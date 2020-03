Pepsi cumpără Rockstar pe 3,85 miliarde de dolari

• Compania îşi extinde prezenţa pe segmentul băuturilor energizante

PepsiCo Inc. din SUA va prelua Rockstar Energy Beverages pe 3,85 miliarde de dolari, aceasta fiind cea mai mare achiziţie a sa pe piaţa băuturilor energizante, pe care rivalul său mai mare Coca-Cola Co. s-a exptins rapid, anunţă Reuters.

PepsiCo. are o prezenţă mai mică pe piaţa menţionată prin brandurile Mountain Dew Kickstart şi Mountain Dew Game Fuel. Compania americană distribuie deja produsele Rockstar pe unele pieţe.

Pepsi a informat că acordul de preluare nu va avea impact asupra vânzărilor sau câştigurilor sale pe acţiune în 2020.

Centerview Partners LLC este consultantul financiar al PepsiCo. în aceas-tă afacere, în timp ce Gibson, Dunn & Crutcher LLP este consilierul principal.

Consultantul financiar al Rockstar este Goldman Sachs, iar King & Spalding - cel legal.

Coca-Cola, societate care deţine o participaţie la rivalul Rockstar, Monster Beverage Co., şi-a lansat la începutul acestui an propriile băuturi energizante sub brandul Coke, în Statele Unite. Anterior, compania lansase aceste produse pe pieţele europene.

Rockstar a luat fiinţă în 2001, în Las Vegas, şi se bazează pe sponsorizarea acţiunilor sportive şi a festivalurilor de muzică (ca principal mijloc de marketing).

Piaţa globală a băuturilor energizante este dominată de Red Bull din Austria.

Amintim că, luna trecută, PepsiCo a decis să cumpere brandul chinez de snacks-uri Be & Cheery de la producătorul local Haoxiangni Health Food Co., plătind în schimb 705 milioane de dolari. Atunci, producătorul american de băuturi răcoritoare şi alimente a informat că achiziţia Be & Cheery, brand care vinde diverse snacks-uri, în principal prin intermediul platformelor de e-commerce din China, reprezintă un pas important în strategia sa de a deveni cea mai mare companie orientată pe alimente şi băuturi din ţara asiatică.

Creat în 2003, brandul Be & Cheery este unul dintre cele mai importante din China, pe segmentul snacks-urilor, cu vânzări de aproape 5 miliarde de yuani (711,7 milioane de dolari) în 2019. Tranzacţia de înstrăinare a acestuia trebuie să primească aprobarea acţionarilor Haoxiangni şi a unor autorităţi de reglementare, res-pectiv să îndeplinească alte condiţii uzuale.