţiile şi victimele .... În această panoramă înfricoşătoare, cifrele prezentate de Venezuela sunt foarte încurajatoare, foarte pozitive, sunt printre cele mai bune din lume ...

Cum explicaţi aceste rezultate bune, în ciuda blocadelor şi măsurilor coercitive unilaterale impuse ţării dvs. de către autorităţile americane şi europene? Oare există un "model venezuelean" în lupta împotriva Covid?

Nicolas Maduro: Ei bine, în primul rând vă mulţumesc pentru această oportunitate, această fereastră pe care o deschideţi pentru ca noi să comunicăm cu mulţi oameni cinstiţi din lume, din Europa, din Statele Unite, din America Latină, din Caraibe, din Africa ... Aceste interviuri ţin efectiv de o tradiţie, de a fi publicate la 1 ianuarie şi de a începe noul an 2021.

Într-adevăr, am depus un efort deosebit în tratamentul coronavirusului. Aş putea să vă spun că există un model venezuelean. Spun cu umilinţă acest lucru, pentru că în Venezuela există un sistem de sănătate public gratuit şi de calitate construit în revoluţie ... Şi pentru că, în ciuda persecuţiei şi a sancţiunilor criminale care ne împiedică să cumpărăm echipamente medicale în lume; şi care ne împiedică să achiziţionăm, într-un mod natural, medicamentele de care are nevoie ţara, am reuşit să menţinem, să creştem şi să îmbunătăţim sistemul de sănătate publică fondat de comandantul Chavez. "Mission Barrio Adentro" a fost primul pas pentru a construi sistemul nostru primar de medicină de familie cu peste 14.000 de ambulatori, împreună cu medicul de familie etc. Toate acestea cu sprijinul lui Fidel Castro, al Cubei şi, timp de şaisprezece ani, al mii de medici şi personal sanitar cubanez ... Între timp, am pregătit şi mii de medici, asistenţi medicali ...

Când în martie anul trecut, Venezuela a început să se confrunte cu Covid, îmi amintesc articole din Miami Herald, ale ziarelor El País şi ABC din Spania, New York Times etc. care "preziceau", ca întotdeauna despre Venezuela, "prăbuşirea" societăţii venezuelene, "prăbuşirea" sistemului nostru de sănătate, dădeau cifre cu adevărat terifiante, tragice ...

Acel război psihologic are efect ... Pentru că cineva citeşte acele numere şi spune: "Doamne, ce se va întâmpla ...!" În martie, când se ştia deja că este o pandemie, ei bine, am activat toate mecanismele medicinei preventive ... Am mobilizat aproximativ 16.000 de brigăzi medicale - care sunt încă active ... - pentru a merge să căutăm cazurile cu testele de PCR, teste rapide, căutarea lor din casă în casă, în cartiere, în comunităţi ...

Am decis să oferim tratament integral tuturor pacienţilor cu Covid ... Tuturor! Şi să reuşim spitalizarea lor în sistemul public de sănătate ... Şi un procent mic în clinicile private, sistemul privat cu care am stabilit o coordonare perfectă, pentru a oferi tratament şi spitalizare a 100% din cazuri ...

Astăzi, vă pot spune că 95 la sută din cazurile Covid pe care le-am avut - aproximativ o sută şi un pic de cazuri de contagiune - în Venezuela, au fost detectate la timp, au beneficiat de tratament medical spitalicesc şi toate au avut medicamentele necesare.

Am identificat un grup dintre cele mai bune medicamente naţionale şi mondiale şi am oferit în mod eficient un tratament integral garantat tuturor pacienţilor: celor asimptomatici, celor uşor infectaţi, celor moderat infectaţi şi, desigur, celor grav infectaţi în diferitele lor modalităţi.

Şi, mai mult, ştiinţa venezueleană a reuşit să creeze două medicamente: unul numit DR10 şi altul pe care eu îl numesc "picăturile minune ale lui Jose Gregorio Hernandez", care sunt două terapii care permit atacarea coronavirusului şi neutralizarea acestuia până la 100%. Este mica noastră contribuţie ...

Certificăm aceste două medicamente cu Organizaţia Pan Americană a Sănătăţii (OPS) şi cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ... Şi foarte curând, ţara va intra în faza de producţie în masă, pentru a consumul naţional al acestor două medicamente, cu adevărat încurajatoare.

Când vorbim de "modelul venezuelean", trebuie să menţionăm şi o formulă pe care am creat-o după lungile carantine voluntare din lunile martie, aprilie, mai, iunie şi iulie ... Pentru că, atunci, am practicat o metodă, care este metoda noastră, pe care o numim "7 + 7": şapte zile de carantină radicală profundă, întotdeauna voluntară; şi şapte zile de relaxare. Acest lucru ne-a permis să combinăm protecţia esenţială cu activitatea economică ... Redresarea economică necesară combinată cu o carantină strictă, voluntară, pentru a reduce ciclurile de contagiune. Aşa ne-am construit metoda.

