Presedintele Bancii de Import Export a SUA în vizită la CNE Cernavoda

SNN a gazduit ieri, 08 decembrie 2020, la CNE Cernavoda, vizita doamnei Kimberly Reed, Presedintele Bancii de Import Export a SUA, a E.S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la Bucuresti si a doamnei Aleshia Duncan, Deputy Assistant Secretary in cadrul US Department of Energy, a transmis compania pe pagina unei reţele de socializare.

SNN le multumeste pentru interesul acordat si pentru sprijinul activ in dezvoltarea industriei nucleare romanesti la un moment in care Romania are nevoie sa isi dezvolte capacitatile energetice curate pentru a raspunde eficient tintelor de decarbonizare asumate. Energia nucleara este o solutie avantajoasa a decarbonizarii.

🇷🇴🇺🇸Romania este membru activ al initiativei internationale Clean Energy Ministerial si al Clean Energy Future (NICE) alaturi de Statele Unite, Canada, aceste state urmarind dezvoltarea industriei nucleare, extinderea capacitatilor, dezvoltarea de noi tehnologii care sa asigure, in prezent si pe termen lung, stabilitatea in decarbonizare: energia nucleara este o sursa curata, fara emisii de CO2 si cu un grad ridicat de disponibilitate.

🇺🇸🇷🇴Romania, prin SNN/CNE Cernavoda, detine de multi ani expertiza in operarea reactoarelor nucleare de tip CANDU-6, fiind, de asemenea, unul dintre cel mai bine cotate state la nivel international. Proiectul Unitatilor 3 si 4 este unul Brown Field, de tip CANDU-6, prin care vrem sa oferim mii de noi locuri de munca, sa crestem inca o generatie de nuclearisti, sa oferim energie curata si stabilitate sistemului energetic romanesc. Parteneriatul cu SUA ofera aceasta oportunitate.

🇷🇴🇺🇸"In Romania, industria nucleara asigura aproximativ 11.000 de locuri de munca si are un rulaj de aproximativ 600 milioane de EURO anual. Odata cu demararea acestor proiecte, numarul locurilor de munca ar putea creste la mai bine de 20.000. Continuarea investitiilor in acest domeniu produce un efect de crestere economica in industria orizontala, dar si conservarea si stimularea fortei de munca inalt calificate, stimularea cercetarii, educatiei si a ingineriei, oferind Romaniei un avantaj competitiv in Europa. Multumesc inca o data partenerilor americani pentru implicarea si sprijinul activ in dezvoltarea proiectelor nucleare romanesti. In mod indubitabil, Romania are nevoie de astfel de proiecte strategice".-Cosmin Ghita, Director General SNN.