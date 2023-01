NICUŞOR DAN:"Am închis datoriile curente ale Primăriei Capitalei"

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat că a închis datoriile curente ale Primăriei Capitalei, după ce a plecat de la o datorie curentă de trei miliarde de lei, informează news.ro.

El a precizat că Bucureştiul a trecut pe lângă un faliment. "Pur şi simplu pentru că ani de zile Primăria, lună de lună, cheltuia mai mult decât avea", a declarat Nicuşor Dan.

"Vestea pe care v-o dau este că la sfârşitul anului trecut am stins, am închis datoriile curente ale Primăriei Capitalei, deci am început anul 2023 fără datorii curente. De ce e asta important? E important să avem încrederea mediului privat, bănci şi companii, pentru că e important ca la lucrările noastre să vină companii private care să lucreze şi vin. Şi am văzut un exemplu, la sfârşitul anului trecut a trebuit să împrumutăm repede 500 de milioane de lei pentru a evita colapsul sistemului de termoficare şi, având această încredere, am reuşit. De unde am plecat? Am plecat de la o datorie curentă de trei miliarde de lei. (...) Şi am plecat de la o listă de 150 de companii şi persoane private care ne popriseră conturile la sfârşitul anului 2020", a declarat Nicuşor Dan, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că Bucureştiul a trecut pe lângă un faliment.

"A fost un efort foarte mare pentru a ajunge în situaţia de azi. Şi Bucureştiul a trecut realmente pe lângă un faliment, adică, pe lângă închiderea principalelor servicii publice, transport public, sistem de termoficare. Adică eram în situaţia aşa cum RADET-ul a falimentat în 2019, eram foarte aproape cu STB-ul de asta şi eram foarte aproape de lipsă de furnizare gaz, dincolo de toate celelalte servicii publice, spitale şi aşa mai departe. De ce se întâmplă asta? Pur şi simplu pentru că ani de zile Primăria, lună de lună, cheltuia mai mult decât avea", a mai declarat Nicuşor Dan.