De unde am scos-o, Ramonet? Din studiul experienţelor din lume. Din studiul experienţelor pozitive, precum cele din China, Vietnam, Cuba, Nicaragua, Noua Zeelandă, într-o etapă din Coreea de Sud ... Din acele experienţe şi studiul experienţelor dezastruoase, cum ar fi Statele Unite, Brazilia, Columbia, care au umplut acele ţări surori cu coronavirus, boală şi moarte. Aşa că am ajuns la un punct de echilibru între ceea ce este carantina necesară, îngrijirea necesară, disciplina necesară, cu flexibilitatea.

IR: Trebuie spus, de asemenea, că Venezuela a fost prima ţară din America, de pe întregul continent, care a luat măsuri de carantină ... Dacă bine-mi amintesc, OMS a declarat pandemia pe 11 martie şi aici a fost decretată carantina 13 martie ... Adică mult mai devreme decât în orice altă ţară din regiune.

Nicolas Maduro: Da, şi am avut un mare succes cu foarte puţine cazuri în primele trei luni.

Apoi a existat un fenomen: întoarcerea masivă a mii de migranţi venezueleni din Columbia, Ecuador, Peru ... Fugind de coronavirus, violenţă, "coronafoame" ... Unii au venit pe jos din Ecuador, Peru, din Cali, din Medellín, din Bogota până la graniţă.

Am primit peste 270.000 de venezueleni, dintre care aproape 250.000 din Columbia ...

Un "val" care a sosit în iunie, iulie ... Graniţa este foarte poroasă, de asemenea, foarte lungă. Şi o mare parte din aceşti migranţi au ajuns prin mijloace ilegale, pe "trasee" ... De aceea vorbim de "traseism" ... Mulţi dintre ei au venit infectaţi din Columbia, din Ecuador, din Peru şi intrau direct în comunităţile lor. .. Ceea ce a făcut să crească numărul cazurilor de Covid.

În prezent, acest lucru este controlat. Astăzi, pot spune că, în ciuda faptului că am dat o relaxare totală în luna decembrie 2020 - necesară pentru familie, pentru economie - avem un nivel bun de control ...

Şi acum am semnat un acord cu Rusia pentru a cumpăra 10 milioane de doze de vaccin Sputnik-V. Finalizăm studiile foarte favorabile ale celei de-a 3-a etape ale acestui vaccin Sputnik-V. Şi vom începe etapa de vaccinare. Dar nu poţi păcăli oamenii: vaccinurile vor ajuta, dar vor proteja doar între şase luni şi doi ani ... Nu este pentru totdeauna ... Oamenii ar trebui să ştie asta. Mulţi oameni care se vaccinează chiar acum în lume, se vaccinează cu speranţa că acesta este sfârşitul definitiv al oricărui pericol de a face Covid ... Nu, este un experiment. Vaccinarea în masă este un experiment care va fi evaluat ...

IR: Domnule preşedinte, pe tot parcursul anului trecut, au continuat şi atacurile şi sabotajele

în special împotriva industriei energiei electrice şi a petrolului - direcţionate şi finanţate din străinătate împotriva Revoluţiei Bolivariene. În acest sens, înfrângerea incursiunii armate denumită "Operaţiunea Gedeon", în mai 2020, a demonstrat, încă o dată, soliditatea uniunii civico-militare. Care sunt cheile acestei uniuni care pare să reziste la toate testele? Căror noi ameninţări armate le temeţi împotriva Venezuelei şi împotriva dvs.?

Nicolas Maduro: Ei bine, lucrăm mult ... În primul rând, lucrăm cu cuvântul, cu exemplul, cu acţiunile guvernului permanent. Lucrăm ideologic, politic, valorile în toată societatea ...

Venezuela a demonstrat, în acest an 2020, încă o dată, marea forţă a noilor sale instituţii, a valorilor constituţionale. Şi a arătat o mare putere de conştiinţă a "uniunii civico-militare-poliţieneşti" aşa cum o numesc eu.

Venezuela este supusă atacurilor unui război permanent. Nimeni nu ar trebui să aibă nicio îndoială că imperiul nord-american, ca imperiu, a decis să recucerească, să recolonizeze Venezuela, să distrugă revoluţia noastră, să distrugă instituţiile noastre.

În aceşti patru ani de preşedinţie a lui Donald Trump, am văzut o versiune extremistă a politicii imperiale împotriva Venezuelei. Un extremism total ... Ramonet, Trump a autorizat de mai multe ori - asta se va şti la momentul potrivit - asasinarea mea. Trump a dat de gustul sângelui, al morţii ... A ordonat să fie asasinat Soleimani şi alţii ... Şi în mai multe rânduri a autorizat planuri, coordonate cu [preşedintele] Ivan Duque din Columbia, pentru a mă asasina. Aceste planuri sunt încă în vigoare. Noi, din când în când, descoperim elemente şi luăm măsuri pentru a proteja, nu numai viaţa mea, ci viaţa familiei mele, viaţa înaltului comandament politico-militar, viaţa conducerii ţării, viaţa instituţiilor ...

Recent, tocmai am demontat un plan care a fost urzit în Riohacha, un teritoriu din Atlanticul columbian. Acolo, pe 21 decembrie 2020, a avut loc o întâlnire condusă de trei oficiali de informaţii columbieni în strânsă legătură cu [fostul preşedinte al Columbiei] Álvaro Uribe Velez, trimişi de Ivan Duque pentru a organiza un plan pentru a ataca hidrocentrala noastră din Guri, să ne atace rafinăriile, să încerce să distrugă, printr-o explozie, sediul Adunării Naţionale ... Planul respectiv a fost numit "Boicotul Adunării Naţionale".

