Anul universitar începe astăzi pentru mai multe instituţii de învăţământ din întreaga ţară, în plin val patru al pandemiei de coronavirus. Festivităţile vor exista, dar acestea trebuie să ţină cont de restricţiile în vigoare.

Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca deschide azi anul universitar printr-o ceremonie care va fi transmisă şi pe internet, conform anunţului de pe pagina de Facebook a instituţiei: "Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează, luni, ceremonia de deschidere a noului an universitar 2021-2022. Evenimentul va avea loc în Aula Magna, cu începere de la ora 12,00 şi va fi transmis live pe canalul de YouTube şi pe pagina oficială de Facebook". Printre invitaţii care vor susţine discursuri cu ocazia deschiderii noului an universitar se numără şi acad. prof. univ. dr. Ionel Haiduc, primul rector al UBB după Revoluţia din 1989 şi fost preşedinte al Academiei Române, precum şi un reprezentant al conducerii Universităţii din Vilnius. Rectorul UBB, Daniel David a declarat: "Dacă la ceremonia deschiderii anului universitar 2020-2021 am marcat includerea noastră în GUILD (https://www.the-guild.eu/) - organizaţia europeană exclusivistă a unora dintre cele mai puternice universităţi europene world-class (research-intensive) -, în anul universitar 2021-2022 marcăm obţinerea de către UBB a statutului formal de universitate world-class şi 440 de ani de tradiţie academică la Universitatea noastră. Ne dorim un an universitar cât mai aproape de normalitate şi vom face tot ce e posibil în contextul actual pentru ca studenţii noştri şi întreaga comunitate UBB să beneficieze, în condiţii de deplină siguranţă, de învăţământ şi cercetare de calitate, aşa cum ne-am asumat prin tradiţia noastră, dar şi prin statutul de universitate de tip wold-class". Ceremonia de deschidere pentru linia de studiu în limba maghiară va avea loc tot pe 27 septembrie, de la ora 16,00, iar pentru linia de studiu în limba germană, de la ora 18,30.

Cursurile din anul universitar 2021-2022 vor fi susţinute la Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iaşi în funcţie de decizia care se va lua la nivelul fiecăreia din cele 11 facultăţi, iar festivitatea de deschidere a noului an universitar va fi organizată, azi, în Aula Mihai Eminescu. La eveniment au fost invitaţi să participe ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, şi fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu, care în prezent este consilier la nivel înalt al UE în Republica Moldova. Acesta din urmă va susţine în faţa profesorilor şi studenţilor universităţii ieşene conferinţa "Himere în educaţie". Rectorul UAIC, Tudorel Toader, a declarat: "În contextul epidemiologic actual, la propunerea Conducerii Executive a Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (UAIC), după consultarea Senatului, s-a hotărât ca modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică să fie stabilită de către conducerea fiecărei facultăţi, cu respectarea prevederilor legale şi a evoluţiilor epidemiologice".

Festivitatea de deschidere a noului an universitar la Universitatea "'Lucian Blaga'' din Sibiu şi la Academia Forţelor Terestre "'Nicolae Bălcescu'' va avea loc azi, în Piaţa Mare a oraşului, ceremonia urmând să se desfăşoare în condiţii de distanţare, cu obligativitatea purtării măştii de protecţie. Aproximativ 500 de studenţi, cadre didactice şi invitaţi vor lua parte la ceremonie, în prezenţa reprezentanţilor conducerilor celor două universităţi şi a autorităţilor locale şi judeţene. Sorin Radu, rectorul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu a vorbit despre eveniment: "Este al doilea an în care deschiderea anului universitar se face în condiţii de pandemie, dar universitatea este pregătită să se adapteze situaţiei, atât pentru evenimentul din 27 septembrie, cât şi pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a cursurilor". Ceremonia de deschidere va fi încheiată cu un scurt concert susţinut de Filarmonica de stat Sibiu şi va fi transmisă în direct pe site-ul www.ulbsibiu.ro. Şi anul acesta, se va derula programul "Săptămâna de orientare" pentru studenţii din anul I. Raluca Sassu, prorector, a vorbit despre această iniţiativă: "'În perioada 27 septembrie - 1 octombrie, studenţii din anul I vor participa la activităţi care să îi familiarizeze cu viaţa de student şi cu oraşul Sibiu pe cei veniţi din alte localităţi. Avem pregătite evenimente şi acţiuni dedicate studenţilor ULBS debutanţi, dar şi unele specifice, organizate separat pentru studenţii fiecărei facultăţi. Suntem convinşi că ele îi vor ajuta să se adapteze mai uşor la tot ceea ce înseamnă ULBS şi Sibiul".

