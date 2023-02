One United Properties achiziţionează un teren de 5 hectare pentru o nouă dezvoltare mixtă, One Cotroceni Towers

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, mixte şi comerciale de ultimă generaţie din Bucureşti, anunţă achiziţia unui teren de 44.863 mp situat pe Şoseaua Progesului nr. 56-80, în Sectorul 5 al Capitalei, conform unui comunicat remis redacţiei. One Cotroceni Towers va fi dezvoltat pe acest teren şi se va contura ca o nouă dezvoltare mixtă care va cuprinde cele mai înalte turnuri rezidenţiale din Bucureşti, în urma succesului dezvoltării emblematice One Cotroceni Park.

"Suntem încântaţi să anunţăm One Cotroceni Towers, noua noastră dezvoltare, şi extinderea eforturilor de regenerare urbană ale One United Properties în zona Cotroceni. Vânzările excelente de la One Cotroceni Park, unde 92% dintre unităţi au fost vândute în primul an de la demararea vânzărilor, au dovedit oportunitatea importantă pe care One United Properties o are în extinderea brandului high-end ONE către dezvoltări de dimensiuni mai mari, destinate clienţilor cu venituri medii şi medii superioare. În plus, observăm o cerere semnificativă pentru apartamente, birouri şi spaţii comerciale în zona Cotroceni, ceea ce înseamnă că este un cartier foarte important pentru investiţiile noastre viitoare", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Potrivit sursei citate, cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) estimată la 400 de milioane de euro, One Cotroceni Towers va fi o importantă dezvoltare mixtă şi un exemplu emblematic de regenerare urbană, care va creşte gradul de atractivitate a traiului, muncii şi a petrecerii timpului liber în Bucureşti. Componenta rezidenţială va cuprinde 1.296 de unităţi dispuse în cinci turnuri. Două turnuri vor avea 33 de etaje, devenind astfel cea mai înaltă dezvoltare rezidenţială din Bucureşti şi din regiune. Alte două turnuri vor avea 23 de etaje, în timp ce o clădire va avea 16 etaje. Turnurile rezidenţiale vor fi conectate la nivelul parterului şi primului etaj şi vor include spaţii comerciale pentru o varietate de servicii, precum o sală de sport cu piscină, pieţe alimentare, restaurante, afterschool pentru copii şi alte servicii specifice care vor reduce timpul de deplasare al locuitorilor şi mici spaţii de birouri la primul etaj, disponibile pentru vânzare. Parcarea va fi disponibilă numai în cadrul celor trei etaje subterane. În plus, dezvoltarea mixtă va include şi o clădire de birouri de sine stătătoare, cu o suprafaţă închiriabilă totală (GLA) de aproximativ 48.000 mp, care va fi denumită One Cotroceni Park Office Faza III, continuând povestea de succes a primelor două faze, care au un GLA cumulat de 81.000 mp. Această clădire va fi construită pentru închiriere şi va creşte veniturile recurente ale companiei din chiriile pentru spaţiile de birouri.

La One Cotroceni Towers, clienţii au acces la diverse unităţi rezidenţiale, inclusiv apartamente cu două, trei şi patru camere, precum şi cele mai înalte penthouse-uri din Bucureşti, situate la cel mai înalt etaj rezidenţial şi la unul dintre cele mai înalte puncte de altitudine din oraş. Opţiunile de achiziţie a apartamentelor includ cinci rate egale de 20% plătite pe durata construcţiei, un avans de 30% la semnarea contractului şi 70% la livrare sau o opţiune cu discount în cazul plăţii integrale anticipate. Se estimează că lucrările de construire vor începe în martie 2023. Dezvoltarea mixtă va fi livrată în trei faze, iar data de finalizare integrală este estimată pentru anul 2027. Proprietatea dispune deja de autorizaţie de construire legală şi valabilă, ceea ce va permite introducerea rapidă pe piaţă, subliniază sursa citată.

Construit pe un teren de aproape 5 hectare şi având o suprafaţă construibilă brută de peste 282.000 mp, One Cotroceni Towers va fi extensia dezvoltării de regenerare urbană One Cotroceni Park. Astfel, rezidenţii şi chiriaşii vor avea acces la distanţă de mers pe jos la o gamă largă de facilităţi şi servicii pentru comunitate, dispuse pe întreaga suprafaţă de aproape 11 hectare a cartierului. În plus, locaţia beneficiază de acces direct la metrou.

Sustenabilitatea noii dezvoltări este o prioritate. Prin urmare, în cadrul One Cotroceni Towers vor fi implementate soluţii sustenabile de eficienţă energetică, un sistem de geoexchange care se numără printre cele mai eficiente energetic, ecologice şi economice sisteme de climatizare, ceea ce va reduce semnificativ costurile pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor pentru rezidenţi şi chiriaşi. În plus, birourile One Cotroceni Park Faza III vor fi proiectate pentru a accesa cele mai recente certificări verzi şi WELL, atestând o funcţionare sustenabilă şi un impact minim asupra mediului.

După finalizarea integrală, One Cotroceni va deveni un reper al Bucureştiului, cu un cartier nou şi modern unde vor locui aproape 2.200 de familii, cu peste 40.000 mp de spaţii comerciale şi birouri mici, aproape 140.000 mp de spaţii de birouri de închiriat, precum şi 4.200 de locuri de parcare subterane. Valoarea tranzacţiei este de 35 de milioane de euro, se menţionează în comunicat.