Chiar acum îl distrugem, cu dovezi în mână, cu mărturii ale persoanelor care au participat la acea întâlnire de la Ríohacha. Guvernul columbian a tăcut, pentru că am descoperit planul secret pe care îl aveau pentru aceste zile de decembrie şi ianuarie. Suntem sub atac permanent, sub o ameninţare permanentă ...

Dar cheia este conştientizarea. Fără îndoială, dacă ne-ar întreba: care este cheia pentru ca Revoluţia Bolivariană să continue să stea în picioare? Răspunsul este: adevărul; cuvântul dat; acţiunea permanentă; să ai iniţiativă politică ... Şi conştiinţa superioară a poporului, conştiinţa superioară a Forţelor noastre Armate Naţionale Bolivariene.

Anul acesta a fost aprobată o lege - Legea Constituţională care guvernează Forţele Armate Naţionale Bolivariene - şi în această lege s-au reflectat elementele doctrinare care-l ghidează pe soldatul venezuelean ... au fost menţionate anti-imperialismul, bolivarianismul, latin-americanismul. ... Forţele Armate s-au declarat Forţe Armate anti-oligarhice.

Există principii, elemente cheie: să lucrezi cu conştiinţa, să lucrezi cu valorile, cu adevărul ... Aceasta este o cheie fundamentală a uniunii civico-militare-poliţieneşti care susţine revoluţia noastră în lupta permanentă.

IR: Domnule preşedinte, alegerile legislative din 6 decembrie anul trecut au dat o nouă şi răsunătoare victorie chavismului şi aliaţilor săi. Pe 5 ianuarie, se încheie mandatul Adunării anterioare dominat de opoziţie. Şi chavismul va recâştiga controlul Adunării Naţionale. Cu toate acestea, o parte din opoziţie a refuzat să participe la aceste alegeri şi nu recunoaşte rezultatele. Ce iniţiative puteţi lua pentru a convinge opoziţia să participe la o nouă masă de dialog pentru a avansa spre pacificarea definitivă a vieţii politice?

Nicolas Maduro: Ei bine, într-adevăr, o parte importantă a opoziţiei a adoptat viziunea extremistă impusă de la Washington în această eră Trump ... Dar era Trump se încheie şi vom vedea cum reacţionează acea parte a opoziţiei acum. Am purtat întotdeauna dialoguri şi negocieri cu întreaga opoziţie, inclusiv opoziţia care s-a exclus din sistemul politic democratic al ţării. Inclusiv cu ei am discutat, invitându-i să îşi ocupe locurile. Opoziţia venezueleană are adepţi, militanţi; are alegători. Bun, ei au dreptul să îşi ocupe spaţiile politice.

Sper că, odată cu instalarea noii Adunări Naţionale pe 5 ianuarie pentru perioada 2021-2025 ... Sunt cinci ani, de la 5 ianuarie 2021 până la 5 ianuarie 2026, este mandatul constituţional şi aici mandatele constituţionale sunt pe cinci ani pentru Puterea Legislativă, nici o zi mai mult, nici o zi mai puţin. Sper ca această Adunare Naţională, care se instalează, să solicite un mare dialog incluziv, cuprinzător, amplu, foarte amplu ... Mă ofer să particip la acel dialog, aşezat într-un scaun ca unul în plus; îmi scot epoletele de Preşedinte şi stau acolo pentru a contribui la întâlnirea şi la reconcilierea venezuelenilor. Şi sperăm că vor exista rezultate bune din dialogul convocat de Adunarea Naţională. Şi să devină un epicentru politic pentru dialog, reîntâlnire şi reconciliere.

Sperăm că întreaga opoziţie va participa la alegerile pentru guvernatori din 2021 pe care le avem şi care sunt foarte importante ... Sunt mandatate în mod constituţional ... Există 23 de guvernate în ţară.

Ramonet, ultima dată când am ţinut piept întregii opoziţii unite împotriva forţelor bolivariene, a fost la o alegere a guvernatorilor, pe 15 octombrie 2017. Şi din 23 de guvernate, am câştigat 19 în mod corect. Am obţinut 54% din voturile naţionale. O victorie extraordinară. A fost ultima oară când ne-am putut măsura. Mai mult, îţi pot adăuga, că vrem să ne măsurăm cu toată opoziţia din toate statele ţării, aşa la puls, sau oricum vor ei, în taekwondo, în box ...

oricum vor, dar în alegeri, în alegeri ... . Mi-aş dori. După aceea, în 2022 vine alegerea primarilor din 335 de municipalităţi, foarte importantă pentru guvernul local. Şi în 2022, trebuie să amintesc că, pe 10 ianuarie 2022, voi împlini trei ani de Preşedinte...

IR: Există posibilitatea revocării ...

Nicolas Maduro: Da, există dreptul la un referendum de revocare. Dacă cineva din opoziţie ar dori să strângă semnăturile şi le-ar strânge, respectând cerinţele constituţionale şi legale, noi, în 2022, am avea un referendum de revocare, ne-am măsura şi noi la pulsul poporului.