Deschiderea anului academic 2021-2022 la Universitatea Politehnica Timişoara va avea loc azi, la ora 10:30, în curtea din faţa Facultăţii de Mecanică. Locul ales pentru deschiderea anului de învăţământ este unul cu o mare încărcătură simbolică, un corp al Facultăţii de Mecanică fiind primul pavilion construit pentru Şcoala Politehnică timişoreană, inaugurat în anul 1923 de Regele Ferdinand I care, cu această ocazie, a rostit celebra frază care a devenit motto-ul instituţiei: "Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa". Potrivit universităţii, "ultimul an şi jumătate de şcoală online a fost caracterizat de numeroase provocări generate în mediul academic de pandemia Covid-19": "Una dintre cele mai importante este aceea că universitatea trebuie în permanenţă să se adapteze schimbărilor din societate şi să răspundă nevoilor studenţilor, astfel încât să le asigure egalitatea de şanse şi o educaţie de calitate. În acest context general şi pentru a veni în sprijinul studenţilor care poate nu dispun de resursele necesare pentru achiziţionarea unor calculatoare performante, capabile să facă faţă tuturor cerinţelor, Universitatea Politehnica Timişoara a obţinut finanţarea pentru achiziţionarea unui număr de 600 de laptop-uri performante (în valoare de 750 de euro fiecare), în baza proiectului cu titlul «Facilitarea accesului studenţilor UPT la educaţia digitală - EduUPT», prin programul Programul Operaţional Competitivitate- axa prioritară 2. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de studenţii care beneficiază de bursă socială, de la toate facultăţile Universităţii Politehnica Timişoara. Astfel, începând cu anul universitar 2021 - 2022, studenţii Universităţii Politehnica Timişoara, inclusiv cei admişi în anul I, vor beneficia, în mod gratuit, de laptopuri performante care să le asigure accesul la activităţile educaţionale din mediul online". Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan, recunoaşte că trecerea la învăţământul online a însemnat o schimbare de paradigmă în învăţământ: "Până la urmă, cred că trebuie să luăm şi partea bună a lucrurilor, în sensul că ne-am adaptat. Pentru noi, la Universitatea Politehnica Timişoara, a fost mai uşor, pentru că am avut un sistem destul de bine pus la punct, mă refer la Centrul de e-Learning şi Campusul Virtual, care au derulat activităţi online şi înainte de pandemie. Cadrele didactice care nu au predat în sistemul de învăţământ la distanţă au fost nevoite doar să-şi adapteze cursurile la o platformă deja existentă, nu a trebuit să dezvoltăm un sistem de la zero. Din acest punct de vedere, a însemnat foarte mult faptul că profesorii au avut la dispoziţie instrumentele software necesare. Ne-am extins foarte mult pe această zonă. Am început să dăm tot mai multe, iar în final toate examenele în sistemul online. Singurul inconvenient rămâne zona de aplicaţii, în unele cazuri, acolo unde există instalaţii mai complexe, pentru care a fost mai greu să se filmeze lucrarea de laborator".

Săptămâna viitoare, luni 4, vor reveni în sălile de curs şi studenţii din celelalte centre universitare.