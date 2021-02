Piaţa globală de chatboţi ar putea creşte la circa 9,4 miliarde euro, până în 2024

La nivel internaţional e preconizată o creştere de 29,7% a pieţei de chatboţi - sistem de inteligenţă artificială care interacţionează activ cu utilizatorii prin vorbire, text sau mesaj, - între 2019 şi 2024, la valoarea de circa 9,4 miliarde euro în 2024, arată compania Optimized, potrivit căreia din ce în ce mai multe întreprinderi caută să dezvolte asistenţi virtuali şi chatboţi pentru a se asigura că răspund întrebărilor clienţilor indiferent de oră, scrie News.

Compania a identificat trei tendinţe care pot oferi un ajutor important pentru antreprenorii care activează în e-commerce: chatboţii, căutările vocale şi instrumentele de inteligenţă artificială (AI) pot ajuta afacerile să fie mai aproape de clientul final şi să-i ofere informaţiile necesare atunci când are nevoie.

"Anul 2020 s-a dovedit unul crucial pentru dezvoltarea comerţului online. Contextul a făcut ca majoritatea comercianţilor fie să mizeze mai mult pe componenta online, fie să facă acest pas pe care l-au amânat până acum. Peisajul e-commerce, la început de 2021, arată că acum nu mai vorbim doar de comerţ offline sau online, ci de un mix între cele două cu accent pe relaţia cu clientul final şi pe informaţiile care ajung la acesta", arată compania.

Pe măsură ce a crescut adopţia smartphone-urilor, utilizatorii şi-au îndreptat atenţia şi spre alte componente smart care să completeze experienţa.

Optimized notează că este, în prezent, în creştere cererea pentru dispozitive cu asistenţi digitali: Amazon Alexa, Google Assistant, Siri sau Bixby şi Cortana. Primele trei sunt cele mai populare, dar oricare asistent de tipul acesta poate fi un canal excelent pentru antreprenorii care vor să îşi optimizeze afacerea pentru internet.

"În 2021 şi în următorii ani accentul se va pune pe optimizarea conţinutului platformelor online pentru a putea fi accesibil şi asistenţilor digitali. În sfera PPC, Performance Marketing, accentul va fi pus pe cuvintele cheie relevante şi mai nişate, pentru ca utilizatorul să găsească mai repede şi simplu ceea ce caută. În acest context, cuvintele cheie în asistenţii digitali au în plus o locaţie, distanţa sau un termen personalizat. De exemplu: pizza place near me, what are the most trending restaurants around me, what is the recommended diet plan în my country. La fel de bine pot fi identificate căutări de tipul: benzinărie pe ruta mea, dentist bun în zona mea (cu top rated în rezultate)", spun reprezentanţii Optimized.

Pe măsură ce utilizatorii folosesc tot mai mult telefonul pentru căutări, informare şi cumpărături, îşi doresc şi o cale rapidă de a căuta fără să tasteze. Mai bine de jumătate dintre utilizatori folosesc căutarea vocală pentru a găsi informaţii despre servicii şi produse. Tendinţa de creştere a Voice Search se datorează parţial progreselor uriaşe care au fost făcute în înţelegerea vorbirii umane cu algoritmi de învăţare automată. Tehnologia a avansat acum până în punctul în care algoritmii Google pot înţelege vorbirea umană cu o precizie de 95%. Acesta este acelaşi nivel ca a unui om real.

Pe măsură ce tehnologia se îmbunătăţeşte, oamenii devin tot mai confortabili în ceea ce priveşte utilizarea comenzilor vocale. Această tendinţă va forţa companiile să îşi adapteze strategia de marketing SEO, PPC şi conţinut, astfel încât să se alinieze mai bine la căutarea vocală.

"O componentă tot mai importantă pentru e-commerce şi marketing este resursa de machine learning (ML) din AI (Inteligenţa Artificială). Algoritmii de căutare online deja se bazează pe ML pentru a furniza cele mai bune informaţii. Totodată, reţelele sociale se bazează pe ML pentru conţinutul afişat fiecărui utilizator. Adopţia acestei tehnologii accelerează şi în e-commerce şi marketing. PPC este o componentă a marketingului digital care a cunoscut schimbări şi creşteri incredibile în ultimele decenii. Pe măsură ce depinde mai mult de input-ul realizat de algoritmi, PPC-ul este mai personalizabil şi permite specialiştilor în marketing să îşi atingă obiectivele cu o mai mare precizie", adaugă ei.

În plus, machine learning şi inteligenţa artificială permit raportarea automată, fluxurile de lucru dinamice şi identificarea şi analiza tendinţelor concurenţilor, generând valoare şi oferind informaţii în timp real care au un impact direct asupra succesului campaniilor de marketing PPC.

Un chatbot este, în esenţă, un sistem de inteligenţă artificială care interacţionează activ cu utilizatorii prin vorbire, text sau mesaje. Tehnologia este deja folosită în reţele sociale, în sistemul bancar sau chiar în aplicaţii de mesagerie ca WhatsApp, Slack ori WeChat. Este momentul perfect să crească adopţia în e-commerce, astfel încât clienţii să primească mai rapid şi mai eficient informaţii şi suport.

"Extinderea rapidă a Facebook Messenger a dat multor companii şansa de a ajunge mai bine la publicul vizat prin chatbots şi API-uri şi a devenit mai mult o necesitate în special în marketing. Acest val a fost determinat de uşurinţa accesibilităţii chatboţilor personalizabili. Totodată, folosirea acestui instrument duce la reducerea costurilor de operare pentru companii.

