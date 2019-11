Nu trece vreo manifestare dedicată atragerii de noi investitori sau vreun sondaj printre brokeri şi administratorii de fonduri fără să văd lansată teoria investiţiilor permanente la bursă, lună de lună, câte o sumă pe care şi-o permite fiecare. Raţionamentul din spatele acestei recomandări este că e foarte greu dacă nu imposibil să împuşti minimele de intrare şi maximele de vânzare aşa că mai bine investeşti pe termen lung, pieţele financiare oricum cresc mai mult decât inflaţia ca o prima de risc general valabilă.

Poate dacă ai 20 de ani şi ţinteşti la o retragere glorioasă de pe acţiuni la vârsta pensionării n-ar fi o idee chiar rea. Dar pentru cei care au acumulat deja ceva bani în cont şi care nu mai sunt chiar la prima tinereţe, ideea de a plasa eşalonat bani în acţiuni nu e cea mai inspirată. Pe de o parte, din cauza amplitudinii diferite a mişcărilor bursei - cum pieţele au din când în când corecţii ample dar pe perioade relativ scurte şi apoi îşi revin treptat într-o perioada mai lungă decât corecţia propriu-zisă -, cine cumpără eşalonat va avea medii de achiziţie diluate zdravăn atunci când cotaţiile se reaşează după o criză sau doar o corecţie puternică. Pe când, cine aşteaptă ca preţurile să se corecteze puternic înainte de a intra cu o bună parte din bani, ar putea să culeagă un profit mai mare.

Exemple? Achiziţia acţiunilor Nuclearelectrica atunci când acestea ajunseseră sub 8 lei sau a celor Romgaz, când FP-ul îşi făcea exitul şi cotaţiile erau la 21 lei/acţiune. Ca să nu mai zic de momentul crizei din 2008-2009. Nu trebuie să fii mare expert pentru a sesiza când o acţiune se tranzacţionează mult sub mediile sale multianuale şi apoi să cercetezi dacă este un eveniment conjunctural sau este determinat de o schimbare majoră în modelul de business/finanţele companiei cu pricina. Iar dacă realizezi că preţul este mic accidental (criză, disproporţie vânzători-cumpărători, reglemetări legislative amendabile), atunci faci o investiţie pe termen mediu/lung cu o sumă mai importantă de bani. Nu de alta, dar am văzut destui investitori axaţi pe achiziţiile recurente care s-au aruncat cu capul înainte la cotaţiile din 2009 şi au lichidat totul ferm convinşi că, în acest fel, "salvează ce se mai poate salva".

Un exemplu oferit de cei care recomandă investiţiile recurente tot în ideea imposibilităţii de a prinde minimele şi maximele ideale pe cont propriu, vizează numărul limitat de zile foarte bune la bursă. De pildă, am văzut un grafic popularizat de BT Asset Management prin care era urmărită o investiţie la BVB în indicele BET în perioada septembrie 1997-noiembrie 2019. Ei bine, cine rămânea investitor în această perioadă avea un randament de 881% fără dividend, cine ar fi lipsit din BET doar cele mai bune 5 zile din an rămânea cu un randament înjumătăţit, iar cine rata cea mai bună lună din an în toată această perioadă era chiar pe pierdere (-23%)! Atunci, dacă lunile respective pot face atât de mult diferenţa, înseamnă că acestea pot fi destul de uşor recunoscute, iar investitorii cu o experienţă minimă pot profita de astfel de trenduri. Şi chiar dacă au dubii- poate nu e uşor să identifici dacă Romgaz la 30 de lei este un moment foarte bun de intrare, sau Romgaz la 33 de lei, de exemplu. Faptul că acţiunile pot ajunge uneori la preţuri aberant de mici fără ca nimic din viaţa companiei să se fi schimbat dramatic ar trebui să reprezinte un semnal foarte puternic de cumpărare.

Revenind la ideea din titlu: achiziţiile recurente sunt bune pentru cineva care abia începe să pună bani de-o parte, dar pentru cine are deja acumulări importante încercarea de a prinde un minim decent rămâne de recomandat din punctul medu de vedere, chiar dacă asta înseamnă să rămână o perioadă lungă cu banii în bancă.