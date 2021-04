Vreau să mă vaccinez! Îi rog pe comentatorii profesionişti să nu se repeadă cu atacurile în care să-mi explice cât de naiv/manipulat sunt, am o clauză în contract care prevede că dacă primesc comentarii injurioase capăt drept compensaţie un bonus financiar. (Îi rog pe prieteni să se abţină şi ei şi să nu mă înjure sperând că îmi fac un bine, nu am nicio clauză, am zis şi eu aşa ca să descurajez jignirile).

Să revin la propria vaccinare. Vreau, dar nu pot. De cum s-a deschis posibilitatea înscrierii pe listele de aşteptare la categoria mea de vârstă/sănătate/activitate, m-am repezit ca un vultur şi în fix patru minute (în primele 3 a fost un mic blocaj pe https://programare.vaccinare-covid.gov.ro) eram pe o poziţie fruntaşă. Mai că îmi venea să mă îmbrac de oraş (munca de acasă mă ţine mai mult în trening), fiind convins că or să mă sune cei care trebuie să sune să mă invite la vaccinare. După o săptămână au început să curgă telefoanele, dar nu de la cine aşteptam, ci de la diverşi, aceeaşi categorie cu mine, care îmi spuneau că s-au vaccinat, după ce au fost programaţi telefonic la câte un centru de care auziseră ei că se mişcă foarte rapid şi pe care l-au indicat operatorului. Îmi cred prietenii, dar mai mare încredere am în autorităţi, aşa că am zis să încerc să mă lămuresc şi să aflu direct de la sursă de ce alţii au putut şi eu nu.

Pas cu pas.

Am sunat şi eu, fără să ştiu de vreun centru, cu amabilitate mi s-a explicat că cel mult pot fi programat în altă parte decât sunt în momentul actual, dar că există riscul să pierd prioritatea. În rest, operatorul nu cunoştea ce şi cum. Bun, omul avea o misiune şi eu am cerut prea mult. Mergem mai departe, alt pas. Site-ul web guvernamental are şi o pagină de facebook (https://www.facebook.com/ROVaccinare). Am dat buzna pe ea şi am început un dialog cu ajutorul mesageriei. Am început doar, că nu a fost niciun dialog, pagina este construită pe modelul: cetăţeanul întreabă, autoritatea îl ignoră. Nu m-am descurajat, am intrat pe site-ul cu vaccinarea şi acolo am văzut că sunt invitat să dau un email dacă sunt nelămurit. Am dat. Atât, bumerangul nu a funcţionat, aşa că nu am primit nici de aici un răspuns. După atâţia paşi, am obosit.

Îmi e clar, deocamdată în povestea cu vaccinarea doar eu vreau, partenerul nu mă bagă în seamă. Bănuiesc, încă nu sunt sigur, autorităţile încearcă să-i convingă să se vaccineze pe cei care nu vor, asta e grija principală. Cei care vor şi nu au informaţii pe surse pot să mai şi aştepte.

Aştept.