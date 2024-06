Poate o vară excepţională să salveze cele mai mari mărci de îmbrăcăminte sportivă din lume? Firmele de top generează o cincime din randamentele S&P începând cu 2019

Cu doar o săptămână înainte de începerea unei perioade de vară plină de evenimente sportive, o analiză a platformei de tranzacţionare şi investiţii eToro sugerează că cele mai mari branduri de îmbrăcăminte sportivă din lume ar putea avea parte de o creştere a preţului acţiunilor, atât de necesară, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, eToro a creat un coş ponderat în funcţie de capitalizarea de piaţă, grupând 10 dintre cele mai mari mărci de îmbrăcăminte sportivă din lume şi a constatat că, în verile la fel de aglomerate din 2016 şi 2021, valoarea acestor companii a crescut cu 11-12% din iunie până în august, depăşind semnificativ indicii bursieri principali.

Aceste veri au fost marcate de o multitudine de evenimente sportive majore în cadrul cărora cele mai mari branduri sportive din lume au obţinut o expunere uriaşă, de la Campionatul European şi turneele de fotbal Copa America, la Jocurile Olimpice, Turul Franţei, competiţiile majore de golf şi turneele de la Wimbledon.

Conform analizei eToro, orice repetare a creşterii preţurilor acţiunilor din anii precedenţi ar fi mai mult decât binevenită pentru aceste mărci, având în vedere că, în ultimii cinci ani, acestea au adus acţionarilor un randament colectiv de doar 18% - o cincime din cele 88% generate de S&P 500 în aceeaşi perioadă. Coşul de acţiuni ale companiilor de îmbrăcăminte sportivă a avut performanţe deosebit de slabe în ultima vreme, scăzând cu 8% până acum în acest an, faţă de creşterile de 10% ale S&P 500 şi de 7% ale FTSE 100.

Comentând rezultatele, analistul eToro Sam North a declarat: "În următoarele câteva luni, cele mai mari branduri de îmbrăcăminte sportivă din lume vor avea o expunere maximă, miliarde de telespectatori urmărind Euro, Jocurile Olimpice şi alte evenimente sportive de mare succes care vor avea loc în timpul verii. Speranţa acestor companii este că averea considerabilă pe care o cheltuiesc pentru sponsorizare va putea stimula vânzările şi preţul acţiunilor, iar fanii sportului, inspiraţi de ceea ce au văzut pe ecrane, vor merge să îşi cumpere noi adidaşi, tricouri şi echipamente sportive.

Orice stimulent generat de Jocurile Olimpice şi de Euro va fi bine primit, având în vedere performanţa destul de stagnantă pe care unele dintre aceste companii au înregistrat-o în ultimii cinci ani. După ce s-au bucurat de un "boom" în pandemie, deoarece consumatorii au avut bani în plus în buzunare şi mai puţine lucruri pe care să-i cheltuiască, câteva dintre cele mai mari nume din domeniu au suferit o perioadă de "mahmureală" post-pandemică, constrângerile legate de costul vieţii jucând şi ele un rol."

În timp ce coşul de acţiuni poate că, în mod colectiv, a avut performanţe slabe în ultimii ani, randamentele în interiorul acestui grup de companii au variat, cu câştigători şi perdanţi importanţi.

Gigantul german Adidas şi-a văzut valoarea acţiunilor scăzând cu 11% în ultimii cinci ani, deşi acest lucru este nesemnificativ în comparaţie cu Under Armour, cu sediul în Baltimore, care a pierdut peste 70% din valoarea sa de piaţă în aceeaşi perioadă. Cu toate acestea, în segmentul de lux şi specializat al pieţei, mărcile s-au descurcat mult mai bine, spre exemplu marca de sport Lululemon înregistrând o creştere semnificativă a preţului acţiunilor (85%) în cinci ani, în timp ce marca de echipament de alergare Asics a crescut cu 620%.

Sam North continuă: "În timp ce următoarele câteva luni reprezintă un moment crucial pentru aceste mărci, există, de asemenea, semne structurale care arată că acestea ar putea fi bine poziţionate pentru a se redresa. Inflaţia continuă să scadă, ceea ce oferă consumatorilor o mai mare putere de cumpărare, în timp ce acţiunile se tranzacţionează la un raport de evaluare aproape de limita inferioară de 24 x P/E, ceea ce le face efectiv ieftine.

"De asemenea, este important să recunoaştem cât de strălucit s-au descurcat unele dintre companiile din coşul nostru, conglomeratul dedicat golfului Acushnet şi compania japoneză Asics răsplătindu-şi acţionarii cu randamente de trei cifre."