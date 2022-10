Noul an universitar a început, nu se putea altfel, sub semnul vorbelor frumoase. Problemele urâte cu care studenţii, părinţii lor şi profesorii se confruntă tot anul (spaţii de studiu inadecvate, dotări laboratoare, locuri în cămine, chirii mari, cantine puţine şi prost administrate...) au "făcut un pas în spate" şi au lăsat loc festivismului şi promisiunilor. Aproape că nimeni nu se mai supără şi nu se mai revoltă, a devenit o obişnuinţă ca lucrurile să stea în acest fel.

Premierul Nicolae Ciucă le-a transmis studenţilor, la începerea anului universitar, că Guvernul îşi doreşte ca standardele învăţământului românesc să ţină pasul cu vremurile şi să le ofere cunoaşterea de care au nevoie pentru a reuşi să îşi pună în valoare creativitatea, priceperea şi ambiţiile profesionale: "Deschiderea noului an universitar reprezintă pentru tinerii care păşesc pragul instituţiilor de învăţământ superior o etapă nouă în formarea lor. Este important pentru ei să beneficieze de un nivel de studiu performant, aşa cum universităţile româneşti au dovedit de-a lungul timpului că pot oferi, şi care să le deschidă perspective realiste în domeniile lor de pregătire. Avem toate motivele să credem în potenţialul tinerilor noştri.

Performanţele realizate în competiţii de anvergură internaţională îi vor ajuta cu siguranţă în cariera la care fiecare aspiră, iar preocuparea noastră este să le asigurăm un viitor în ţară.nSchimbările profunde la care asistăm la nivel global ne determină să ne adaptăm perspectivele de viitor la noua realitate, inclusiv în domeniul educaţiei. Aceasta presupune o viziune responsabilă şi asumată la toate nivelurile decizionale, prin care să le oferim copiilor şi tinerilor condiţii de studiu la standarde performante. Provocarea este ca fiecare să aibă şansa de a-şi pune în valoare calităţile în domeniile în care simte că are potenţial şi, în acelaşi timp, să corelăm oferta educaţională cu cerinţele de pe piaţa muncii".

Premierul a vorbit despre procesul de transformare a sistemului de învăţământ: "Suntem în plin proces de transformare a sistemului românesc de învăţământ, iar modificările pe care le aducem prin Legile educaţiei naţionale reflectă o viziune orientată spre viitor. Ne dorim ca şi universităţile să valorifice, prin programele de studiu, oportunităţile generate de viziunea noii Strategii europene pentru universităţi, lansată de Comisia Europeană, centrată pe asigurarea unui învăţământ universitar incluziv şi care să promoveze excelenţa. Integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii este primul lor pas în carieră, iar de acest moment depinde parcursul lor profesional. Legătura cu potenţialii lor angajatori încă din anii de studiu poate creşte nivelul de performanţă, dar şi capacitatea de adaptare la piaţa muncii, iar acest lucru se poate face cel mai bine prin colaborarea instituţiilor de învăţământ cu operatorii economici activi în piaţă. Guvernul încurajează această abordare şi, în acest sens, am extins învăţământul profesional dual şi la nivel universitar. Educaţia universitară se află pe lista noastră de priorităţi şi pe segmentul de modernizare a infrastructurii, dezvoltare durabilă şi digitalizare. Avem prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 3,6 miliarde de euro alocaţi Proiectului "România Educată", pentru modernizarea învăţământului. Contractele pentru digitalizarea universităţilor şi lansarea apelului de proiecte destinate dezvoltării consorţiilor integrate pentru învăţământ dual beneficiază de peste o jumătate de miliard de euro, fonduri destinate modernizării şi adaptării învăţământului superior la cerinţele pieţei muncii. Totodată, continuăm proiectele prin care oferim tinerilor noştri condiţii cât mai bune de studiu. România are nevoie de un sistem de educaţie puternic, adaptat generaţiei prezentului şi capabil să răspundă provocărilor viitorului! Vă doresc, dragi studenţi, în noul an universitar, rezultate care să vă deschidă calea către viitorul pe care vi-l doriţi. Ceea ce ne dorim, la nivelul Guvernului, este ca standardele învăţământului românesc să ţină pasul cu vremurile şi să vă ofere cunoaşterea de care aveţi nevoie pentru a reuşi să vă puneţi în valoare creativitatea, priceperea şi ambiţiile profesionale. Succes tuturor, studenţi şi profesori, în noul an universitar!"

