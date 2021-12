Din 15 decembrie, timp de două săptămâni, se derulează pe piaţa AeRO un IPO de tehnologie. Nu vă gândiţi, însă, la soft şi la marjele sale, compania ABN Systems Internaţional este implicată în distribuţia produselor IT&C pe piaţa locală (dar şi la export în regiune), fiind cunoscută pentru brandul propriu Tellur.

Primele întrebări pe care şi le pun potenţialii investitori sunt cât de profitabilă este compania, cât de subevaluate vin noile acţiuni, care sunt perpectivele şi ce politică de dividende oferă ABN?

Pe partea de venituri din exploatare, compania a avut 94 milioane lei în 2018, 92 milioane în 2019 şi 93,7 milioane lei în 2020 (rezultate auditate), iar după primele şase luni din 2020 a raportat aproape 50 milioane lei (neauditat). Destul de liniare vânzările până acum, dar ABN speră să schimbe radical lucrurile din 2022.

Profiturile au fost în creştere uşoară de la an la an, de la 4,5 milioane lei în 2018 la 5,3 milioane în 2019 şi 5,7 milioane lei în 2020, semn că ABN a învăţat să fie mai eficientă chiar dacă nu şi-a sporit considerabil vânzările momentan. Iar după S1, profitul este de 2,4 milioane lei.

Dacă compania şi-ar păstra constant numărul de acţiuni, de 18 milioane, am avea un câştig pe acţiune de 0,31 lei, cu profitul din 2020, iar dacă am calcula numărul nou de acţiuni rezultat în urma închiderii cu succes a IPO-ului, am avea un EPS de 0,22 lei. Acţiunile pot fi subscrise la un preţ cuprins între 5,18 lei şi 5,69 lei, iar la cel mai mic preţ am avea un PER de 16,7 pre-IPO şi unul de 23,5 după închiderea subscrierilor. Sigur, am putea calcula PER-ul folosind profitul mai mare raportat la S1 sau estimările de profit pentru 2021 (9,5 milioane lei) dar, având în vedere că rezultatele anuale au fost mai degrabă liniare în ultimii trei ani, am preferat să iau mai întâi profitul din 2020. Dacă am calcula cu profitul estimat pentru 2021, atunci PER-ul ar fi de 9,9 pre-IPO şi 14,3 post IPO.

Ar fi totuşi peste media BVB (11, conform raportului lunar din noiembrie). E posibil că ABN să îşi valorifice cu cap banii obţinuţi din oferta publică, să se extindă în pieţele externe şi să vedem la anul rezultate semnificativ mai bune. Concurenţa este, însă, acerbă acolo şi nu mă refer doar la produsele rebranduite din China, ci şi la soluţiile locale.

Cât de mari vor fi dividendele viitoare? Conform unui contract de creditare semnat cu ING, emitentul se obligă să limiteze valoarea dividendelor anuale la 450.000 euro (2,2 milioane lei, cam 40% din profitul din 2020, comparabil cu alte IPO-uri încheiate în acest an, TTS, ONE, AQ).

Una peste alta, compania poate fi promiţătoare dacă îşi respectă previziunile (profitul ar urma să urce de la 9,5 milioane lei în 2021 la 15,5 milioane în 2024, iar afacerile ar urca de la 107 milioane lei la 175 milioane lei). Previziuni bazate pe deschiderea în forţă de noi pieţe la export.