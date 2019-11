NICULAE BĂDĂLĂU: "În februarie depunem moţiunea de cenzură"

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că PSD deţine majoritatea în Parlament şi luni va depune o moţiune simplă împotriva ministrului Florin Cîţu, iar în februarie va urma o moţiune de cenzură la adresa actualului guvern, informează Agerpres.

"De fapt, nu sunt în stare şi în continuare vom asista la jocul ăsta cu moştenirea grea. Incompetenţa începe să-şi spună cuvântul, România e o ţară care se guvernează destul de greu pentru că funcţionează greu economia şi din trecut vin extrem de multe probleme mai ales în zona energetică şi în celelalte. Cîţu îmi e coleg, un om simpatic, dar acum vreo două luni vorbea de împrumuturile guvernului şi săptămâna trecută a luat un împrumut. Ăsta are două efecte devastatoare, unul pentru că e cu termen scurt şi cu dobândă foarte mare, dar mai face şi altceva, blochează accesul companiilor, mai ales al celor mici pe piaţa de împrumut pentru că băncilor le convine să lucreze cu statul şi când se duc companiile mici le cer o mie de documente, de fapt blocându-te pentru că ei şi-au făcut targetul de împrumuturi şi astfel se blochează şi economia României. Acum, politicile liberale bănuiesc că nu se bazează pe împrumuturile astea pentru că dacă o ţin aşa, o să folosesc expresia pe care au folosit-o dânşii: îndatorează poporul ăsta pe sute de ani că aşa ne spuneau nouă. Păi el, ministrul Cîţu, din prima zi a uitat de datorii şi a făcut împrumut", a declarat Niculae Bădălău, fost ministru al Economiei.

Senatorul PSD Giurgiu a adăugat că şi creşterea Euro vine "pe fondul unor declaraţii iresponsabile" ale unor miniştri.

"Astăzi ne confruntăm şi cu o creştere a Euro care vine în urma unor declaraţii iresponsabile, nu sunt bani, situaţia dramatică, etc. Niciun ministru matur politic şi înţelept care vrea binele României nu face declaraţiile astea pe care nu le-a făcut numai domnul Cîţu. Guvernul din care am făcut parte a făcut foarte multe lucruri bune dar, în acelaşi timp, am avut greşeli şi omisiuni. Ei nu îşi dau seama că nu mai sunt în opoziţie, încă folosesc limbajul de opoziţie. Oamenii sunt pe lângă lege şi teama mea e de o dictatură tacită care e foarte complicată şi periculoasă, dar am mai trăit momentul cu 16 mii de specialişti, etc. Stau toată ziua pe televizor, dar nu vin cu niciun proiect. A crescut inflaţia! Trebuia să crească pentru că am aruncat mai mulţi bani în buzunarele românilor şi au dus-o mai bine. Acum să potolească inflaţia, să vedem dacă găsesc soluţii!", a menţionat Bădălău.

El a reiterat că PSD va depune moţiune de cenzură în luna februarie şi i-a sfătuit pe actualii guvernanţi să nu "îşi aducă prea multe lucruri în birouri" pentru că PSD deţine majoritatea în Parlament.

"Eu cred că moţiunea simplă va trece, iar în februarie vom depune moţiune de cenzură pentru acest guvern. Fiecare guvern trebuie să aibă o perioadă de 30, de 60 de zile de încredere a noastră, chiar şi a noastră, a opoziţiei. Îi lăsăm, dar fac gafe mult prea repede! Deţinem majoritatea în Parlament şi în februarie depunem moţiune de cenzură, să nu îşi aducă prea multe lucruri prin birouri!", a încheiat preşedintele PSD Giurgiu.