Inovaţia asigură viitorul din toate punctele de vedere, iar instituţiile de învăţământ superior trebuie să ţină cont de acest lucru.

Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) a devenit membru al European Institute of Innovation & Technology (EIT) şi este singura instituţie de învăţământ superior din ţara noastră care are acest statut. Potrivit instituţiei de învăţământ: "Universitatea Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a fost acceptată ca membru al European Institute of Innovation & Technology (EIT), fiind singura universitate din România care are acest statut în EIT DIGITAL. (...) European Institute of Innovation & Technology (https:// eit.europa.eu/) este un organism al Uniunii Europene creat în 2008 pentru a sprijini activitatea de inovare a UE. EIT este parte a programului cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare şi Inovare (Horizon Europe), iar EIT Digital este o componentă a EIT axată pe digitalizare, inovare şi sprijinirea antreprenoriatului în vederea întăririi poziţiei UE în lumea digital".

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David spune că universitatea are cea mai mare facultate de informatică din ţară: "UBB are cea mai mare facultate de informatică din România şi una din cele mai competitive din ţară. UBB a început de mai multă vreme să-şi concentreze un ecosistem de IT, capitalizând avantajele competitive pe care le are, la nivel naţional şi internaţional, în (1) Inteligenţa artificială/AI (ex. generând, ca şcoală, cei mai mulţi doctori în AI din România şi dezvoltând servicii inovative, inclusiv prin machine learning, pentru actori majori, precum Banca Transilvania, spitale judeţene etc.), (2) Big data/data mining/high performance computing (ex. în parteneriat cu Bosch şi SAS - pe baza celui mai puternic supercomputer din universităţile româneşti prin prisma capacităţii de calcul simultan), (3) Realitate virtuală (ex. dezvoltând tehnologii dedicate sănătăţii mintale şi primul Centru din ţară în parteneriat cu compania americană EON Reality), (4) Roboterapie (ex. dezvoltând, prin proiecte europene, primii roboţi psihoterapeutici autonomi pentru anumite tulburări psihice), (5) Digitalizare strategică (ex. în parteneriat cu Microsoft) şi cybersecurity".

Interesul pentru zona de IT în rândul tinerilor este uriaş, iar instituţiile de învăţământ sunt obligate să ţină pasul cu aceste tendinţe.