Autorităţile de la Bucureşti implicate în gestionarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) se pregătesc ca, la finalul lunii mai, să depună prima cerere de finanţare la Comisia Europeană. În prealabil, a fost însă nevoie ca ieri Guvernul să aprobe o hotărâre prin care a modificat organigrama Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, unde vor fi angajate încă 536 de persoane, pentru a operaţionaliza sistemele de management şi control a proiectelor finanţate din PNRR.

"Asigurăm, practic, prin hotărârile de guvern de astăzi şi cele care vor urma miercuri, transmiterea primei cereri de finanţare în cadrul PNRR. Este vorba de suma de 3 miliarde de euro care, alături de suma deja asigurată de 3,7 miliarde euro prin prefinanţare, care ne creează premisele ca, până la finele anului, să putem să beneficiem de suma totală de zece miliarde de euro asiguraţi prin PNRR", a declarat premierul Nicolae Ciucă, la începerea şedinţei de guvern.

Amintim că primii bani din prefinanţarea de 3,7 miliarde euro au intrat în conturile Băncii Naţionale a României în luna decembrie 2021, iar a doua tranşă a ajuns în ţară în cursul lunii ianuarie 2022, dar, de atunci şi până acum, Guvernul nu a tras niciun leu din suma respectivă pentru a efectua plăţi măcar în contul proiectelor de infrastructură deja demarate de beneficiari, proiecte ce sunt prinse în PNRR.

"Nu am cheltuit bani din prefinanţarea de 3,7 miliarde euro, pentru că nu am avut operaţionalizate structurile organizatorice necesare implementării PNRR. Acest demers se derulează în aceste zile. Apoi, nu este suficientă doar operaţionalizarea acestor structuri, ci e nevoie şi de generarea proiectelor care impun plăţi".

Sunt proiecte care sunt gata de efectuare a plăţilor, dar cererile de plată se pot face după încheierea contractelor de finanţare. E posibil să mai avem o perioadă de timp necesar pentru a încheia contractele de finanţare cu beneficiarii de fonduri din PNRR şi pe urmă să avem plăţile. E mare lucru că avem acest buffer de 3,7 miliarde euro la dispoziţie, ca să nu apară sincope la momentul începerii implementării proiectelor", a spus, la finalul şedinţei de guvern, Marcel Boloş, recunoscând problemele avute în accesarea prefinanţării.

Cu toate acestea, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene este optimist.

"Din banii viraţi la finalul anului trecut şi la începutul anului 2022, Comisia Europeană ne lasă să facem plăţile respective pentru începerea proiectelor, pentru a nu ne împrumuta de disponibilul de bani necesari pentru demararea acestora. Trebuie să avem capacitatea necesară pentru ca prin apelurile de proiecte pe care le lansăm şi prin implementarea proiectelor de infrastructură - autostrăzi, căi ferate, reţele de apă şi canalizare - care sunt generatoare de plăţi, să ne mobilizăm în vederea realizării lor. O să mai dureze puţin, dar trebuie să ne mobilizăm pentru a intra într-o stare de normalitate. Până atunci însă vor apărea aşa-zise întârzieri de plată", a spus ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Marcel Boloş a precizat că, din momentul depunerii cererii de plată numărul 1, adică după data de 31 mai, Comisia Europeană va avea la dispoziţie două luni pentru aprobarea acesteia, perioadă în care poate solicita informaţii supliment cu privire la jaloanele şi ţintele de îndeplinit.

Domnul Boloş a mai spus că pentru depunerea cererii de plată, Guvernul trebuie să îndeplinească trei condiţii. Prima se referă la aranjamentele operaţionale ale PNRR - respectiv la mecanismele intermediare de verificare a jaloanelor şi ţintelor -, document care a fost semnat şi transmis către Comisia Europeană. A doua condiţie priveşte existenţa sistemelor de management şi control, condiţie care va fi îndeplinită în următoarele zile. A treia condiţie se referă la încărcarea în paltforma Comisiei Europene a ţintelor şi jaloanelor atinse, acţiune care a fost realizată, potrivit ministrului de resort.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a răspuns şi politicienilor care l-au criticat cu privire la suplimentarea organigramei cu 536 de funcţionari publici.

"Dacă în perioada de alocare 2014-2020 am avut un buget de 24 miliarde euro, pe care l-am gestionat cu 1407 funcţionari, acum bugetul gestionat de MIPE este de 96 miliarde euro; o creştere de trei ori şi am propus o mărire a numărului de personal implicat în gestionarea noului buget, personal care ajunge în total la 1943 de funcţionari. Este o creştere de personal de aproximativ 30%, în condiţiile în care bugetul pe care îl gestionăm s-a triplat. Cei 536 de funcţionari pe care îi vom avea în plus vor fi angajaţi pe termen limitat, până la finalizarea PNRR, adică până la trimiterea ultimei cereri de plată în 31 august 2026", a precizat Marcel Boloş.

El a mai spus că, din cauza slabei organizări în perioada 2014-2020, în prezent ne aflăm în situaţia să pierdem 10 miliarde euro alocaţi ţării noastre de Comisia Europeană pe respectivul cadru financiar multianual european şi că autorităţile sunt nevoite să caute rapid soluţii pentru a reduce din această pierdere, ce include în totalitate fonduri europene alocate pentru politica de coeziune.

• Cristian Ghinea, nemulţumit de mărirea organigramei MIPE

Cristian Ghinea, predecesorul lui Marcel Boloş în funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, susţine că în mandatul său a stabilit ca de PNRR să se ocupe 75 de persoane din cadrul ministerului, fără să mai cearăî posturi în plus.

"Am redistribuit posturi existente după ce am văzut că la auditare unele direcţii erau puţin ocupate. Unele erau sufocate de treabă, altele invers. Prost management istoric. Evident, asta nu m-a făcut popular în minister. Nimeni nu vrea să renunţe la posturi ca să le ducă ministrul în altă parte. Am creat Direcţia PNRR şi a fost un uriaş scandal mediatic. (...) Motivul era că şi angajaţii de la Direcţia PNRR ar fi trebuit să primească sporul de fonduri europene ca restul ministerului. Mi se cerea practic să transfer nişte oameni din restul ministerului la o direcţie nouă care aveau de livrat un plan de ţară de 29 miliarde euro şi să le cer şi să renunţe la nişte bani de la salariu în acelaşi timp. (...) am livrat PNRR-ul fără să creez niciun post în plus la minister. În acelaşi timp, toate programele operaţionale au mers înainte fără probleme şi la finele anului nu am pierdut bani în proceduta de decomitment, risc anual. (...) Ce face Marcel Boloş astăzi este şocant. Eu am stat pe gânduri dacă să cer în guvern 75 de posturi pentru PNRR. Şi am decis să nu o fac. El propune astăzi creşterea numărului de funcţionari cu 536. Ca să vă daţi seama, ministerul are acum 1407 posturi. Atenţie: e o minciună că vor munci la PNRR. Direcţia lăsată de mine cu 75 de posturi creşte la 105. Atât. În plus, propune trei noi secretari de stat şi doi noi subsecretari de stat. Plus încă doi secretari generali adjuncţi. (...) Evident toţi aceşti 540 funcţionari vor avea sporul obişnuit de fonduri", a afirmat Cristian Ghinea pe pagina oficială de Facebook.