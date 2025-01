Parlamentul European aprobă majorarea pre-finanţării pentru Moldova la 20%

Comisiile de specialitate ale Parlamentului European au adoptat raportul legislativ al eurodeputatului Siegfried Mureşan privind Facilitatea de Creştere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,8 miliarde de euro. Raportul propune majorarea pre-finanţării de la 7% la 20% din suma totală.

"Am reuşit să conving colegii din Parlamentul European să propunem creşterea pre-finanţării, de la 7%, la 20% din suma totală. Este vorba de acei bani care vor ajunge rapid în Moldova, la scurt timp după intrarea în vigoare a facilităţii şi înainte de a începe implementarea propriu-zisă a Agendei de Reforme. Cum valoarea Facilităţii este de 1,8 miliarde de euro, orice punct procentual pe care îl obţinem în plus ca pre-finanţare înseamnă 18 milioane de euro în plus care ajung mai repede în Republica Moldova", a declarat deputatul european Siegfried Mureşan, după adoptarea raportului în şedinţa comună a Comisiei pentru bugete şi a Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul European.

"Al doilea lucru important: am ajuns la un acord pe o adoptare fără întârzieri a Facilităţii şi în condiţii foarte bune pentru autorităţile şi cetăţenii din Republica Moldova.

Siegfried Mureşan a subliniat importanţa accesării rapide a fondurilor pentru Republica Moldova, menţionând că acestea vor finanţa infrastructura, modernizarea administraţiei şi vor sprijini ţara în depăşirea crizei economice şi energetice provocate de şantajul Federaţiei Ruse privind livrările de gaz.

Siegfried Mureşan a anunţat că urmează negocierile finale cu Consiliul UE, cu obiectivul ca Facilitatea de Creştere pentru Republica Moldova să intre în vigoare în martie. El a subliniat că stabilitatea şi independenţa energetică a Republicii Moldova sunt esenţiale pentru securitatea Uniunii Europene.