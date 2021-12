Pieţele din SUA şi China - lideri la listări, anul acesta

• 2021, an record în privinţa numărului IPO-urilor, precum şi a fondurilor strânse la nivel global, conform Federaţiei Mondiale a Burselor

Anul 2021 a fost unul record în privinţa ofertelor publice iniţiale (IPO), un număr tot mai mare de companii abordând investitori pentru a strânge fonduri, în ciuda incertitudinilor cauzate de pandemia de Covid-19.

Potrivit datelor Federaţiei Mondiale a Burselor, numărul de IPO-uri, precum şi fondurile atrase la nivel global au fost la niveluri record anul acesta.

Între ianuarie şi noiembrie 2021 au avut loc 1.994 de listări în lume, potrivit sursei citate, care adaugă că bursele din SUA şi China au atras cel mai mare număr de listări, ocupând primele patru poziţii în clasasmentul mondial.

Nasdaq este lider, cu 237 de IPO-uri derulate între ianuarie şi noiembrie 2021, volum cu 63,45% mai mare decât cel din 2019 - anul anterior pandemiei. La New York Stock Exchange (NYSE) au avut loc 180 de IPO-uri în primele 11 luni ale acestui an, faţă de numai 26 de listări din 2019. Rivian Automotive, producător de maşini electrice, a strâns aproape 12 miliarde de dolari din IPO-ul lansat la Nasdaq, devenind al doilea cel mai valoros constructor auto din SUA, după Tesla Inc., depăşind totodată General Motors Co. şi Ford Motor Co.

Cele două burse chineze, Shanghai Stock Exchange şi Shenzen Stock Exchange, au fost, de asemenea, martorii unei activităţi intense pe piaţa primară. China Telecom Corp., al doilea mare operator de telefonie mobilă din ţară, a lansat unul dintre cele mai importante IPO-uri în acest an, strângând peste 8,5 miliarde de dolari.

Frenezia IPO pare să fi fost alimentată de câţiva factori. Mai întâi, creşterea puternică a preţurilor acţiunilor în 2020 a creat o cerere mare de IPO-uri.

În al doilea rând, intrarea unui număr mare de noi investitori, din cauza Covid, a dus la o cerere mai mare pentru investiţii în companiile tehnologice şi digitale new-age. În plus, multe start-up-uri tehnologice şi digitale au beneficiat de creşterea afacerilor şi evaluărilor, conform sursei. Investitorii de capital privat şi capital de risc din astfel de companii au vrut ca acestea să devină publice în timp ce le merge bine, ceea ce a generat un număr mare de IPO-uri. Acest lucru explică, probabil, de ce Nasdaq a avut cel mai mare număr de IPO.

Conform sursei citate, în perioada ianuarie-noiembrie 2021, la Nasdaq, numărul IPO a crescut cu 63,4% faţă de 2019, la Shanghai Stock Exchange - cu 86,2%, la Shenzen Stock Exchange - cu 129%, la NYSE - cu 592,3%, la Australian Stock Exchange - cu 182,5%, la Nasdaq Nordic & Baltics - cu 568,2%, la Japan Exchange Group - cu 11%, la London Stock Exchange - cu 17,9%, la Korea Exchange - cu 4,1%, la NSE India - cu 113,3%.

Potrivit unui raport recent al EY, anul acesta au avut loc un total de 2.388 de IPO-uri în lume (incluzând şi luna decembrie), care au atras un record de 453,3 miliarde de dolari, cu 64%, respectiv 67% mai mult faţă de anul anterior.

• Bursa din Hong Kong nu mai este în Top 3

Valoarea anuală a ofertelor publice iniţiale (IPO) lasate la Bursa din Hong Kong s-a diminuat în acest an pentru prima dată din 2017, deoarece represiunile de reglementare împotriva companiilor de tehnologie din China continentală au provocat un sentiment negativ pe piaţă şi au afectat activitatea de strângere de fonduri în a doua jumătate a anului 2021.

