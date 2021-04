Peste 38.000 de CV-uri au fost depuse pentru joburile din cadrul ediţiilor Angajatori de TOP

Cel mai mare târg de carieră din România şi-a încheiat cele trei ediţii Angajatori de TOP cu focus pe cele mai dorite domenii: Business, Tehnologie şi Inginerie. Ediţiile din această primăvară s-au desfăşurat exclusiv în mediul online, pe platforma Hipo.ro, timp de 30 de zile la nivel naţional, cu focus pe marile oraşe precum: Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov, Ploieşti, Piteşti sau Sibiu. Angajatori de TOP a reunit companii de top multinaţionale şi locale din ţară, care au fost prezente cu o paletă diversificată de oportunităţi de carieră, astfel încât fiecare participant a avut ocazia să îşi găsească jobul sau programul de internship potrivit, indiferent de nivelul de experienţă.

• Peste 300.000 de vizitatori au accesat secţiunile online ale evenimentelor;

• 37 de webinarii şi conferinţe online care au reunit peste 2000 de participanţi;

• Peste 5.000 de oportunităţi de carieră oferite de companii;

• Peste 38.000 de CV-uri depuse la joburile oferite de companiile participante;

• 2.800 de conversaţii live pe chat între companii şi candidaţi.

Pentru a sprijini atât iniţiativele de recrutare ale companiilor partenere, dar şi candidaţii care au fost în căutarea unei oportunităţi de carieră în această primăvară, echipa Angajatori de TOP a dezvoltat o serie de funcţionalităţi avansate pe site-ul de carieră Hipo.ro, care au permis desfăşurarea celor trei ediţii online fară a pierde mult din interacţiunea fată în faţă. Astfel, cei peste 300.000 de vizitatori care au accesat secţiunile evenimentelor, s-au bucurat de zonele de resurse puse la dispoziţie de companii, discuţii live, joculeţe, vânători de comori şi tombole prin care candidaţii au interacţionat şi au descoperit elemente care ţin de cultura organizaţională şi mediul de lucru al companiilor partenere.

Peste 2.000 de persoane au participat la cele 37 de webinarii şi conferinţe online, unde speakerii au abordat subiecte de interes precum: "Digitizarea: trend sau necesitate?", "Top 10 cele mai căutate competenţe în IT&C în 2021", "Vert.x - Think differently in Java", "Transformation to E-mobility" care au adus un plus dezvoltării profesionale şi personale ale candidaţilor. Un alt punct de interes pentru participanţii pasionaţi de tehnologie a fost TechTalks, unde au fost prezenţi speakeri internaţionali şi locali care au susţinut webinarii şi conferinţe de referinţă, abordând cele mai actuale proiecte şi tendinţe din industria IT&C.

Numărul mare de joburi oferite de companii, peste 5.000 şi diversitatea acestora a permis oricărui candidat să îşi găsească cel puţin un job, din domeniul lui de interes, indiferent dacă ne referim la candidaţi profesionişti care îşi doreau să facă o schimbare în carieră, participanţi middle-level care căutau un job mai bun, tineri la început de carieră interesaţi de un program de internship sau trainee ori candidaţi cu studii medii interesaţi de joburile din domenii tehnice. Cei mai mulţi participanţi şi-au depus CV-ul pentru joburi din domenii precum:

• IT Software

• Inginerie

• Contabilitate - Finanţe

• Customer support - Client service

• Vânzări

• IT Hardware

• Producţie

• Bănci

• Resurse Umane - Psihologie

• Achiziţii - Logistică - Aprovizionare

De asemenea participanţii au aplicat şi la oportunităţile de carieră din domeniul Telecomunicaţiilor, Management, Marketing, Secretariat-Administrativ, Asigurări etc.

Mihaela Berechet - Head of HR MassMutual România, a declarat: "MassMutual România şi-a deschis recent centrele din Bucureşti şi Cluj-Napoca şi are deschise peste 200 de roluri în această perioadă. Participarea la Angajatori de TOP ne-a ajutat să devenim mai vizibili în faţa candidaţilor de pe piaţa locală, atât prin intermediul standului virtual şi al joburilor postate pe Hipo.ro, cât şi prin intermediul conferinţei TechTalks, unde am reusit să interacţionăm cu candidaţi interesaţi de Inteligenţa Artificială. Ne bucurăm că am dat curs invitaţiei organizatorilor şi sperăm că vom deveni colegi cu cât mai mulţi dintre candidaţii cu care am interacţionat. Ne dorim să dezvoltăm un parteneriat strategic de durată cu Hipo care să susţină procesul de creştere a echipei noastre."

Florin HULEA - Talent Aquisition Manager, TELUS International, a declarat: "Angajatori de TOP şi-a respectat poziţia de cel mai mare târg de cariere din România. Ediţia din această primăvară a înregistrat o creştere faţă de cele precedente din online atât în ceea ce priveşte interacţiunea directă cu candidaţii cât şi în partea de webinar unde s-a simţit implicarea echipei organizatoare. În această perioadă totul este despre adaptabilitate, iar evoluţia în online a acestui eveniment a demonstrat că acest lucru este posibil. Aşteptăm cu nerăbdare interacţiunea directă cu candidaţii cât mai curând posibil. Mulţumim!"

Andra Adam - Recruitment Manager, Webhelp România, a declarat: "Webhelp România este în plină expansiune şi în primăvara aceasta. Avem proiecte noi pentru care vom integra lunar vorbitori de limbi străine foarte variate şi suntem în căutare de candidaţi cu apetenţe pentru tehnologie, dar şi profesionişti din domeniul IT sau financiar. Am reuşit prin intermediul Angajatori de TOP să ne apropiem de o paleta largă de candidaţi şi sperăm că mulţi dintre aceştia se vor alătura echipei în perioada următoare!"

Printre companiile care au participat la cele trei ediţii online Angajatori de TOP se numără:

WEBHELP Romania, Allianz Technology, TELUS International Europe, Bosch Service Solutions, Cognizant Softvision, Continental, Veeam Software, British American Tobacco, JTI Romania, Automatic Data Processing (ADP) Romania, Penny., Concentrix Romania, BearingPoint Romania, Schlumberger, Teleperformance Romania, Dell Technologies, BCR, Veeam Software, MassMutual Romania, ACCESA, METRO.digital, The Estee Lauder Companies, Hella Romania, ENGIE Romania, Grupul Enel, Yazaki Component Technology, Haier Europe, Filtration Group, Valoris Center, Accenture, Societe Generale Global Service Centre (SG GSC), Deloitte Romania, Nestle Romania, Vodafone Romania, Regina Maria, DB Schenker GBS Bucharest, PepsiCo, NonStop Consulting, Leroy Merlin, ABA - Work in Austria, Elektrobit Automotive Romania, Huawei, DRAXLMAIER Group, TE Connectivity Sensor Solutions, Prysmian, Linda Selection, Coficab Ploiesti, Clariant, Metro Cash&Carry Romania, Michelin, Cegedim, Smithfield Romania, InSites Consulting, Superbet, Alpha Bank, Nokia, virtual7, msg Systems Romania, Savnet Training Center, Huf Romania, Imsat, dalli group, Schurter Electronic Components, Elemaster, Decor Floor.