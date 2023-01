NICOLAE CIUCĂ:"Am depăşit în 2022 suma pe care ne-o stabilisem ca obiectiv"

Premierul Nicolae Ciucă afirmă că în 2022 suma stabilită ca obiectiv pentru atragerea de fonduri europene, cel puţin 10 miliarde de euro, a fost depăşită. "Am reuşit o absorbţie de 11,3 mld. euro, cea mai mare pe care România a absorbit-o de când accesează fonduri europene, asigurând astfel fundamentul pentru derularea proiectelor şi programelor europene. Avem toate premisele ca şi în 2023 să atragem şi mai mulţi bani europeni", subliniază Ciucă, conform News.ro.

"Începem anul 2023 cu încredere şi optimism că am făcut anul trecut tot ceea ce a depins de noi pentru a face faţă efectelor crizelor suprapuse pe care şi cetăţenii României le-au resimţit şi pentru a fi pregătiţi, prin deciziile pe care le-am luat, să facem faţă provocărilor şi în perioada următoare. Vom continua cu aceeaşi energie pentru a consolida ceea ce am realizat anul trecut, în care am avut o execuţie bugetară bună, am reuşit să ne încadrăm în ţintele de deficit, iar România a înregistrat o creştere economică pe care nimeni nu o previziona, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina şi efectele în lanţ pe care le-a produs - creşterea preţurilor la gaze şi energia electrică şi creşterea inflaţiei", a arătat Nicolae Ciucă, astăzi, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că au fost găsite soluţii pentru rezolvarea punctuală a unor astfel de probleme, dar au fost luate şi decizii care să producă efecte în timp.

"Ne-am angajat să asigurăm absorbţia fondurilor europene şi toate cele trei linii de finanţare europeană cumulează aproximativ 90 mld. euro. Am depăşit în 2022 suma pe care ne-o stabilisem ca obiectiv, de a atrage pe an cel puţin 10 mld. euro. Am reuşit o absorbţie de 11,3 mld. euro, cea mai mare pe care România a absorbit-o de când accesează fonduri europene, asigurând astfel fundamentul pentru derularea proiectelor şi programelor europene. Avem toate premisele ca şi în 2023 să atragem şi mai mulţi bani europeni şi, la nivel similar, de peste 11 mld. euro, să avem şi investiţii străine directe, ceea ce ne dă o încredere şi ne menţine pe linia aceasta de optimism moderat faţă de ceea ce înseamnă activitatea guvernamentală şi relaţiile pe care le-am stabilit cu mediul de afaceri, pentru a convinge investitorii că în România sunt oportunităţi, în România există resurse, în România există capacitate de muncă, în România productivitatea muncii este un indicator care poate să stimuleze, în continuare, mediul investiţional", a adăugat el.

Premierul a menţionat că a fost transmisă cea de-a doua cerere de plată din PNRR, care a intrat în analiza Comisiei Europene şi se aşteaptă, probabil la finele acestei luni sau în luna următoare, validarea cererii şi plata banilor.

"Totodată, la începutul acestui an vom primi prefinanţarea din fondurile de coeziune pentru perioada 2021-2027. România are nevoie de aceşti bani europeni, prin care, alături de banii de la bugetul de stat, susţinem în continuare investiţiile, pentru ca economia să funcţioneze, iar la nivelul Guvernului vom veni cu măsuri, poate chiar mai mult decât până acum, pentru a sprijini mediul antreprenorial, pentru că avem în continuare la dispoziţie fonduri de garantare, garanţii de stat", a explicat Nicolae Ciucă.