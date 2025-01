Potrivit unei liste ICE, peste 4.000 de români stau ilegal în SUA

În baza unui ordin executiv semnat de Donald Trump în 20 ianuarie, aceştia ar urma să fie expulzaţi din SUA

Cei peste 4.000 de români sunt expulzaţi din SUA pentru că nu îndeplinesc cerinţele sistemului ICE şi au primit ordine finale de deportare, conform unui document publicat recent de presa americană, conform celor transmise de MSN. Potrivit datelor, începând cu 24 noiembrie 2024, există 1.445.549 de persoane aflate în această situaţie.

Documentul, intitulat "Noncitizens on the ICE Non-Detained Docket with Final Orders of Removal by Country of Citizenship", arată că Mexicul şi El Salvador sunt printre ţările cu cele mai multe expulzări, cu 252.044 şi 203.822 de persoane, respectiv.

În acest context, preşedintele Donald Trump a ordonat construirea unui centru de detenţie pentru migranţi în Guantanamo Bay, ce va avea o capacitate de până la 30.000 de persoane. Acest centru va găzdui, conform declaraţiilor sale, "cei mai periculoşi criminali străini care reprezintă o ameninţare pentru securitatea naţională a SUA".

Utilizarea bazei de la Guantanamo pentru reţinerea migranţilor a stârnit critici din partea organizaţiilor pentru drepturile omului, care subliniază controversa acestei practici, notează BBC.