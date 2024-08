One United Properties începe lucrările pentru hotelul Mondrian Bucureşti, primul hotel lifestyle din portofoliul său

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, anunţă începerea lucrărilor de amenajare pentru hotelul Mondrian din Bucureşti, marcând astfel un pas important în dezvoltarea primului hotel lifestyle din România sub brandul internaţional de renume Mondrian, conform unui comunicat remis redacţie. Primul hotel din portofoliul companiei a primit autorizaţia de construire şi este pregătit să redefinească ospitalitatea în inima Bucureştiului. Data estimată pentru finalizarea Mondrian Bucureşti este 2026.

Mondrian Bucureşti va include 103 camere şi suite, cu design inspirat din basmul lui Petre Ispirescu, "Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte", pentru a crea o atmosferă unică ce îmbină armonios estetica modernă cu patrimoniul cultural local. Acest design inovator, semnat de Lemon Interior Design, îşi propune să ofere o experienţă distinctivă şi captivantă pentru toţi oaspeţii.

"Suntem încântaţi să avansăm cu acest proiect special din portofoliul nostru, iar obţinerea autorizaţiei de construire ne permite să începem faza de construcţie. Estetica modernă şi îndrăzneaţă a hotelului, împreună cu decorul exuberant vor celebra cultura locală bogată a Bucureştiului, transformând Mondrian Bucureşti într-un reper vizual al oraşului. Ne aşteptăm ca acest hotel unic să îmbunătăţească întreaga experienţă a oaspeţilor şi să angreneze comunitatea culturală locală, poziţionând Bucureştiul drept o destinaţie turistică specială. Echipa noastră dedică eforturi semnificative fiecărui aspect al proiectului, examinând meticulos fiecare detaliu pentru a ne asigura că Mondrian Bucureşti se evidenţiază ca o destinaţie cu adevărat unică în Capitală", a declarat Riad Abi Haidar, partener şi CEO al Diviziei de Hoteluri la One United Properties.

Designul vibrant al hotelului va fi completat de oferta de facilităţi inovatoare. Fiecare cameră va fi echipată cu elemente high-tech, inclusiv iluminat ambiental, difuzoare Bluetooth şi televizoare smart, asigurând o experienţă impecabilă şi plăcută pentru oaspeţi. În plus, Mondrian Bucureşti va oferi servicii personalizate şi opţiuni de cazare adaptate nevoilor fiecăruia, pentru a spori satisfacţia oaspeţilor, asigurându-se că fiecare vizitator are parte de o şedere unică şi memorabilă. Spa-urile şi facilităţile de fitness din incintă vor oferi servicii şi experienţe axate pe wellness, permiţând oaspeţilor să se revigoreze şi să-şi menţină sănătatea pe durata şederii lor.

Mondrian Bucureşti va deveni o adevărată scenă socială vibrantă, cu baruri animate, lounge-uri moderne şi evenimente curatoriate pentru a atrage atât oaspeţii, cât şi localnicii, încurajând sentimentul de comunitate. Conceptul culinar inovator, care îmbină arome locale cu bucătăria internaţională, este menit să creeze experienţe gastronomice memorabile.

Ca toate dezvoltările One United Properties, Mondrian Bucureşti este dedicat practicilor sustenabile. Hotelul va încorpora tehnologii inteligente şi materiale ecologice, consolidând angajamentul One United Properties faţă de sustenabilitate şi beneficii pentru comunitate. Acesta face parte din planurile companiei de regenerare urbană, revitalizând o zonă centrală din apropierea Ateneului Român, unde One United Properties a achiziţionat anterior o construcţie cu intenţia de a o transforma într-un hotel. Mondrian Bucureşti face parte din portofoliul de restaurare al dezvoltatorului, care include readucerea la viaţă a patru clădiri abandonate, care vor fi reintroduse în circuitul public sub denumirile de One Gallery, One Athenee, Mondrian Bucureşti şi One Downtown. Valoarea totală a acestui portofoliu a crescut la 260 de milioane de euro, marcând cea mai semnificativă investiţie din sectorul privat din România dedicată restaurării reperelor istorice şi industriale.

La începutul acestui an, One United Properties şi Ennismore, compania de ospitalitate şi lifestyle cu cea mai rapidă creştere din lume, au semnat un parteneriat pentru deschiderea primului hotel Mondrian din România.