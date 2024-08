Presă:Mii de manifestanţi pro-palestinieni s-au adunat în apropierea locului unde urmează să înceapă Convenţia Democrată

Mii de manifestanţi pro-palestinieni s-au adunat luni la Chicago, în Illinois, unde urmează să-şi facă apariţia preşedintele american Joe Biden în prima zi a Convenţiei Naţionale Democrate (DNC), exprimându-şi nemulţumirea faţă de sprijinul Washingtonului pentru ofensiva Israelului în Fâşia Gaza, relatează Reuters.

Zeci de protestatari au spart o parte din gardul de securitate care înconjoară Convenţia Naţională Democrată, ceea ce a făcut necesară mobilizarea poliţiei antirevoltă la faţa locului, a declarat un martor pentru televiziunea Reuters. Imaginile TV au arătat poliţia încătuşând un protestatar înainte de a-l îndepărta de locul faptei. Martorii Reuters au mai văzut patru persoane reţinute şi încătuşate.

Echipa de securitate a DNC nu a răspuns la o solicitare Reuters de a comenta dacă au fost arestaţi.

"Personalul de aplicare a legii se află în prezent la faţa locului şi mai multe informaţii vor fi furnizate atunci când vor fi disponibile", a declarat un purtător de cuvânt al oraşului Chicago.

Totuşi, marşul pro-palestinian către parcul din apropierea sediului Convenţiei Democrate a fost mai puţin frecventat decât sperau organizatorii. Un purtător de cuvânt al organizatorilor a declarat la începutul zilei că aceştia doreau să adune zeci de mii de oameni pentru a ocupa întregul parc. Cu toate acestea, parcul era plin doar pe jumătate până după-amiază.

Happening now: Pro-Palestinian demonstrators in Chicago are chanting "DNC go home! Or we're gonna bring the war home!" while holding signs reading "Globalize the intifada."

When this rally inevitably gets violent, will these people be charged with incitement? pic.twitter.com/9vFKHMFqER

- Eyal Yakoby (@EYakoby) August 19, 2024

Joe Biden, care a fost îndemnat de aleşii democraţi să îşi încheie campania pentru realegere luna trecută, urmează să ia cuvântul luni seară la convenţie, în timpul căreia vicepreşedintele Kamala Harris va fi desemnată oficial drept candidatul partidului pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Zeci de delegaţi musulmani ai Partidului Democrat, înfuriaţi de sprijinul acordat de administraţia Biden ofensivei Israelului în Gaza, cer modificări ale programului politic al partidului şi doresc un embargo asupra livrărilor de arme către Israel. Unii demonstranţi au declarat însă că nu cred că liderii democraţi vor face astfel de schimbări.

Mitingurile pro-palestiniene s-au înmulţit în toată ţara de-a lungul ultimelor zece luni, criticând administraţia Biden pentru sprijinul său militar şi financiar acordat Israelului în ofensiva pe care o desfăşoară în Fâşia Gaza de la 7 octombrie 2023 ca răspuns la atacul Hamas.

BIDEN: "UN MOMENT MEMORABIL"

Preşedintele Joe Biden a sosit luni la Chicago pentru a-şi îndemna colegii democraţi să se unească şi să o sprijine pe vicepreşedinta Kamala Harris în lupta pentru Casa Albă.

Apariţia sa, care dă startul celor patru zile ale Convenţiei Naţionale Democrate, va servi drept o predare simbolică a ştafetei către nr. 2.

Biden, în vârstă de 81 de ani, a ieşit din cursă în urma unei prestaţii dezastruoase la dezbaterea cu Donald Trump din 27 iunie, care i-a determinat pe aliaţii săi de lungă durată, pe principalii donatori şi pe alţi susţinători ai partidului să îi ceară să se retragă.

Vorbind cu reporterii în timpul unei vizite la locul de desfăşurare a discursului său, la Union Center din Chicago, Biden a declarat că este pregătit să-i predea ştafeta lui Harris. "Este un moment memorabil", a spus el. Întrebat care ar fi mesajul său pentru cei care îl urmăresc, Biden a adăugat: "Îl veţi auzi diseară".

Urmând să vorbească la ora locală 21:50 (marţi, 5:50 ora României), este de aşteptat ca Biden să îl prezinte pe Trump ca o ameninţare la adresa democraţiei americane, promovând în acelaşi timp realizările administraţiei Biden-Harris.

Sursele Reuters au declarat că Harris, în vârstă de 59 de ani, se va alătura probabil lui Biden pe scenă.

Harris va accepta oficial nominalizarea joi seară. Dacă va fi aleasă pe 5 noiembrie, Harris va intra în istoria Statelor Unite ca prima femeie preşedinte şi totodată prima femeie de culoare şi de origine asiatică.

Harris se îndreaptă spre Convenţie într-un impuls istoric: campania sa a bătut recorduri în ceea ce priveşte strângerea de fonduri, a umplut arenele cu susţinători şi a întors sondajele de opinie în favoarea democraţilor în unele state de dispută electorală acerbă cu republicanii.

Sondajele de acum o lună îl arătau pe Trump cu un avans clar faţă de Biden, dar Harris a redus diferenţa atât la nivel naţional, cât şi în multe dintre statele de mare competiţie, inclusiv Pennsylvania, care vor juca un rol decisiv în alegeri.