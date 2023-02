One United Properties raportează o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de lei în 2022

One United Properties (BVB: ONE) raportează o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de lei în 2022, în creştere cu 4% faţă de 2021, conform unui comunicat remis redacţiei. Profitul brut a ajuns la 573,2 milioane de lei, în scădere cu 5% faţă de anul trecut, ca urmare a unei activităţi investiţionale intense, în timp ce rezultatul net a scăzut cu 1%, ajungând la 502,6 milioane de lei. Compania a încheiat anul 2022 cu o poziţie de numerar puternică de 567 de milioane de lei, mai mare cu 12% faţă de începutul aceluiaşi an, datorită contribuţiei rezultate din majorarea de capital, care a adus companiei 253,7 milioane de lei în T3 2022, şi în ciuda investiţiilor continue şi a plăţilor de dividende în valoare de 78,6 milioane de lei în 2022. Indicatorul loan-to-value brut a fost de 28% la 31 decembrie 2022, în timp ce raportul net de numerar a fost de 11%.

"Suntem încântaţi să încheiem încă un an cu rezultate istorice pentru One United Properties, în ciuda provocărilor generale din pieţe, şi ne dorim să continuăm această tendinţă ascendentă în 2023 şi pe termen lung. Începem anul acesta cu un portofoliu bogat de dezvoltări rezidenţiale, de birouri şi comerciale, pregătit să răspundă nevoilor rezidenţilor şi chiriaşilor din segmentele medii, superioare şi de lux. La 1 ianuarie 2023, 2.285 de unităţi rezidenţiale în dezvoltări livrate sau aflate în construcţie erau deja vândute, ceea ce înseamnă că echipa noastră de vânzări avea un portofoliu de 1.143 de unităţi rezidenţiale disponibile pentru vânzare. Mai mult, estimăm că în prima jumătate a anului 2023 vor începe pre-vânzările pentru alte 1.167 de unităţi din primele faze ale dezvoltărilor One Lake District şi One Lake Club, ceea ce va asigura un flux de numerar constant pentru compania noastră. În plus, continuăm să căutăm în permanenţă noi oportunităţi în piaţă, care ne vor permite să construim un portofoliu solid pentru anii următori, oportunităţi precum One Cotroceni Towers, cea mai recentă dezvoltare pe care am anunţat-o, sau One Downtown şi One Plaza Athenee, ambele dezvoltări care vor consolida strategia noastră de regenerare urbană în centrul istoric al Bucureştiului. Cu un câştig pe acţiune de 0,14 lei, compania noastră a adus investitorilor un randament al câştigurilor de 15% în 2022. Planul nostru este să reinvestim în 2023 majoritatea acestor profituri, menţinând totodată politica de plată semestrială a dividendelor", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Potrivit sursei citate, creşterea cifrei de afaceri a companiei a fost susţinută de o creştere cu 9% a veniturilor din vânzările de proprietăţi rezidenţiale, care au ajuns la 769,5 milioane de lei în 2022 faţă de 703,3 milioane de lei în 2021. Venitul net din proprietăţi rezidenţiale a crescut cu 29% faţă de anul precedent, ajungând la 318,9 milioane de lei, datorită dezvoltărilor importante care se apropie de finalizare; totuşi, acest venit a scăzut comparativ cu rezultatul pe nouă luni, din cauza demarării vânzărilor la dezvoltările a căror construcţie a început în T4 2022. Acest lucru a generat o marjă netă de 41% pentru 2022, o creştere cu şase puncte procentuale faţă de rezultatul din 2021.

În 2022, One United Properties a vândut şi pre-vândut 599 de apartamente cu o suprafaţă totală de 52.724 mp, 978 de locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi, precum şi apartamente aflate în stadiu incipient de construire pentru 169,2 milioane de euro. La 31 decembrie 2022, 62% din apartamentele aflate în dezvoltare au fost vândute. Excluzând cele 1.080 de unităţi rezidenţiale de la One Floreasca Towers, One High District şi One Mamaia Nord 2 care au fost adăugate în portofoliul echipei de vânzări abia în T4 2022, 82% dintre apartamente erau deja contractate la sfârşitul anului. Sumele care urmează să fie primite în baza contractelor încheiate cu clienţii la 31 decembrie 2022 sunt de 231 milioane euro în numerar suplimentar până în 2025.

"Continuăm să dezvoltăm oraşul în mod responsabil, respectând şi fiind preocupaţi de regenerarea urbană a Bucureştiului şi ţinând cont de standardele ESG de ultimă generaţie. Estimăm că, în contextul actual, în care siguranţa şi sustenabilitatea dezvoltărilor cresc în sfârşit ca importanţă pentru consumatorii finali, cererea de a locui în comunităţile pe care le creăm va rămâne una accelerată. Acest lucru este deja vizibil prin rezultatele generate în ultimele trei luni ale anului 2022, când 28% din noile unităţi adăugate în portofoliul echipei noastre de vânzări au fost pre-vândute în mai puţin de un trimestru. Vânzări excelente au fost înregistrate în special în cadrul dezvoltării noastre de amploare cu 786 de unităţi, One High District, unde 35% din apartamente au fost vândute în primele două luni de la lansare, dar şi în cazul dezvoltării One Herăstrău Vista, unde în şase luni de la începerea lucrărilor, 64% dintre unităţi au fost deja vândute, demonstrând astfel potenţialul extraordinar pe care One United Properties îl are pe diverse segmente de clienţi", a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