Şi apoi, în 2024, să plouă, să tune sau să fulgere, în Venezuela vor avea loc alegeri prezidenţiale. Deci, avem o agendă electorală excelentă, o agendă politică şi dincolo de agenda electorală, dincolo de agenda politică există o agendă de redresare economică, există o agendă socială, există o agendă morală pentru combaterea corupţiei. Mie, mi-ar place să vorbesc despre toate aceste teme cu întreaga opoziţie şi să pot ajunge la un consens.

Acum îţi spun cu sinceritate Ramonet, eşti cetăţean francez-spaniol, cunoşti foarte bine Europa. O mare parte din vina pentru extremismul opoziţiei, pentru excluderea opoziţiei din viaţa politică a ţării, pentru abandonarea spaţiilor sale naturale şi a alegătorilor săi, revine Uniunii Europene şi guvernelor Europei. Nu numai Donald Trump, pentru că cine a urmat corul lui Donald Trump a fost Uniunea Europeană, susţinând toate politicile barbariei, ale extremismului de dreapta, toate politicile prosteşti, neprezentabile ... Singurul loc din lume unde Uniunea Europeană susţine aceste politici este în Venezuela. Va trebui să vedem de ce. O mare parte din faptul că dreapta venezueleană, opoziţia, intră într-o politică de înţelepciune, participare, de dialog, are legătură cu acea Uniune Europeană care influenţează atât de mult minţile acelor lideri politici din acel sector al opoziţiei. Fie ca Uniunea Europeană să vă vorbească despre dialog şi să vă ajute să reflectaţi şi să rectificaţi.

IR: Vom vorbi exact despre economie acum, vroiam să vă întreb următoarele: guvernul dumneavoastră a ales, de un an încoace, să permită o dolarizare parţială a economiei, mai degrabă a comerţului. Aţi putea face un bilanţ al acestei dolarizări? De ce a fost luată această măsură? Ce beneficii a adus? Ce dezavantaje? Până când se va menţine? Şi o altă întrebare pe care şi-o pun unii analişti: Revoluţia şi dolarizarea, nu există o contradicţie?

Nicolas Maduro: Ei bine, în primul rând, Venezuela este supusă unei situaţii foarte particulare. Suntem urmăriţi de toate sursele de finanţare. Ramonet, ţi-aş putea spune, că practic imperiul american a interzis utilizarea monedei dolar de către statul venezuelean ... Ca să vezi ... Scurtez întrebarea ta spunându- ţi acest mare adevăr: Venezuela nu are dreptul să vândă petrol lumii şi să-l încaseze în dolari. Venezuela nu are dreptul, ca stat, să gestioneze conturile pentru a plăti medicamente, alimente în lume ... Nu are dreptul.

Avem modalităţile noastre de a manevra resursele, dar toate trebuie să fie moduri atipice, paralele lumii dolarului. Toate acestea arată cum dolarul, cum sistemul bancar american se foloseşte pentru a încerca să impună un model economic, un model politic, o schimbare de regim în Venezuela. Acesta este adevărul adevărat.

Suntem în mijlocul unei economii de rezistenţă, a unei economii de război. Am trecut de la a avea 56 de miliarde de dolari de venituri în 2013, la mai puţin de 500 de milioane de dolari de venituri din petrol în acest an 2020. Fie ca fiecare să îşi tragă concluziile. Şi, în ciuda acestui fapt, am menţinut starea de bunăstare socială, aşa cum o dictează Constituţia noastră. Aici, educaţia publică gratuită şi de calitate, a fost menţinută pe deplin pentru poporul nostru. Aici sănătatea publică gratuită a fost menţinută şi îmbunătăţită. Aici s-a menţinut dreptul la locuinţă ... Avem un record mondial în construcţia şi repartizarea de locuinţe ... Tocmai am dat casa 3.400.000 ... Construim 1.095 de locuinţe sociale pe zi ... Un record, un adevărat record mondial. Şi aici s-au menţinut nivelurile de ocupare ale locurilor de muncă.

Ce s-a prăbuşit? Venitul naţional şi venitul muncitorilor. Veniturile muncitorilor au fost reduse ca urmare a reducerii, cu 99 la sută, a venitului naţional în valută.

Şi în mijlocul tuturor acestor probleme, ce s-a întâmplat? A apărut o economie ascunsă anterior, acum deschisă şi publică, în care dolarul este gestionat, în special la nivel comercial. Am câteva cifre pentru tine pe care, pentru prima dată, le voi oferi oficial. La nivelul comerţului şi la nivelul anumitor activităţi, dolarul a funcţionat ca o supapă de evacuare pentru venit, pentru comerţ şi pentru satisfacerea nevoilor unor sectoare importante ale vieţii venezuelene ... A fost o supapă de evacuare.

Dar pot să-ţi ofer date din acest an 2020, vezi? Toată activitatea comercială este adunată în aceste numere. Îţi pot spune, că în 2020, în special în ultimele două luni, noiembrie şi decembrie, activitatea comercială din ţară a crescut de cinci ori faţă de anul trecut. De cinci ori în bolivari şi dolari.