Educaţia este investiţia pe care o naţiune o face pentru viitor, iar conducerea Ministerului Apărării Naţionale consideră că oamenii sunt resursa cea mai de preţ, a transmis ministrul Apărării, Vasile Dîncu: "Nu am nicio îndoială că mă adresez celor care reprezintă viitorul Armatei României. Misiunea voastră, a fiecărui student, masterand, cursant sau doctorand este grea, fără îndoială, dar este nobilă. Aveţi datoria să vă pregătiţi, să vă instruiţi, să vă perfecţionaţi pentru a deveni acei lideri de care armata noastră are nevoie în viitorul apropiat. Încrederea înaltă pe care românii o au în instituţia militară va trebui consolidată şi confirmată prin rezultatele de excepţie pe care le aşteptăm de la generaţia dumneavoastră". Dîncu le-a cerut studenţilor să dea dovadă de responsabilitate în pregătire pentru a deveni cadre militare cu viziune modernă, cu mentalitate de învingător, gata să îşi asume misiunile care le vor fi încredinţate, într-un mediu de securitate regional şi global complex şi impredictibil, care pune în faţa strategilor militari noi provocări: "Onorat corp didactic, în calitate de profesor universitar, trăiesc alături de dumneavoastră bucuria începutului unui nou an în care ne vom întâlni la catedre şi în amfiteatre cu tinerii studenţi. Vă îndemn să transmiteţi noii generaţii tot ceea ce cunoaşteţi dumneavoastră mai bine, să puneţi accent pe acumulările calitative şi, mai ales, pe dezvoltarea abilităţilor de studiu. O mare parte din succesul acestor tineri, pe parcursul viitoarelor lor cariere militare, vi se va datora şi dumneavoastră, dascălii şi mentorii lor".

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunţat, în prima zi a noului an universitar, publicarea în Monitorul Oficial a normelor de aplicare a programelor Student Invest şi Family Start, precizând că băncile se vor putea înscrie în aceste programe, iar tinerii şi familiile vor putea accesa credite: "O veste importantă pentru tinerii şi familiile la început de drum. A fost publicat în Monitorul Oficial regulamentul celor două programe de creditare cu garanţia statului şi dobândă subvenţionată, Student Invest şi Family Start. Programele de sprijin pentru tineri şi familii, pe care le-am iniţiat şi susţinut în Guvern, ca ministru al Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, sunt derulate împreună cu Fondul Român de Contragarantare. Din acest moment, băncile se vor putea înscrie în program, iar tinerii sunt aşteptaţi să acceseze aceste credite. Prin programele «Student lnvest» şi «Family Start» vor putea fi accesa credite garantate de stat în proporţie de 80% şi cu dobânzi subvenţionate. Tinerii vor achita la final tot atât cât au împrumutat. În plus, sumele vor putea fi rambursate în maximum 10 ani". Gabriela Firea a menţionat că fiecare student poate obţine un credit de până la 50.000 de lei pentru plata taxelor şcolare, a chiriei pe durata studiilor sau pentru achiziţia de cărţi. De asemenea, în programul "Family Start", suma maximă care poate fi împrumutată este de 75.000 de lei şi poate fi folosită pentru evenimentele importante ale unei familii, cum ar fi nunta sau botezul unui nou-născut, educaţia şi creşterea copiilor sau chiar achitarea avansului pentru o maşină de familie, cu 7 locuri.

În prima zi de şcoală totul sună minunat!