Conform South China Morning Post, mai multe firme majore de contabilitate, printre care KPMG, Ernst and Young (EY) şi Deloitte au prognozat anterior că Bursa de Valori din Hong Kong nu se va plasa în primele trei locuri preferate pentru IPO-uri la nivel global, în acest an. Datele operatorului bursier Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) au confirmat recent această predicţie. Astfel, un total de 92 de companii au strâns 318,9 miliarde de dolari HK (40,88 miliarde de dolari SUA) în 2021, faţă de nivelul maxim al ultimului deceniu, de 50,9 miliarde de dolari SUA, înregistrat în 2020, arată datele HKEX.

"IPO-urile din Hong Kong fie au fost amânate pentru anii viitori, fie volumul de fonduri strânse s-a diminuat începând cu al treilea trimestru din 2021, pe fondul incertitudinilor pieţei şi de reglementare din China", declară Louis Lau, partener din Hong Kong al grupului de consultanţă KPMG China.

Hong Kong a fost cea mai mare piaţă de IPO-uri la nivel mondial în şapte din ultimii 12 ani. Cu toate acestea, de când Beijing-ul a început să lanseze o serie de reforme de reglementare, în iulie, pentru a "pedepsi" companiile de tehnologie, dar şi din alte domenii, noile listări au încetinit, în special în al patrulea trimestru din 2021. Numai 21 de firme au strâns 4,98 miliarde de dolari SUA în Hong Kong între octombrie şi 17 decembrie 2021.

Oraşul-stat se situa, în noiembrie, în urma Nasdaq, New York Stock Exchange şi Shanghai Stock Exchange în privinţa listărilor, potrivit HKEX şi Dealogic.

Cifra privind fondurile atrase pe întregul an este aşteptată să crească uşor în condiţiile în care SenseTime Group a informat că îşi reia vânzarea de acţiuni de 767 de milioane de dolari SUA, înainte de listarea sa la Bursa din Hong Kong, pe 30 decembrie. Listarea, totuşi, nu va schimba poziţia Bursei din Hong Kong în clasamentul global.

Suma totală strânsă în acest an prin IPO-uri de pe această piaţă este aşteptată să fie cea mai mică din 2018, când la Hong Kong s-au strâns 37,38 miliarde de dolari SUA. Numărul total de noi listări va fi cel mai mic din 2012, care atingea 57.

HKEX consideră, totuşi, că a avut un "an solid" în 2021, pe motiv că 54 de companii din noua economie sunt listate în acest oraş, acestea atrăgând 86% din toate fondurile strânse la Hong Kong. Pentru comparaţie, astfel de firme au reprezentat doar 6,9% din IPO-uri în 2017.

• Boom în India

Anul acesta a fost unul record pentru IPO-urile din India. Numărul ofertelor publice iniţiale de la National Stock Exchange a crescut cu 113,3% în 2021, faţă de 2019, anunţă thehindubusinessline.com.

IPO-urile din India au fost evaluate la 13,4 miliarde de dolari în acest an, faţă de 10,5 miliarde de dolari în 2017. Din cauza pandemiei, în 2019 şi 2020 veniturile din IPO au fost mult mai mici, de aproximativ 1,7 miliarde de dolari, respectiv 1,8 miliarde de dolari.

Din cele 13,4 miliarde de dolari strânse până acum în 2021, numai două companii au depăşit pragul de un miliard de dolari, conform sursei. One97 Communications, compania-mamă a Paytm, a strâns peste 2,4 miliarde de dolari prin IPO-ul său din noiembrie. A doua companie care a strâns peste un miliard de dolari este agregatorul de restaurante Zomato.

Două societăţi cu sediul în Chennai, compania multinaţională de asigurări de sănătate Star Health & Allied Insurance şi producătorul de chimicale Chemplast Sanmar, se numără printre primele zece IPO-uri din India din 2021, conform sursei. Star Health & Allied Insurance a strâns peste 844,4 milioane de dolari din listare, în timp ce Chemaplast Sanmar a atras peste 508 milioane de dolari.