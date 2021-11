Orice investitor se uită la multiplii bursieri în momentul în care se lansează un IPO, iar la Aquila indicele PER nu semnalizează deloc oportunitatea la prima vedere. La cele aproape 200 milioane acţiuni cât pot rezulta după închiderea ofertei publice şi la un preţ de închidere a ofertei de 6,5 lei, ar rezulta un PER de 21,6, iar în cazul în care preţul de închidere ar fi de 5,5 lei tot am avea un PER de 18,3, plecând de la profitul de 60 milioane lei din 2020. Sigur, ne-am putea gândi că, în final, profitul pe 2021 ar arăta mai bine decât cel din anul anterior, dar până acum, după rezultatele la S1 (20 milioane lei), aceasta reprezintă mai mult o speranţă decât o certitudine.

Din păcate, la Aquila investitorii sunt invitaţi din start să cumpere mai scump decât la precedentele IPO-uri la BVB.

La TTS, PER-ul din ofertă era cuprins între 13 şi 14, semnificativ mai redus decât în acest caz, deşi societatea avea o poziţie mai avantajoasă, pe o piaţă mai puţin concurenţială. La One United aveam PER de peste 16, iar la Aquila se sare direct la 18, în condiţiile în care contextul de piaţă devine mai dificil pentru sectorul de distribuţie (au crescut costurile cu combustibilul, scad veniturile consumatorilor pe fondul majorărilor facturilor la energie şi creşterii inflaţiei).

Este adevărat că putem aborda oferta şi din perspectiva randamentelor sumelor rezultate din subscriere care rămân la dispoziţia societăţii şi vor fi investiţi pentru dezvoltarea afacerii. Presupunând că aceştia vor genera o creştere proporţională a businesului Aquila şi marje comparabile de profit, atunci PER-ul ar putea fi calculat pornind de la numărul anterior de acţiuni (133,3 milioane acţiuni) şi profitul de 60 milioane lei din 2020, fapt ce ar duce acest multiplu la 12-14, în funcţie de preţul de subscriere, deci mult mai apropiat de coordonatele IPO-ului TTS. Dar randamentul investiţiilor viitorare rămâne la stadiu de promisiune şi până la confirmare rămâne un drum de câţiva ani.

Cu promisiunea alocării a 40% din profit spre fondul de dividendele, Aquila se plasează între TTS (45%) şi One United (35%), dar pleacă din start cu un PER mai generos, ceea ce înseamnă că sumele distribuibile per acţiune vor fi procentual mai mici.

La un preţ de închidere de 5,5 lei/acţiune, compania ar avea o capitalizare de aproape 1,1 miliarde lei la active de 650 milioane lei şi venituri de 1,8 miliade lei.

Retailul are destinat 15% din ofertă (ca la TTS) în două tranşe:

- Subtranşa A, cu alocare garantată, ce reprezintă 10% din totalul acţiunilor noi oferite, cu alocare pe principiul "Primul Venit-Primul Servit". În cadrul acestei tranşe, un investitor va putea subscrie cel puţin 750 de acţiuni noi şi cel mult 12.000 de acţiuni noi;

- Subtranşa B, cu alocare de tip "Pro - Rată", include 5% din totalul acţiunilor oferite, subscrierea minimă fiind tot de 750 de acţiuni. Investitorii de retail vor putea subscrie la preţul maxim din ofertă, de 6,5 lei. Ca şi la TTS, dar spre deosebire de IPO-ul One United, nu există discount la subscriere pentru retail (la One United a fost unul de 3%).