Acum, îţi pot spune că, în dolari -aceste date sunt proaspete-, importanţa relativă a cheltuielilor efectuate de gospodării, în funcţie de modalităţile de plată utilizate, 77,3 la sută din tranzacţiile comerciale din ţară , în 2020, au fost realizate în bolivari prin metode de plată digitale. Ca să vezi greutatea monedei naţionale încă şi o vom recupera. Doar 18,6 la sută s-a făcut în numerar în valute convertibile, în principal în dolari ... Poţi vedea aici, de exemplu, în iunie, iulie, plăţile în valută au crescut la peste douăzeci şi ceva la sută, dar rezultatul anual este acum de 18,6 la sută plată în numerar în dolari, în multe activităţi ale centrelor comerciale, inclusiv comerţul de stradă, comerţul informal ... Şi 3,4 la sută în bolivari fizici, tu ştii că duc un război împotriva monedei fizice. Anul acesta 2021, mergem către o economie digitală mai profundă şi mai extinsă ... Am stabilit obiectivul: o economie digitală 100%, ca fiecare să aibă metodele de plată prin carduri de debit şi de credit ... .

IR: Banii fizici dispar, deci într-o oarecare măsură ...

Nicolas Maduro: Dispar. Pentru Venezuela este un mare avantaj. Inclusiv om crea chiar şi câteva formate de plată în monedă digitală, cu un cont de economii în valută în Banca venezueleană. Conturile de economii şi conturile curente în valută sunt autorizate, iar oamenii vor putea plăti la preţul monedei în bolivari pe piaţa generală din ţară. Înseamnă că dolarul este o supapă de evacuare. Nu se poate spune că Venezuela este, la fel ca Ecuadorul, de exemplu, o economie dolarizată. Nu depinde de Departamentul Trezoreriei SUA precum Panama. Nu. Venezuela are moneda sa, bolivarul, şi o vom apăra în 2021 prin îmbunătăţirea veniturilor. Trebuie să îmbunătăţim calitatea monedei venezuelene. Trebuie să continuăm să reducem inflaţia, care este încă foarte mare, deşi am controlat-o treptat ... Dar este dificil, ca urmare a întregii situaţii a venitului naţional ... Deci nu putem vorbi de o dolarizare a întregii economii. Prin urmare, la întrebarea: Există o contradicţie între dolarizare şi revoluţie? Răspunsul este, din ceea ce vedem: nu. Există mai degrabă complementare.

IR: Domnule preşedinte, Venezuela a fost victima unui furt spectaculos de active în străinătate. În special, companiei Citgo din Statele Unite i-au fost confiscate, precum şi rezervele de aur depuse la Londra. Ce iniţiative a luat Guvernul dvs. pentru recuperarea acestor active? Care este situaţia astăzi? Ce speranţă aveţi să le recuperaţi?

Nicolas Maduro: Avem întotdeauna speranţă, pentru că avem raţiunea legală, avem raţiunea naţională, republicană. Acestea sunt active ale Republicii. Aurul din Londra aparţine Republicii, administrat de Banca Centrală a Venezuelei. Conturile bancare îngheţate în Portugalia, Spania, Italia, Regatul Unit, Franţa, Statele Unite sunt conturi bancare de aproape 30 de miliarde de dolari care, dacă ar fi activate şi recuperate, ar constitui o injecţie imediată de recuperare şi renaştere economică a Venezuelei, doar cu recuperarea acestor bani.

Au furat compania Citgo, o companie cu opt mii de staţii de service în Statele Unite ... Este îngheţată, furată de clanul Trump, ne-a fost furată de clanul Trump, au pus ochii pe ea de când Donald Trump a devenit preşedinte cu grupul său de afaceri să ne fure Citgo ... Cu complicitatea acestor bandiţi meschini, hoţi, din extrema dreaptă venezueleană, în frunte cu Juan Guaido ... Au furat Citgo. Există speranţă pentru recuperare.

Am avut dificultăţi în apărarea Venezuelei şi a intereselor sale pentru că, chiar şi pentru a plăti firmelor internaţionale de avocatură ni se pun piedici. Pentru că, repet, am fost îngheţaţi şi ni s-au furat conturile.

Dar, bine, în Venezuela găsim întotdeauna o modalitate de a găsi firme de avocatură bune, de a găsi avocaţi curajoşi, cunoscători, capabili ... Şi pentru a ne apăra interesele vine acum o nouă Adunare Naţională ... Deja Adunarea Naţională care a fost epicentrul jafului, deposedării, furtului din Venezuela, dispare ... Asta va schimba foarte mult situaţia, deoarece vine o nouă Adunare Naţională cu puteri legislative depline şi cred că asta ne va ajuta să avansăm în obiectivul recuperării a ceea ce aparţine Republicii. Nu aparţine lui Maduro, nu aparţine unui grup, este patrimoniul Republicii, sunt banii şi patrimoniul tuturor venezuelenilor.

IR: Domnule preşedinte, în actuala conjunctură economică naţională şi internaţională dificilă, marcată de consecinţe, după cum subliniaţi, în acelaşi timp cu blocada şi pandemia, care ar fi principalele probleme de rezolvat pentru a stimula creşterea economică a ţării dumneavoastră? În ce măsură poate contribui la aceasta votul recent asupra unei legi "Anti-Blocadă"?

