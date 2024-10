One United Properties raportează tranzacţii în valoare de 52,4 milioane de euro

One United Properties anunţă că a vândut proprietăţi închiriate pe termen lung, parte din portofoliul său de proiecte comerciale, în valoare de 52,4 milioane de euro în ultimele 18 luni.

Potrivit unui comunicat primit la redacţie, suprafaţa totală a acestor proprietăţi este de 20.851 mp GLA (suprafaţă brută închiriabilă), iar tranzacţiile au înregistrat un randament mediu de 6,64%.

Printre proprietăţile tranzacţionate se numără One Herăstrău Office, spaţiul comercial Lidl de la One Verdi Park, clădirea One North Gate 2, precum şi spaţiile comerciale din dezvoltările One Cotroceni Park şi One High District destinate deschiderii unor noi centre sportive cu piscină operate de WorldClass.

"Activitatea intensă pe care divizia comercială a companiei noastre a derulat-o în ultimul an şi jumătate indică o creştere semnificativă a interesului investitorilor pentru activele generatoare de venit, ceea ce ne arată că piaţa de vânzare a acestor proprietăţi este nu doar dinamică, ci şi lichidă. Această tendinţă este alimentată de scăderea ratelor dobânzilor, ceea ce face ca randamentele de piaţă să devină din ce în ce mai atractive pentru investitori. Am vândut toate activele închiriate din portofoliu care aveau dimensiune mică, sub 10 milioane de euro per proprietate, iar cererea pe care am găsit-o în piaţă a fost foarte robustă", a declarat Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

Proprietăţile comercializate de One United Properties sunt recunoscute pentru caracterul lor sustenabil şi poziţionarea strategică, oferind randamente stabile într-un context de piaţă dinamic. Strategia companiei este aceea de a livra proiecte sustenabile certificate, de calitate, care nu doar că răspund cerinţelor actuale ale pieţei, dar şi contribuie la dezvoltarea pe termen lung a oraşului. De asemenea, One United Properties a început recent construcţia One Technology District, un campus de birouri şi laboratoare de cercetare care se doreşte a fi cel mai sustenabil din România şi unul dintre cele mai sustenabile din Europa. Proiectul este construit pentru gigantul german Infineon Technologies, companie listata la Bursa din Frankfurt şi lider mondial în domeniul semiconductorilor.

One Technology District va găzdui cel mai mare centru de cercetare şi dezvoltare pentru cipuri semiconductoare din sud-estul Europei şi va acoperi nevoile Infineon pentru o perioadă de 15 ani, începând cu anul 2026. Valoarea totală a contractului se ridică la 57 de milioane de euro (fără TVA) şi reprezintă unul dintre cele mai mari acorduri de preînchiriere înregistrate vreodată pe piaţa de birouri din ţara noastră.