PANICA - SCOPUL EXAGERĂRII PANDEMIEI?OMS avertizează că aplicarea RT-PCR poate conduce la un număr mare de cazuri fals pozitive

După ce a ignorat multe luni studiile care arătau lipsa de relevanţă a diagnosticării virusului SARS- CoV-2 cu ajutorul procedurii RT-PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat recent că utilizarea unui număr mare al ciclurilor de amplificare va conduce la raportarea unui număr mare de cazuri fals pozitive.

Procedura RT-PCR a fost recomandată de OMS după apariţia unui studiu în numărul 25(3) al revistei Eurosurveillance, "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR", din 23 ianuarie 2020.

Erorile grave din acest studiu, inclusiv irelevanţa procedurii RT-PCR în cazul aplicării unui număr ridicat de cicluri de amplificare a materialului viral, au fost prezentate recent de un colectiv coordonat de profesorul Pieter Borger, specialist în genetică moleculară, într-o analiză cu titlul "External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results" (n.a. pentru mai multe detalii, vezi şi articolul "Testul RT-PCR prezintă erori fatale şi nu poate fi utilizat pentru detectarea SARS-CoV-2", BURSA, 17.12.2020)

Notificarea de la OMS este din 7 decembrie 2020 şi a fost publicată pe site-ul organizaţiei în 14 decembrie 2020, cu titlul "Nucleic acid testing (NAT) technologies that use real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) for detection of SARS-CoV-2".

Scopul notificării este "să ne asigurăm că utilizatorii anumitor tehnologii de testare a acidului nucleic (NAT) sunt conştienţi de anumite aspecte ale instrucţiunilor de utilizare pentru toate produsele", astfel încât să fie rezolvată o problemă importantă raportată de utilizatori.

"OMS a primit feedback de la utilizatori cu privire la riscul ridicat de raportare a unor rezultate SARS-CoV-2 false când se testează probele biologice cu ajutorul reactivilor RT-PCR în sisteme deschise", se arată în notificarea organizaţiei.

"Similar altor proceduri de diagnosticare, valorile predictive pozitive şi negative pentru produs în cadrul unei populaţii testate sunt importante", mai arată comunicatul de la OMS.

Dar până acum nu au fost importante? Ce spune această recunoaştere tardivă despre moralitatea multor "oameni de ştiinţă", care au folosit toate mijloacele pentru a-i convinge pe politicienii de iminenţa unei catastrofe?

În cartea de memorii a lui Kary Mullis, "Dancing naked in the mind field", laureat al Premiului Nobel pentru chimie în 1993 pentru inventarea testului PCR, există un capitol cu titlul "Ce s-a întâmplat cu metoda ştiinţifică?"

Mullis subliniază acolo că "politicienii nu ştiu nimic despre ştiinţă", dar că "doresc să arate că ştiu", iar în aceste condiţii angajează consilieri, care "totdeauna încearcă să inventeze dezastre iminente care pot fi prevenite cu ajutorul proiectelor guvernamentale" şi care nu fac altceva decât să manipuleze cetăţenii.

Kary Mullis nu a ezitat niciodată să avertizeze că testul său nu poate fi utilizat ca instrument de diagnosticare şi a declarat că "dacă aplici bine procedura PCR, poţi să găseşti aproape orice în oricine".

Inclusiv doctorul Anthony Fauci a admis public că efectuarea a peste 35 de cicluri de amplificare a materialului viral va conduce doar la detectarea unor "nucleotide moarte", după cum se arată într-un articol preluat de Zerohedge de pe site-ul off-guardian.org.

În nota de la OMS se mai arată că "utilizatorii reactivilor RT-PCR trebuie să citească instrucţiunile de utilizare cu atenţie pentru a determina dacă este necesară ajustarea manuală a pragului de pozitivitate al PCR pentru a ţine seama de orice zgomot de fond care poate conduce la interpretarea unei probe cu un număr mare de cicluri de amplificare (Ct) ca fiind un rezultat pozitiv".

Acesta este şi motivul pentru care "rezultatele testului RT-PCR trebuie interpretate în contextul semnalelor clinice, simptomelor sau starea confirmată a eventualelor persoane care s-au aflat în contact cu persoana suspectată de infecţie".

"Principiul de proiectare al RT-PCR arată că pacienţii cu un nivel ridicat de virus circulant (încărcare virală) vor avea nevoie de puţine cicluri de amplificare pentru detectarea virusului şi astfel valoarea Ct va fi scăzută", se mai subliniază în documentul de la OMS.

Pe de altă parte, "o valoare Ct ridicată arată că a fost nevoie de multe cicluri de amplificare pentru detectarea virusului, iar în anumite circumstanţe, distincţia dintre zgomotul de fond şi prezenţa efectivă a virusului ţintă este greu de evaluat".

După această recunoaştere tardivă a importanţei condiţiilor de aplicare a procedurii RT-PCR, în special a numărului ciclurilor de amplificare a materialului viral, OMS prezintă şi cinci recomandări.

Primele trei pun accentul pe citirea şi înţelegerea instrucţiunilor privind utilizarea testului. Apoi se accentuează importanţa raportării rezultatelor pozitive sau negative în combinaţie cu tipul probelor recoltate, observaţiile clinice, istoricul pacientului şi informaţiile epidemiologice.

Ultimul punct subliniază necesitatea publicării pragului Ct în raportul privind rezultatul testului RT-PCR.

De ce a lansat OMS aceste avertismente doar acum?

Având în vedere comportamentul autorităţilor la nivel global pînă în prezent şi accentul pus pe inducerea stării de panică la nivelul populaţiei, articolul preluat de Zerohedge oferă o explicaţie deosebit de cinică, dar care poate avea un mare "sâmbure" de adevăr: acum există mai multe vaccinuri şi numărul mare de cazuri fals pozitive şi-a pierdut utilitatea.

Mai mult, aplicarea procedurii RT-PCR cu un număr de cicluri de amplificare mai mic de 30 va determina reducerea "spectaculoasă" a numărului de cazuri de infectare, iar aceasta va permite autorităţilor să proclame eficienţa miraculoasă a vaccinurilor.

În aceste condiţii, mai ales pe fondul incertitudinii eficienţei vaccinurilor şi a efectelor secundare pe termen mediu şi lung asupra populaţiei, este absolut necesar ca şi în ţara noastră să fie prezentate aceste caracteristici ale noilor cazuri de infectare, inclusiv în mass-media, astfel încât să se asigure informarea corectă a populaţiei şi să fie prezentată adevărata extindere a epidemiei la nivel naţional.

Raportarea corectă a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 reprezintă o problemă de securitate naţională de maximă importanţă, având în vedere că efectele grave la nivelul societăţii şi cele dezastruoase la nivelul economiei sunt deja prea mari pentru a fi "corectate" prin programe guvernamentale.