Nicolas Maduro: Ei bine, suntem instruiţi în dificultăţi. Eliberatorul s-a autointitulat "omul dificultăţilor". Şi noi numim poporul nostru "poporul dificultăţilor". Săptămâna aceasta, am confecţionat şi am început deja un plan de redresare care a avut ca axă, Legea Anti-Blocadă.

Legea Anti-Blocadă joacă rolul unei mari axe principale în procesul de recuperare a venitului naţional. Şi odată cu recuperarea venitului naţional, trebuie să recuperăm treptat factorii şi echilibrul macroeconomiei. Recuperarea veniturilor muncitorilor şi menţinerea unui proces de recuperare a pieţei interne naţionale.

Îţi pot oferi o informaţie importantă despre cum 2020 a fost un an în care am avansat în procesul de instalare a unei economii alternative,

a unei economii post-rentier, a unei economii productive ... De exemplu, am crescut cu 400 de mii de tone, producţia de alimente şi am depăşit nivelurile de penurie, de produse şi alimente, existente acum trei, patru sau cinci ani. Cu producţie naţională.

Vreau să felicit oamenii de afaceri şi producătorii, agroindustria ... Chiar acum facem planul pentru CLAP 2021 ... Astăzi am aprobat planul CLAP 2021, care înseamnă piaţa alimentară lunară pentru 7 milioane de gospodării. ..

Pentru a ne înţelege: CLAP-urile sunt Comitetele Locale de Aprovizionare şi Producţie care constituie un instrument fundamental pe piaţa alimentară. Că există, fără îndoială, de îmbunătăţit, de crescut ... Vom vorbi despre asta în ianuarie, Ministerul Alimentaţiei, Vicepreşedintele Executiv ... Am aprobat deja liniile de lucru pentru producţia naţională a tuturor CLAP-urilor, a oricăror alimente distribuite celor 7 milioane de gospodării naţionale. Înainte, importam 60 sau 70 la sută din aceste alimente ... Aşa că, începând cu 2021, odată cu Legea Anti-Blocadă, vom recupera venitul naţional, recuperând soldul macroeconomic, reducând inflaţia şi mai mult anul viitor şi vom relua creşterea economică reală, a economiei reale.

Îţi spun că, anul 2021 marchează începutul unei noi creşteri progresive, susţinute, adevărate, a economiei reale, a economiei productive. Nu a economiei hârtiilor, speculaţiei, a minciunii, a farsei, nu, este creşterea economiei care produce cereale, lapte, carne, porumb, arepas, îmbrăcăminte, petrol, aur etc. A economiei reale.

Cred că toată această cruzime care a fost aplicată împotriva Venezuelei ne-a învăţat lecţii grozave şi ne-am montat pe şinele dezvoltării propriei economii, adevărate, care va fi foarte puternică, vei vedea şi, de asemenea, dăm un exemplu lumii. Ne poate fi interzis dolarul, ni se poate interzice finanţarea şi refinanţarea în sistemul bancar occidental, ne pot urmări şi elimina conturile, dar nu am fost opriţi şi niciodată nu vom fi opriţi. Şi ceea ce apare aici va da un exemplu lumii cum că o altă lume este posibilă, că ajunge cu şantajul dolarului şi sistemul financiar al Fondului Monetar Internaţional ... În Venezuela demonstrăm, în rezistenţă, într-o rezistenţă foarte grea, că o altă lume este posibilă. Vom merge mai departe, voi o veţi vedea.

IR: Domnule preşedinte, acum vom vorbi despre politica internaţională şi vom începe să vorbim despre America Latină. Ceva se schimbă în America Latină. Guvernelor progresiste din Mexic şi Argentina li s-au alăturat victoria recentă a MAS în Bolivia, succesul plebiscitului din Chile, înfrângerea lui Bolsonaro la alegerile municipale din Brazilia, revolta populară din Peru, protestele din Guatemala şi Columbia, perspectivele rezonabile de victorie pentru candidatul Araúz la următoarele alegeri prezidenţiale din Ecuador şi victoria răsunătoare a

chavismului la alegerile legislative din 6 decembrie în Venezuela ... Toate acestea creează o atmosferă foarte diferită de cea care exista până de curând când unii vorbeau despre un "sfârşit al ciclului progresist" ... Cum vedeţi situaţia geopolitică din America Latină pentru începutul anului 2021?

Nicolas Maduro: Ei bine, pot spune că mişcările radicale de luptă populară, aşa-numitele mişcări progresiste, mişcările de stânga, mişcările revoluţionare suntem o realitate în America Latină şi Caraibe. Suntem alternativa popoarelor noastre, fiecare cu profilul său, caracteristicile, discursul, conducerea ... Nu este posibil, de exemplu, să comparăm conducerea mişcărilor populare din Columbia cu cea din Ecuador sau Venezuela sau din Brazilia ... Fiecare are profilul său, textura, estetica, discursul, curajul, oportunităţile, dar, fără îndoială, din Mexic până în Patagonia şi prin tot Caraibe există o mişcare populară puternică, radicală, răzvrătită, rebelă. Există o mişcare progresistă puternică şi o mişcare puternică de stânga. Există o conducere revoluţionară puternică. În prim-plan se află ALBA, Alianţa Bolivariană pentru Popoarele Americii Noastre. Victoria din Bolivia a fost o mare victorie a ALBA şi, bine, se reconstruieşte ceea ce este o mare alianţă pentru pace, dezvoltarea socială, viaţa popoarelor noastre. Fără îndoială, în frunte sunt Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Caraibe cu liderii noştri din Caraibe, din Saint Vincent şi Grenadine, din Antigua şi Barbuda, din Dominicană, din Grenada ... Marea alianţă profundă , adevărată care s-a menţinut în faţa ameninţărilor, în toate circumstanţele.

