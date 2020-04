În ultimii ani există un fenomen interesant. Acţiunile care ofereau dividende grase începeau să crească imediat după anunţarea propunerii de dividend şi aprecierea mergea de multe ori şi după votarea ei înf AGA. Apoi, după data ex-dividend începea o corecţie care făcea ca preţul să piardă mai mult decât valoarea dividendului, uneori semnificativ mai mult. De ce? Pentru că şi preţul acţiunilor crescuse mult mai mult decât valoarea dividendului neaşteptat de bun după apariţia convocatorului AGA. Romgaz era un astfel de exemplu şi în general companiile din energie unde rata de distribuţie a dividendelor din profit a fost ani buni de 90%, ba uneori se plăteau dividende şi din rezerve. Ei bine, lucrurile s-au mai schimbat între timp. Transgaz nu mai e aşa de generoasă pentru că nici profitul nu mai e la fel de generos ca în alţi ani (de la aproape 500 milioane lei în 2018 acesta a scăzut la 346 milioane lei în 2019). Prin urmare propunerea de dividende a fost în scădere, de la 21,6 lei/acţiune anul trecut la 15,4 lei/titlu în acest an. Profitul Romgaz a scăzut cu doar vreo 15% dar politica de dividend s-a schimbat radical aşa că în loc de 4,17 lei/unitate ca anul trecut în acest an se vor plăti doar 1,61 lei/acţiune. La Transelectrica profiturile mari ţin de ANRE iar în ultimii ani reglementarea nu a permis profituri mari. Prin urmare dividendul nu rupe gura târgului nici aici şi mai este şi în scădere, de la 0,91 lei/acţiune anul trecut la 0,48 lei/acţiune anul acesta la profit totuşi în creştere (sunt, însă, multe investiţii restante). În aceste cazuri anunţul dividendelor a dezamăgit mai degrabă aşa că preţul acţiunilor nu are motive să se corecteze semnificativ mai mult decât valoarea dividendelor dacă nu se intră pe trend descendent global.

Au mai rămas pe lista dividendelor bune Nuclearelectrica, Electrica şi Conpet dintre companiile mari ale bursei. Electrica are o stabilitate remarcabilă a dividendului (0,72 lei/acţiune anul trecut şi 0,73 lei/acţiune în acest an, deşi profitul a scăzut faţă de 2018 cu circa 10% iar compania a apelat şi la rezerve pentru dividendul din acest an). Aici e posibil să vedem ceva corecţii suplimentare, în linie cu profitul în scădere previzibilă după primul trimestru (şi foarte probabil şi după al doilea) pe fondul politicii de izolare din UE. Conpet a avut profit în scădere în 2019 (dar modestă, aproximativ 5%) iar dividendul a ramas bun, de 7,46 lei/acţiune, faţă de 8,04 lei/acţine în urmă cu un an. Aici dividendul mare a tinut preţul sus în ciuda corecţiilor cu care se confruntă bursa în vremea pandemiei, iar faţă de o cotaţie de 82 lei/acţiune cât era preţul înainte de povestea Covid, acum este la un decent 79 lei (28 aprilie). În sfârşit, la Nuclearelectrica profitul a crescut de la 390 la 540 milioane lei, pe fondul preţului mai mare la curent, dar povestea nu are cum să se repete în acest an, pentru că preţul la energia electrică se va corecta previzibil. Dividendele au urcat şi ele de la 1,25 lei/acţiune la 1,65 lei/acţiune iar cotaţiile sunt la maxim istoric, în jurul a 16 lei/acţiune (va mai amintiţi că acţiunea SNN a fost şi sub 5 lei prin 2016?). Exemplu tipic de "dă şi fugi". Dacă ar fi să pariez pe acţiunile care se vor corecta cel mai mult ex-dividend SNN este favorita mea. Nici acţiunile Conpet nu vor scapa neafectate din cauza lichidităţii mici iar Electrica ar putea fi cea mai norocoasă dacă nu anunţă câştiguri prea mici după primul trimestru.