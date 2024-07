One United Properties a publicat raportul de sustenabilitate al anului 2023

One United Properties, investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte din România, publică cel de-al patrulea Raport voluntar de Sustenabilitate, pentru anul 2023.

Raportul evidenţiază progresele companiei în domenii cheie ale sustenabilităţii şi acoperă aspecte de mediu, sociale şi de guvernanţă.

"Pe măsură ce compania noastră se dezvoltă, creşte şi numărul dezvoltărilor care transformă imaginea Bucureştiului. În 2023, One United Properties a finalizat 1.549 de unităţi rezidenţiale şi comerciale, marcând cea mai mare livrare anuală de până acum şi depăşind rezultatele din anii anteriori. În acelaşi timp, compania noastră avea 4.281 de unităţi în curs de dezvoltare activă, consolidându-ne poziţia de lider în dezvoltările sustenabile din România. Pe parcusul anului trecut, operaţiunile noastre s-au desfăşurat pe 14 şantiere de construcţii, inclusiv pentru restaurarea fostei Fabrici Ford, acum One Gallery, şi pentru Casa Braikoff, care va fi inaugurată în curând ca One Athenee, ambele fiind planificate pentru livrare în 2025. A fost un an de referinţă în ceea ce priveşte dezvoltarea, dar la fel de important a fost şi progresul nostru în măsurarea impactului ESG. În acest context, suntem mai dedicaţi ca niciodată să oferim o imagine de ansamblu transparentă a operaţiunilor, resurselor şi obiectivelor noastre privind acţiunile ESG. Acest devotament puternic subliniază rolul nostru nu doar ca dezvoltatori, ci şi ca pionieri ai dezvoltării sustenabile şi responsabile, construind un viitor mai bun pentru Bucureşti şi nu numai", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Operaţiunile One United Properties s-au extins semnificativ în 2023, valoarea dezvoltărilor în construcţie depăşind 1,5 miliarde de euro, iar suprafaţa totală aflată în construcţie ajungând la aproape 900.000 mp. Peste 21.000 de profesionişti au contribuit la aceste dezvoltări, subliniind impactul companiei asupra economiei locale. În consecinţă, One United Properties a avansat în 2023 în politicile sociale, înregistrând o creştere de aproape 35% a remuneraţiei medii a angajaţilor, o reducere cu 34% a raportului dintre cea mai mare remuneraţie anuală şi cea medie şi o îmbunătăţire cu 9% a diferenţei de remuneraţie între femei şi bărbaţi, care se situează acum la 0,86 la nivelul întregii forţe de muncă. Mai mult, compania a introdus un salariu minim de 1.000 de euro pentru absolvenţii de universitate care deţin poziţii cu normă întreagă. Rata de plecare a angajaţilor a scăzut de la 18% în 2022 la 12% în 2023, subliniind un mediu de lucru stabil şi favorabil.

În privinţa proiectelor cheie, în 2023, One United Properties a realizat progrese semnificative în îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale pentru comunitate. În mod special, compania a pus la dispoziţie gratuit o facilitate sigură şi modernă pentru şcoala primară publică I.G. Duca, a cărei clădire prezenta un risc seismic de gradul doi. Această iniţiativă, derulată în cadrul One Cotroceni Park, a permis copiilor să studieze într-un mediu sigur, exemplificând angajamentul faţă de parteneriatele public-privat cu impact, care aduc beneficii atât chiriaşilor, cât şi comunităţilor învecinate. De asemenea, compania s-a angajat să investească încă 6 milioane de euro în construirea unor facilităţi educaţionale de ultimă generaţie de care vor beneficia locuitorii din One Lake District, One Lake Club şi One High District.

Un alt aspect important al angajamentului privind regenerarea urbană este portofoliul de restaurări al companiei, care include redobândirea grandorii a patru clădiri anterior abandonate, care vor fi reintroduse în circuitul public ca One Gallery, One Athenee, Mondrian Bucureşti şi One Downtown. Valoarea totală a acestui portofoliu a crescut la 260 de milioane de euro, marcând cea mai semnificativă investiţie din sectorul privat din România dedicată restaurării monumentelor istorice şi industriale.

