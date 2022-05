PREMIERUL NICOLAE CIUCĂ:"Susţin jurnalismul independent şi siguranţa jurnaliştilor"

Jurnalismul este foarte important pentru autorităţi ... o zi pe an, când se vorbeşte despre libertatea presei. Altfel, "câinele de pază" de bine legat ...economic, desigur, cu excepţiile unde "lanţul" fie a fost rupt, fie nu a existat niciodată. Premierul Nicolae Ciucă a transmis cu prilejul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, că are tot respectul pentru oamenii din această breaslă, care îşi fac munca profesionist, obiectiv şi responsabil, mulţi chiar în zone de conflict, expuşi pericolelor, pentru ca cetăţenii să fie la curent cu evoluţiile de interes public: "Contextul în care marcăm Ziua Mondială a Libertăţii Presei aduce în prim-plan rolul mass-media în corecta informare a publicului şi pentru combaterea dezinformării, în strânsă legătură cu transformările şi provocările pe care le-au adus evoluţiile tehnologiei digitale şi în sfera jurnalismului. Libertatea şi pluralismul mass-media înseamnă garantarea libertăţii de exprimare şi a liberului acces la informaţie, drepturi fundamentale ale oricărui cetăţean într-o democraţie consolidată şi un stat de drept funcţional. Respectarea libertăţii de exprimare, a dreptului la opinie şi la informare implică responsabilitatea tuturor instituţiilor statului şi un efort coerent şi susţinut pentru a proteja drepturile garantate prin Constituţia României. Am convingerea că nu există democraţie fără libertatea presei, iar dreptul jurnaliştilor de a-şi face meseria trebuie să rămână intangibil. Împreună cu întreaga echipă guvernamentală susţin total libertatea presei, dreptul la opinie şi la informarea corectă a cetăţenilor, poziţie pe care am exprimat-o, de fiecare dată, prompt şi tranşant". Premierul spune că, în egală măsură, "condamnă ferm orice încercare de intimidare sau de influenţare a modului în care un jurnalist sau redacţie din România îşi exercită drepturile constituţionale de liberă exprimare. A fi jurnalist înseamnă a fi în slujba adevărului şi a interesului public. Am tot respectul pentru oamenii din această breaslă, care îşi fac munca profesionist, obiectiv şi responsabil, mulţi chiar în zone de conflict, expuşi pericolelor, pentru ca cetăţenii să fie la curent cu evoluţiile de interes public. Sunt calităţi pe care le-am apreciat întotdeauna şi consider de neacceptat ca acestea să transforme jurnaliştii în ţinta ameninţărilor sau a unor atacuri". Nicolae Ciucă arată că informarea publicului este vitală, mai ales în perioade cum a fost pandemia sau cum este contextul actual, creat de invazia rusă din Ucraina, mass-media având un rol crescând în acest sens, dar şi o responsabilitate majoră în diseminarea echilibrată a informaţiilor către publicul larg: "Susţin jurnalismul independent şi siguranţa jurnaliştilor. Cu bună-credinţă, implicare în slujba adevărului, profesionalism şi obiectivitate, am încredere că putem reuşi împreună să combatem încercările de dezinformare, diversiune, dezbinare şi incitare la ură alimentate pe fondul actual al crizei post-pandemice şi de securitate. La Mulţi Ani tuturor jurnaliştilor!".

Dincolo de încurajări, jurnaliştii au nevoie şi de alte lucruri din partea autorităţilor şi aici nu este vorba de genul de ajutoare precum cele din pandemie, când au fost vărsaţi nişte bani către anumite redacţii.