Între T4 2022 şi T1 2023, One United Properties a primit autorizaţii de construire pentru One Mamaia Nord 2, One High District, One Floreasca Towers, One Lake Club şi One Lake District, unde vor fi dezvoltate în total 3.733 de apartamente în următorii 3-4 ani. Până acum, pre-vânzările au început la One High District, One Floreasca Towers şi One Mamaia Nord 2, în timp ce pre-vânzările la One Lake Club (Faza 1) şi One Lake District sunt estimate să înceapă în următoarele luni, subliniază sursa citată.

Veniturile din chirii, care includ veniturile generate de diviziile office şi retail, au înregistrat o creştere de 9 ori, ajungând la 60,3 milioane de lei. Acest rezultat a fost susţinut de veniturile obţinute din chiriile de la One Tower, care este închiriat 100%, şi One Cotroceni Park Faza 1, care este închiriat în proporţie de 87% şi care urmează să genereze venituri complete, deoarece unii chiriaşi se află în faza de amenajare. De asemenea, acest rezultat a inclus şi veniturile One Victoriei Plaza, care a fost achiziţionată în T3 2022 cu un grad de ocupare de 100%, precum şi de impactul generat de Bucur Obor, achiziţionat în T1 2022 şi consolidat în cadrul diviziei de retail a companiei. La 31 decembrie 2022, portofoliul de birouri al companiei însumează o suprafaţă închiriabilă brută (GLA) de 138.000 mp de spaţii de birouri. Împreună cu portofoliul de retail, care include în principal Bucur Obor şi One Gallery, portofoliul total de închirieri comerciale al One United Properties are un GLA de peste 180.000 mp. Veniturile din chirii vor continua să crească trimestrial, aducând o pondere şi mai semnificativă în 2023 datorită livrării One Cotroceni Park Faza 2 şi a unui portofoliu comercial general mai extins, inclusiv One Victoriei Plaza şi Bucur Obor.

La 31 decembrie 2022, One United Properties avea 61.108 mp de terenuri pentru viitoare dezvoltări rezidenţiale în Bucureşti, cu o suprafaţă supraterană construibilă brută (GBA) de 248.950 mp. Deja în primele două luni ale anului 2023, portofoliul de terenuri a crescut la 105.971 mp, cu o suprafaţă supraterană construibilă brută de 434.939 mp, ca urmare a achiziţionării unui teren de 4,5 hectare pe Şoseaua Progresului 56-80, în sectorul 5 din Bucureşti, unde compania intenţionează să construiască o dezvoltare mixtă, One Cotroceni Towers. Toate aceste terenuri incluse în portofoliul de terenuri sunt în prezent în faza de planificare. Grupul estimează construirea a peste 2.800 de apartamente şi unităţi comerciale în cadrul unor dezvoltări precum One City Club, One Herăstrău City şi One Cotroceni Towers, precum şi aproape 60.000 mp de spaţii de birouri în Faza III şi IV a One Cotroceni Park. În plus, One United Properties are aproximativ 40.000 mp de clădiri pentru restaurare şi dezvoltare ulterioară, inclusiv monumente importante de regenerare urbană, cum ar fi One Plaza Athenee, One Downtown, One Gallery şi One Athenee. În plus, perspectivele pentru viitoare achiziţii de terenuri sunt unele solide.

În ceea ce priveşte performanţa pe piaţa de capital, în 2022, ONE a fost a 9-a cea mai tranzacţionată acţiune pe BVB în ceea ce priveşte lichiditatea absolută şi a 11-a cea mai tranzacţionată acţiune în funcţie de lichiditate în raport cu free float. Valoarea medie zilnică tranzacţionată pentru acţiunile ONE între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2022 a fost de aproximativ 1 milion de lei. Într-un 2022 volatil, acţiunile ONE au evoluat în concordanţă cu indicele de referinţă BET, înregistrând o scădere de -11,9%, faţă de indicele BET, care a înregistrat o scădere de -10,7%, şi a avut performanţe semnificativ mai bune decât indicii cheie imobiliari: indicele FTSE EPRA Nareit Developed Europe cu -36,5%, indicele FTSE EPRA Nareit UK (ELUK) cu -31,9%, indicele STOXX Europe 600 Real Estate (SX86P) cu -42,1%. Începând cu 19 septembrie 2022, acţiunile One United Properties au fost actualizate în cadrul seriei FTSE Global Equity Index Emerging Europe, trecând de la categoria cu capitalizare mică la categoria cu capitalizare medie, reflectând capitalizarea bursieră crescută şi lichiditatea solidă a acţiunilor ONE. În februarie 2023, această poziţie a fost reconfirmată de FTSE Russell, se menţionează în comunicat.