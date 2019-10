Prezentare ventilatoare profesionale si hote profesionale din inox pentru bucatarie

Ventilatoarele industriale sunt echipamente specializate pentru sisteme de ventilatie de alimentare si evacuare care, servesc diverse instalatii industriale si procese de productie. Ventilatorul este elementul principal al sistemului de ventilatie fortata, deoarece favorizeaza miscarea fluxului de aer si asigura schimbul de aer necesar in incaperi. Pentru ventilatia atelierelor si a altor spatii industriale, exista ventilatoare industriale radiale si axiale.

Deoarece exista diferite tipuri de astfel de dispozitive, care sunt folosite pentru diferite nevoi, este logic sa luam in considerare clasificarea ventilatoarelor industriale dupa diverse criterii. In salile industriale si in cladirile publice mari, sunt folosite sisteme axiale VO si sunt utilizate cel mai adesea, atunci cand este necesara pomparea unui volum mare de aer, fara a crea presiune ridicata si fara a utiliza o retea extinsa de conducte. Daca este necesar, aerul poate fi transportat prin conducte pe distante suficient de mari, folosind ventilatoare industriale radiale de tipuri VR si VT.

Hote profesionale din inox pentru bucatarie

Chiar si in bucatariile obisnuite de acasa, absenta unei hote extractoare, creeaza inconveniente destul de tangibile, intrucat mirosul de la gatit se raspandeste in camere, iar fumul si aburul se aseaza nu numai pe mobila, ci si in mijlocul dulapurilor si sertarelor. Intr-o bucatarie profesionala, exista zeci de tipuri de echipamente de incalzire, cum ar fi sobe de gatit, cuptoare, frigidere si alte echipamente speciale, destinate bucatariilor profesionale. Daca nu ai hote profesionale din inox pentru bucatarie, atunci va deveni imposibil sa lucrezi intr-un mediu foarte incarcat.

Hote profesionale din inox - design si utilitate

De asemenea, vizitatorii nu trebuie sa miroasa intregul sortiment de preparate din bucatarie. Si, daca un restaurant sau o cafenea sunt amplasate la parterul unei cladiri rezidentiale, atunci inevitabil vei avea nevoie de hote profesionale din inox pentru bucatarie, astfel incat aerul incarcat cu poluanti, sa nu ajunga la etajele superioare.

Scopul hotei profesionale din inox de bucatarie este de a captura si indeparta excesul de caldura, abur si produse de ardere care apar in timpul functionarii echipamentelor termice. Acestea sunt instalate deasupra echipamentelor termice pentru a capta excesul de caldura, umiditate, fum, grasime si produse de ardere pentru a imbunatati conditiile microclimatice in zona de lucru a bucatariilor din unitatile de catering, restaurante, cantine, bucatarii de acasa etc. Primul lucru care distinge punctul de catering unde functioneaza hota profesionala este lipsa aromelor din bucatarie in spatiul de tranzactionare. In plus, hotele profesionale de bucatarie ofera un microclimat confortabil pentru lucratorii care lucreaza acolo timp de 8-12 ore pe zi.

Filtrele de ulei instalate in hote profesionale din inox pentru bucatarie, indeparteaza particule de ulei care plutesc in aer si sunt utilizate pentru a preveni patrunderea acestor particule in reteaua de conducte. Functionarea filtrelor de ulei se bazeaza pe principiul screeningului particulelor de ulei prin forta centrifuga. Eficienta curatarii depinde de proiectarea echipamentului de gatit peste care este instalata hota de evacuare, precum si de viteza fluxului de aer, temperatura aerului si designul filtrului. In fiecare dintre hotele profesionale din inox pentru bucatarie, in functie de design, exista doua sau mai multe seturi de filtre din diferite materiale, in functie de modelul hotei.