ALBA a stat mereu în picioare. ALBA s-a ridicat ca rezultat şi produs al primului val pe care l-a condus Chavez în această eră, primul val, care a dus la întâlnirea istorică a lui Chavez şi Fidel, care a dus la revenirea la putere a sandinismului, care a dus la victoria lui Evo, a lui Correa, care a dus la victoria lui Kirchner ... Ei bine, din acel prim val a apărut ALBA şi acolo este ferm, puternic ... Şi acum, fără îndoială, văd că vine un al doilea val. Al doilea val de guverne progresiste, populare, naţionaliste, latino-americane ... Se apropie un al doilea val care este în plină desfăşurare, de ce vine acest al doilea val ?, deoarece capitalismul neoliberal este epuizat

... Capitalismul neoliberal generează sărăcie, excludere, represiune ... Acolo vedem Chile, Peru, Ecuador, Columbia, întreaga aripă a Pacificului: represiune, mizerie, şomaj ... Columbia, anul acesta peste 90 de masacre ... Peste 250 de foşti combatanţi FARC ucişi ... Şi ce spun mediile de comunicare? Ce spune lumea? Tac ... Adică, modelul represiv, antipopular, exclusiv şi generator de mizerie, capitalismul neoliberal nu are răspuns pentru popoare ... Este o epuizare foarte profundă, iar firesc este să apară noi conduceri care vor surprinde nu numai America Latină şi Caraibe, ci vor surprinde lumea.

Mergem către un al doilea val, nu o spun pur şi simplu din optimism, din credinţă - pe care o am, sunt un om optimist, de credinţă, de credinţă în popoare, de credinţă în luptă, de credinţă în istoria ţărilor noastre - o spun ca urmare a observării directe a realităţii şi cu datele pe care, chiar tu le-ai dat în întrebarea ta.

IR: Domnule preşedinte, în ultimii ani, odată cu creşterea ostilităţii faţă de Venezuela din partea Washington-ului şi a multor capitale europene, Guvernul dumneavoastră a consolidat legăturile cu diferite puteri precum China, Rusia, Iran, Turcia, India şi altele, care au apărat suveranitatea Venezuelei. Ne-aţi putea spune care sunt perspectivele de cooperare şi proiectele de dezvoltare cu aceste puteri?

Nicolas Maduro: Suntem deschişi către lume. Fără îndoială, relaţiile noastre sunt speciale cu Federaţia Rusă, cu Republica Populară Chineză, cu Republica Islamică Iran, cu Cuba ... Sunt speciale şi cu India, marea mea identitate cu India este cunoscută, cu spiritualitatea acesteia, cu poporul său ... Şi cu multe alte ţări. Cu Turcia, cu fratele meu preşedintele Erdogan ... Şi cu Africa, cu multe ţări din lume avem relaţii excelente.

Vrem ca aceste relaţii să se consolideze, vom continua să lucrăm în acest sens. Datorită Legii Anti-Blocadă, s-au înregistrat deja progrese spectaculoase, în alianţe noi, în diverse domenii de investiţii în economie ... Nu pot spune multe, este caracteristica Legii Anti-Blocadă, să faci fără să spune, şi să spui când s-a făcut. Acesta este principiul: să faci, să faci, să faci, să avansezi fără a spune nimic, pentru a evita războiul imperialist, a-l neutraliza şi să spui după aceea, când totul este terminat şi făcut, când ai în mână realizarea. Pe aceeaşi linie a Legii Anti-Blocadă, invit şi investitorii din America Latină, Mexic, Panama, fraţii noştri investitori din Columbia, Brazilia, Argentina, din toată America Latină şi Caraibe, din Statele Unite: veniţi, aici găsiţi o lume pentru a investi cu condiţii speciale ... Dacă cineva le-a făcut vreun rău investitorilor de orice fel, deţinătorilor de datorii din Statele Unite, dacă cineva le-a făcut vreun rău, acela este Donald Trump şi politica sa obsesivă şi extremistă împotriva Venezuelei.

Pentru că investitorii americani au uşile deschise aici, pentru a investi în petrol, gaze, produse petrochimice, telecomunicaţii, turism, finanţe, în orice vor. Trump le-a făcut un mare rău deţinătorilor de datorii ... Şi-ţi pot spune, de asemenea, în premieră, că noi, deţinătorilor de datorii, prin angajamentul Republicii, le-am plătit peste 76 de miliarde de dolari în perioada 2014-17. Şi cu comandantul Chavez, în perioada 2010-2013, s-a ajuns să se plătească până la 56 miliarde de dolari ... Făcută nota de plată, aşa cum spune un prieten de-al meu, fă socoteala: 76 miliarde plus 56 miliarde sunt 132 miliarde de dolari pe care i-am plătit din 2010 până în 2017 până la sosirea lui Trump ...

