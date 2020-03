Orban anunţă că vor fi luate măsuri care să permită dezvoltarea companiilor

Premierul Ludovic Orban a anunţat, miercuri, că Executivul va susţine plata şomajului tehnic de la buget, adăugând că vor fi luate măsuri care să permită dezvoltarea companiilor pentru a crea răspuns potrivit la diversele cereri de pe piaţă.

"În mod clar va trebui să injectăm bani în economie, să creştem investiţiile, alocările financiare pentru un program amplu de investiţii", a spus prim-ministrul.

Şeful Guvernului a mai menţionat că a discutat cu omologul său de la Budapesta, care l-a informat că nu va restricţiona transportul de mărfuri prin Ungraia, dar că transportul de persoane va putea fi făcut doar în convoi, în intervalul orar 21:00 - 5:00 dimineaţa. Premierul a precizat că trebuie să ne adaptăm la condiţii, dar e important ca Guvenrul să-şi desfăşoare normal activitatea.

"Emitem prima ordonanţă militară, semnată de ministrul Vela şi de mine. Am luat măsuri care pot părea măsuri severe. Am suspendat pentru 14 zile zborurile spre şi dinspre Spania. Am văzut cazul zborului din Spania cu un pasager testat pozitiv. De asemenea am luat măsuri severe privitoare la închiderea restaurantelor, cafenelelor, hotelurilor, am suspendat sepctacole , activităţi culturale, am suspendat competiţii sportive. Practic am redus la maxim ocaziile în care oamenii sunt apropiaţi şi există posibilitatea de a se răspândi coronavirusul.", a anunţat Orban

Acesta a menţionat că, toate măsurile luate au ca scop limitarea la maxim a răspândirii acestui virus.

"Urmărim cu mare atenţie evoluţia cazurilor şi a situaţiei şi continăm să luăm aceleaşi măsuri energice pentru a opri răspandirea. Din pacate am avut situaţii în care a trebuit să intervenim la nivel diplomatic. Ştim foarte bine că au existat probleme în Slovenia, probleme pe care le-am avut cu transportul de marfă în Serbia. Acum, practic putem spune că fluenţa transportului de marfă e asigurată. Am insistat pentru a permite transportatorilor continuitatea în activitate, asigurând condiţii speciale de protecţie pentru şoferii de tiruri, care să poată relua activitatea fără să stea 14 zile în carantină, cu condiţia respectării condiţiilor de igienă", a precizat Ludovic Orban.