Portofoliul de închirieri a înregistrat, de asemenea, o creştere a activităţii. La sfârşitul anului 2023, One Tower şi One Victoriei Plaza aveau un grad de ocupare integral, în timp ce One Cotroceni Park 1 şi One Cotroceni Park 2 au atins niveluri de închiriere de 88%, respectiv 75%. Această creştere a gradului de ocupare reflectă o cerere puternică pentru spaţii de lucru sustenabile şi de înaltă calitate, pentru care compania One United Properties este recunoscută. Cele patru dezvoltări de birouri ale One United Properties găzduiesc în prezent aproape 10.000 de angajaţi, cu un venit generat de filialele locale ale chiriaşilor estimat la 3 miliarde de euro. Aceste dezvoltări au creat, de asemenea, aproximativ 2.100 de noi locuri de muncă, consolidând reputaţia Bucureştiului de centru pentru companii internaţionale precum Siemens Energy, Ford, Stripe şi Bluetweak.

"Demersurile în sfera sustenabilităţii sunt esenţiale pentru misiunea noastră. În 2023, am continuat să implementăm noi politici şi proceduri care ne fac raportarea şi mai riguroasă. Prin urmărirea principalilor indicatori cheie de performanţă în ceea ce priveşte aspectele de mediu, sociale şi de guvernanţă, ne-am asigurat că iniţiativele noastre sunt măsurabile şi cu impact. Inovaţia pe care o aducem în dezvoltarea produselor a înregistrat, de asemenea, progrese semnificative. Ca urmare a campaniilor de informare pe care le-am desfăşurat în ultimii ani, care au evidenţiat beneficiile sistemelor de încălzire şi răcire prin schimb geotermal, în 2023 am înregistrat pre-vânzări semnificative la One Lake Club, One Lake District şi One High District, reflectând interesul în creştere al clienţilor pentru o viaţă sustenabilă. Continuând pe această direcţie, am fost încântaţi să semnăm anul trecut un acord istoric cu Infineon Technologies pentru a dezvolta cea mai sustenabilă clădire de birouri din România, One Technology District. Acest proiect va fi pionier în inovaţii precum încălzirea şi răcirea fără gaze prin soluţii termice care utilizează schimbul geotermal. Această colaborare nu numai că stabileşte un nou standard în România, dar urmăreşte, de asemenea, să definească un reper la nivel global în ceea ce priveşte sustenabilitatea. Privind spre viitor, angajamentul nostru faţă de sustenabilitate şi inovaţie va continua să ne propulseze businessul", a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

În 2023, compania şi-a măsurat, pentru al doilea an consecutiv, amprenta de CO2. În consecinţă, pentru 2023, One United Properties a generat aproximativ 31 de tone de echivalent CO2 la nivelul emisiilor Scop 1 şi 19.641 de tone de echivalent CO2 la nivelul emisiilor Scop 2. De asemenea, compania a măsurat, pentru prima dată, emisiile parţiale de tip Scop 3 generate pe şantierele de construcţie şi la nivelul dezvoltărilor de birouri, care s-au ridicat la 1.273 de tone.

În ceea ce priveşte responsabilitatea socială corporativă, numai în 2023, One United Properties a donat 9,3 milioane de lei pentru susţinerea asociaţiilor locale şi a proiectelor caritabile. Strategia de CSR a companiei este orientată în jurul a trei verticale: regenerare urbană şi protecţia mediului, unde One United Properties a făcut donaţii totale de 6,1 milioane de lei; educaţie, sport şi antreprenoriat, unde sprijinul s-a ridicat la 2,9 milioane de lei; sănătate şi cercetare, unde compania a donat anul trecut 331,4 mii de lei pentru mai multe cauze.