Acestea au fost profiturile investitorilor financiari ... Deţinătorii de datorii au pierdut totul când ne-au îngheţat conturile, când ne-au atacat veniturile din petrol ... Le-am ratificat tuturor deţinătorilor de datorii, tuturor investitorilor americani, disponibilitatea noastră de a negocia şi renegocia şi de a ne îndeplini toate angajamentele pe viitor. Să ajungem la acorduri ... Avem cele mai bune relaţii ... Ei ştiu că suntem buni plătitori, că suntem oameni de cuvânt, de încredere pentru activitatea financiară, economică, o ştiu şi ştiu că Trump le-a dat o mare pagubă investiţiilor lor , o ştiu perfect.

Ramonet, există investitori care chiar reprezintă grupuri, sindicate ale pensionarilor americani, grupuri sociale din Statele Unite care au cumpărat, pentru fiabilitate, obligaţiuni ale datoriei venezuelene şi acum, uite, Trump i-a falimentat, Trump i-a distrus. O altă lume este posibilă chiar şi în acest sens.

Aşa că lansez un mesaj, profit de întrebarea ta pentru a trimite un mesaj tuturor investitorilor din lume: suntem pregătiţi, avem Legea Anti-Blocadă, există noua Adunare Naţională care urmează să dezvolte un set de legi pentru a face totul mai flexibil, ceea ce reprezintă investiţii în activitatea economică venezueleană, Venezuela este deschisă lumii pentru investiţii.

IR: Domnule preşedinte, tocmai recenta înfrângere electorală a lui Donald Trump în Statele Unite şi sosirea iminentă a noii Administraţii democratice a preşedintelui Joe Biden constituie un moment particular de schimbare în viaţa politică internaţională. Ce aşteptaţi de la această nouă Administraţie americană? Ce mesaj de bun venit îi trimiteţi lui Joe Biden?

Nicolas Maduro: În această privinţă sunt obligat să fiu prudent ... Nu înseamnă că nu am o gândire clar, o am, despre schimbările din Statele Unite, despre înfrângerea răsunătoare a lui Donald Trump. Trump pleacă ... Să vedem dacă odată cu plecarea lui Trump vor dispărea şi politicile sale nocive şi extremiste împotriva Venezuelei ... Să vedem ... Există mult lobby. Ieri, am primit informaţii despre acest hoţ şi ucigaş pe nume Leopoldo Lopez: angajează, în Washington, două companii de lobby apropiate partidului democratic, pentru a începe lobby în favoarea extremismului venezuelean de dreapta pe lângă noul guvern al lui Biden. Ştii că politica Statelor Unite se bazează pe lobby. Este legal chiar ... Acum angajează noi lobbyişti apropiaţi lui Biden, apropiaţi de noul Secretar de Stat [Anthony Blinken] numit de Biden, aşa că, bine, hai să aşteptăm 20 ianuarie, să depună jurământul preşedintele Joe Biden şi noi mergem pe drumul nostru.

Eu am spus întotdeauna: sperăm că odată cu plecarea lui Trump, politicile sale extremiste şi crude împotriva Venezuelei vor dispărea, sperăm, şi dialogul cu Biden şi cu Statele Unite să se restabilească pe baza unei agende constructive. Sper să fie aşa. Între timp aşteptăm, în mâinile lui Dumnezeu, depindem mereu de propriul nostru efort ... Le spun mereu venezuelenilor şi lumii: nu depindem de nimeni, depindem întotdeauna de efortul nostru, depindem de propriul nostru gând, de propriul cuvânt, restul este profit, cum spune poporul nostru. Sperăm că va fi în bine, schimbarea din Statele Unite, pentru omenire şi, sperăm, că va fi şi pentru binele Venezuelei. Este ceea ce vreau.

IR: Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte, am ajuns la sfârşitul acestui interviu, singurul lucru care mi-a rămas este să vă urez dumneavoatră, familiei dumneavoastră şi, desigur, Venezuelei şi întregii sale populaţii un an nou fericit.

Nicolas Maduro: Bine, vă mulţumesc foarte mult pentru această oportunitate. Confruntat cu avalanşa minciunilor, manipulărilor, atacurilor din presa mondială ... Văd tot timpul, în presă şi la televiziunea din Madrid, atacuri şi atacuri ... Madrid a devenit epicentrul atacului de extrema dreaptă împotriva Venezuelei, citeşti "New York Times", "Miami Herald", presa columbiană şi, în general, în lume: atacuri nemiloase, neîncetate, neiertătoare ... Dar bine, iată adevărul nostru şi pentru adevărul nostru ne dăm viaţa; şi cu adevărul nostru mergem spre viitor.

Anul 2021 va fi cel al bicentenarului bătăliei de la Carabobo, va fi un an iconic. Însuşi Comandantul Chavez l-a stabilit: "În 2021, la 200 de ani după Carabobo, a spus Chavez, trebuie să fim liberi, independenţi şi suverani". Şi aşa suntem: liberi, independenţi, suverani în rezistenţă, dar şi în victorie. An Nou Fericit.

IR: Mulţumesc preşedinte, ne vom întâlni pe 1 ianuarie 2022.

Nicolas Maduro: Gata, aprobat.