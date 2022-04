One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) pentru 26 aprilie 2022, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Pe ordinea de zi a AGA se află, printre altele, şi aprobarea plăţii celei de-a doua tranşe de dividende, majorarea de capital social cu aport în numerar, răscumpărarea de acţiuni, precum şi alegerea de noi membri ai Consiliului de Administraţie.

"One United Properties a avut un an prosper datorită impulsului primit în urma IPO-ului pe bursă. Performanţa excepţională a echipei noastre este o confirmare pentru toţi stakeholderii că suntem hotărâţi să ne menţinem poziţia de lider de piaţă pentru dezvoltări rezidenţiale şi cu utilizare mixtă premium şi să continuăm să aducem profituri consistente pentru acţionarii noştri. Deşi realizăm permanent investiţii importante în dezvoltarea companiei, reuşim să menţinem o poziţie excelentă de numerar şi, prin urmare, în conformitate cu politica noastră de dividende, Consiliul de Administraţie propune Adunării Generale anuale a Acţionarilor acordarea celei de-a doua tranşe a dividendelor pentru anul 2021, în valoare de 42,5 milioane de lei", a declarat Victor Capitanu, co-CEO One United Properties.

Potrivit sursei citate, pentru 2021, One United Properties îşi propune să acorde dividende în valoare brută de 75 milioane de lei. Prima tranşă de dividende în valoare brută de 32,5 milioane de lei a fost aprobată în AGA din septembrie 2021 şi plătită în octombrie 2021. Consiliul de Administraţie a propus acţionarilor aprobarea celei de-a doua tranşe în valoare de 42,5 milioane de lei. Dacă va fi aprobat în AGA anuală, dividendele cu o valoare brută de 0,0165 lei per acţiune vor fi plătite la 30 mai 2022. Politica de dividende a One United Properties include plata semestrială a dividendelor.

Propunerea de alegere a membrilor Consiliului de Administraţie este următoarea: mandatele tuturor celor şapte membri actuali ai Consiliului de Administraţie vor expira pe 26 aprilie 2022. Membrii Consiliului vor fi aleşi pentru un mandat de un an, în linie cu standardele internaţionale. Candidaţii propuşi de Comitetul de Nominalizare şi Remunerare al Societăţii sunt Claudio Cisullo (actualul Preşedinte al Consiliului de Administraţie), Victor Cpitanu, Andrei-Liviu Diaconescu, Dragoş Manda, Marius Diaconu, toţi membri în prezent în Consiliul de Administraţie al One United Properties, precum şi Augusta Dragic şi Magdalena Soucek, două noi propuneri de membri ai Consiliului.

Augusta Dragic a co-fondat Grupul Superbet în 2008 împreună cu Sacha Dragic. De la deschiderea primului punct de lucru în urmă cu mai bine de un deceniu, Grupul a devenit liderul incontestabil al pieţei româneşti, extinzându-se la nivel internaţional şi incluzând mai multe mărci în toată Europa. În 2019, Superbet a atras investiţii minoritare de 175 de milioane de euro de la Blackstone, un grup global de investiţii cu sediul în SUA, pentru a contribui la creşterea companiei.

Magdalena Soucek a ocupat funcţia de Country Managing Partner pentru EY în Republica Cehă din 2008 până în decembrie 2021. Din 2011 până în 2020 a fost şi Managing Partner pentru Clusterul Central al EY, care include Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Serbia, Croaţia, Bosnia, Herţegovina şi Muntenegru. Sub conducerea ei, Clusterul aproape şi-a dublat dimensiunea, cu afaceri de 220 de milioane de dolari, 80 de parteneri şi 2.500 de angajaţi. Magdalena Soucek are peste 30 de ani de experienţă în furnizarea de servicii de audit şi consultanţă pentru afaceri. De-a lungul anilor de carieră, s-a specializat în audit şi alte proiecte pentru clienţi, în principal din industriile farmaceutice, de producţie şi imobiliare, atât pentru companii multinaţionale de top, cât şi pentru cele cehe.

În cadrul AGA din aprilie, acţionarii vor vota şi o operaţiune de majorare a capitalului social cu aport în numerar. One United Properties intenţionează să atragă de la investitori capitaluri proprii de până la 500 de milioane de lei într-o operaţiune de majorare a capitalului social prin emiterea a 330.017.986 de noi acţiuni. Majorarea de capital planificată ar fi a cincea pentru companie, care în iulie 2021 s-a listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti după ce a atras cu succes 252 milioane de lei în urma unui IPO.

Capitalul atras în urma majorării va susţine strategia de creştere a One United Properties, permiţând companiei să profite de oportunităţi suplimentare din piaţă. Noul capital propriu va fi investit cu prioritate în noi dezvoltări, în conformitate cu pipeline-ul solid al companiei din prezent, în timp ce poziţia actuală de numerar va fi folosită pentru a accelera livrarea dezvoltărilor în curs. Dezvoltatorul se concentrează cu preponderenţă pe investiţii în Bucureşti, unde se află cea mai mare parte a portofoliului său.

Alte subiecte aflate pe listă în AGA includ propunerea Consiliului de Administraţie de a aproba răscumpărarea de acţiuni în scop de trezorerie în limită totală de 10 milioane de lei, la un preţ de achiziţie maxim de 1,75 lei per acţiune.

Acţionarii One United Properties îşi vor putea exprima voturile în cadrul AGA atât fizic, cât şi online, folosind soluţia eVote, care va transmite în timp real atât şedinţele Ordinare, cât şi pe cele Extraordinare.