NICUŞOR DAN:"E o împărţire defectuoasă a banilor între Primăria generală şi sectoare"

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă, întrebat dacă de anul viitor vor creşte taxele şi impozitele locale, că aceasta este o discuţie care trebuie purtată la nivelul primăriilor de sector şi al Consiliului General, el subliniind că în eventualitatea creşterii taxelor locale, fondurile vor merge către primăriile de sector, informează news.ro.

"Bucureştiul este într-o situaţie singulară prin faptul că avem sectoare şi prin faptul că taxele şi impozitele locale, în majoritatea lor covârşitoare, se duc către sectoare. E adevărat că nivelul lor trebuie stabilit de către Consiliul General, numai că Consiliul General face doar să reglementeze câţi bani o să ia sectoarele de la cetăţeni, şi aici, e un lucru pe care eu l-am spus inclusiv când Gabriela Firea şi inclusiv când Sorin Oprescu erau primari, că este o împărţire defectuoasă a banilor între Primăria Generală, care are transportul public, care are căldura, care are spitalele, care are teatrele, care are de DDD-ul, care are iluminatul public, semafoarele şi toate astea, care ia patru miliarde din 10 şi primăriile de sector care au, în esenţă, şcolile şi salubrizarea", a afirmat Nicuşor Dan duminică la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, întrebat dacă anul viitor va creşte valoarea taxelor şi impozitelor.

Întrebat cât ar trebui să încaseze Primăria Generală, Dan a răspuns: "În opina mea, Primăria Capitalei ar trebui să ia 6 din 10 şi Primăriile de sector 4 din 10".

Edilul adaugă că actualul cadru legislativ care reglementează aceste aspecte poate fi modificat "prin voinţa instituţiilor naţionale, Guvern şi Parlament".

De asemenea, întrebat dacă ar propune taxe şi impozite mai mari din 2023, Nicuşor Dan a răspuns: "Este o discuţie pe care s-o avem cu primarii de sector şi cu consiliul, o eventuală ridicare a impozitelor şi taxelor nu o să aducă niciun beneficiu către Primăria Capitalei, care are marile cheltuieli: transportul public, termia şi altele".

Dan a vorbit şi despre programul Anghel Saligny , arătând că a întrebat "persoane din Guvern" de ce Capitala are o sumă mică alocată prin acest program de dezvoltare locală şi i s-a răspuns că acest program "a fost inventat în special pentru comunităţile mai sărace, pentru drumuri comunale, pentru tipul acesta de investiţii". El adaugă că din cei o sută de milioane de lei alocaţi Capitalei prin acest program, se poate realiza o promenadă pe malul Dâmboviţei.