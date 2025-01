OMRO IFN lansează o nouă emisiune de obligaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti

OMRO IFN, parte din grupul Filbo, alături de Filbo Pay S.A. şi EasyBill Digital SRL, companie românească specializată în servicii de microcreditare şi soluţii tehnologice moderne, creează un ecosistem dedicat finanţării şi soluţiilor de plată integrate, special concepute pentru micii antreprenori, listează astăzi, 30 ianuarie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), cea de-a treia emisiune de obligaţiuni corporative, negarantate, subordonate, în valoare de 1.567.000 euro, cu scadenţă în 2029, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Obligaţiunile OMRO29E au valoare nominală de 100 euro per obligaţiune şi dobândă anuală fixă de 10,5%. Prima emisiune, cu simbolul bursier OMRO25E şi o valoare totală de 2 milioane de euro, a fost listată în 2020 şi a ajuns la maturitate anul acesta. Cea de-a doua emisiune, identificabilă sub simbolul OMRO26, însumează 10 milioane de lei şi are scadenţa în 2027.

Admiterea la tranzacţionare pentru actuala emisiune de obligaţiuni OMRO IFN a fost intermediată de Goldring, în calitate de Consultant autorizat. În cadrul ofertei publice adresate exclusiv investitorilor calificaţi au subscris 10 clienţi profesionali ai Goldring, Societate de Servicii de Investiţii Financiare.

"Începutul de an pe piaţa de capital arată foarte promiţător, cu tot mai multe listări de obligaţiuni ale companiilor româneşti din diverse sectoare de activitate. OMRO IFN revine la bursă cu cea de-a treia emisiune de obligaţiuni, propunându-şi să sporească accesul la finanţare pentru micii antreprenori. Acest scop se traduce în efecte pozitive pentru economia locală, prin dezvoltarea alternativelor în domeniului creditării în România, pe de-o parte, precum şi a activităţii antreprenorilor care beneficiază de finanţare, pe de altă parte. Ne bucurăm că OMRO IFN se numără printre partenerii BVB care sprijină evoluţia pieţei de capital locală şi contribuie la un prezent şi viitor mai flexibil în domeniul creditării.", a declarat Radu Hanga, Preşedinte Bursa de Valori Bucureşti.

"Listarea celei de-a treia emisiuni de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti marchează un nou capitol în dezvoltarea grupului Filbo şi un pas important în misiunea noastră de a sprijini micii antreprenori români. Succesul primelor două emisiuni ne-a permis să transformăm viziunea noastră în realitate, oferind soluţii de finanţare 100% online şi dezvoltarea de noi produse integrate în ecosistem precum serviciile de facturare şi plăţi. Cu această nouă emisiune, în valoare de 1,56 milioane de euro, ne angajăm să dezvoltăm în continuare soluţii integrate, menite să faciliteze creşterea şi succesul micilor afaceri. Credem cu tărie în potenţialul antreprenorilor români şi suntem dedicaţi să le oferim resursele necesare pentru a-şi duce afacerea la următorul nivel." a spus Georgiana Andrei, CEO OMRO IFN, parte a grupului FILBO.

"La 5 ani şi o zi de la lansarea primei emisiuni de obligaţiuni OMRO IFN - perioadă în care valoarea portofoliului de credite a crescut de patru ori, veniturile s-au majorat de aproximativ şase ori, iar numărul de credite active s-a dublat - ne bucurăm să fim, din nou, partenerii care facilitează admiterea la tranzacţionare pe SMT-BVB a celei de-a treia runde de obligaţiuni ale OMRO IFN S.A.

Pentru OMRO - Filbo, am văzut că finanţarea prin obligaţiuni rămâne un levier eficient de creştere şi o experienţă pozitivă. Pentru investitori, această nouă emisiune de obligaţiuni lansată de un emitent cu un istoric de creştere, cu parteneri de referinţă şi, mai ales, cu un mandat asumat pentru incluziune financiară va reprezenta, cu siguranţă, o alternativă investiţională atractivă.", a spus Virgil Zahan, CEO Goldring.

În 2024, Banca Naţională a României (BNR) a eliberat licenţa E-money pentru fintech-ul Filbo Pay S.A., fiind a patra licenţă de E-money emisă vreodată de BNR şi prima emisă în ultimii 6 ani. Aceasta va completa platforma de servicii integrate de finanţare, Filbo, cu accesul facil la servicii de cont curent şi operaţiuni asociate acestora. De asemenea, OMRO IFN, care aduce în platforma 100% digitală Filbo serviciile de microcreditare pentru antreprenorii români, a beneficiat anul trecut de finanţări importante, în valoare de aproximativ 47 milioane de lei, atrase de la Banca Transilvania, BRCI, BNP Paribas, First Bank şi CEC Bank, ImpaktEU pentru a susţine creşterea continuă a afacerii.

A treia emisiune de obligaţiuni corporative completează o structură de finanţare sustenabilă şi solidă, alături de finanţarea atrasă de la parteneri de referinţă în industrie, care reprezintă capitalurile proprii, în valoare de aproape 11 milioane de lei şi deţinute în proporţie de 84,5% de Danube Capital SRL şi 15,5% de Helenos SA Belgia. Helenos este primul fond privat de investiţii pan-european lansat cu suportul Fondului European de Investiţii pentru sprijinirea finanţării incluzive şi a antreprenoriatului social.