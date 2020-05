Prima grădină socială cu legume bio din ţară, înfiinţată la Buzău

Povestea primei grădini sociale din România a început în urmă cu opt ani, într-un sat cu doar 350 de locuitori din judeţul Buzău. Grădina Bio Amurtel a luat fiinţă în localitatea Poieni, acolo unde în 2012 a ajuns Didi Deshaies, un cetăţean de origine americană.

În comunitatea de români harnici şi dornici de a oferi şi ajutor celor din jur, Didi a găsit sprijinul de care a avut nevoie pentru a pune pe picioare un sistem inovativ pentru România care să ofere atât legume de sezon proaspete celor din mediul urban cât un ajutor copiilor din centre sociale.

"In satul buzoian Poieni, in urma cu opt ani a fost infiintata prima gradina sociala din Romania, Gradina Bio AMURTEL. Legumele bio cultivate in sistem de "agricultura sustinuta de comunitate" ajung la un grup de abonati solidari din Bucuresti si Buzau, iar o parte din ele merg la doua centre sociale pentru copiii din zona, in satul Panatau, care sunt gestionate de acelasi ONG, Asociatia de Ajutor AMURTEL Romania", a spus Didi Deshaies, presedinte al Asociatiei, care manageriaza Centrul Rezidential Familia AMURTEL pentru 11 copii cu varste cuprinse intre 5 si 16 ani sub masura de protectie si Centrul de zi Izvorul Sperantei din Panatau pentru 23 de scolari din sat.

Sistemul WIN-WIN ÎN TIMPUL PANDEMIEI

Proiectul iniţiat de DIDi a dat roade în perioada pandemiei, dovedindu-se faptul că un parteneriat echitabil cu un mic producator este o modalitate de a asigura aprovizionarea cu legume sanatoase pe parcursul intregului sezon. În plus, comercializarea fără intermediari face ca legumele să fie sigure în ceea ce priveste riscul de contaminare, iar consumatorul să fie protejat de fluctuaţiile pieţei şi de speculă

"Principiul Agricultura Sustinuta de Comunitate este simplu: consumatorii din mediul urban se alatura unui mic producator, impartind investitia de la inceputul sezonului, si se bucura de avantajele oferite de consumul unor legume proaspete, crescute bio, fara chimicale, livrate direct la usa lor in fiecare saptamana. Acest sistem ofera avantaje ecologice importante printre care stimularea biodiversitatatii, producatorul cultivand o varietate mare de legume pentru a putea asigura un cos cu legume variate de sezon. Majoritatea micilor producatori nu pot concura cu marile ferme monocultura, care cultiva in stil industrial, astfel ca sunt fortati sa renunte la agricultura. Proiectele de agricultura sustinuta de comunitate ajuta la mentinerea in piata a acestora, prin asigurarea desfacerii produselor", a declarat DIDI.

Parteneriate, tip abonamente

"Parteneriatul cu Grădina Bio Amurtel Poieni este o soluţie de tip abonament, cu multiple beneficii pentru consumator, produse certificate organic, livrare sigură şi igienică, preţ fix pentru întregul sezon. Iar producătorul beneficiază şi el de o piaţă de desfacere stabilă, astfel încât toată lumea are puţină siguranţă în aceste vremuri pline de incertitudini. Acest tip de parteneriat contribuie la reducerea poverii sărăciei în comunităţile rurale dezavantajate. În acelaşi timp, consumatorul este sigur de calitatea şi provenienţa alimentelor care îi ajung pe masă, făcând o veritabilă investiţie pe termen lung în sănătatea sa şi a familiei sale," spune Didi Deshaies.

Costurile sunt calculate in mod transparent pentru a acoperi investitiile reale pe care o astfel de ferma pentru agricultura organica le presupune. De exemplu, abonamentul pentru Coşul Familial este 2.450 lei, plătibili sub formă de avans de 530 lei și rate de 240 de lei pe lună timp de opt luni, pe parcursul lunilor mai-decembrie.

Pe de altă parte, consumatorii au ocazia sa ii cunoasca pe cei care le cultiva hrana si sa dezvolte o relatie cu acestia in afara modelului comercial tranzactional. "Pentru o comunitate mica, in care nu exista locuri de munca, acest tip de solidaritate poate fi sansa de a-si castiga painea din vanzarea produselor bio fara intermediari si de a reduce astfel povara saraciei din mediul rural din Romania. Agricultura susţinută de comunitate implică solidaritatea între micul producător din mediul rural şi consumatori, susţinând astfel economia locală prin crearea de locuri de muncă sigure," explică Didi Deshaies.

Doua femei din satul Poieni si-au gasit prin Gradina Bio un mijloc de trai, cu un salariu fix si contract de munca. Cristina si Daniela lucreaza in gradina inca de la infiintare.

"In acelasi timp, comunitatea in care se afla terenul unde se cultiva legumele si zarzavaturile, are si ea de castigat atat din perspectiva ecologica, dar si ca impact economic pozitiv. Mai mult decat o simpla relatie comerciala, acest tip de intreprindere se bazeaza pe solidaritatea dintre consumatori si producatori sub forma unui parteneriat pe termen lung", a explicat iniţioarea proiectului.

Coşuri cu legume bio

Pentru asigurarea unor coşuri săptămânale bogate şi diversificate, Grădina Bio Amurtel produce o varietate largă de legume şi verdeţuri, asigurând astfel biodiversitatea locală. Însă cea mai important este calitatea. "Certificarea bio garantează că legumele sunt crescute fără niciun fel de îngrăşăminte sau fertilizatori chimici, ceea ce asigură pe de o parte calitatea produsului care ajunge pe masa consumatorului şi impactul pozitiv asupra sănătăţii acestuia, iar, pe de cealaltă parte, protejarea mediului înconjurător de pesticide şi fertilizatori chimici şi poluanţi", a mai spus DIDI.

Ce inseamna acest parteneriat ?

Consumatorii devin parteneri in proiectul de agricultura sustinut de comunitate prin incheierea unui contract de abonament. Contractele se desfasoara pe durata unui sezon, din aprilie pana in decembrie, si presupun livrarea saptamanala a unui cos cu legume din gradina catre client. In total, o medie de 35 de cosuri pe sezon.

"Agricultura sustinuta de comunitate, inseamna, in primul rand, respect pentru pamant, natura si oameni. Astfel ca in cosurile de la Gradina Bio vei gasi mereu ce-a dat pamantul in saptamana respectiva. Ele sunt strict rodul muncii angajatelor gradinii si generozitatii naturii. Recoltarea se face cel mai devreme in seara precedenta livrarii, astfel ca atunci cand ajung la client, legumele sa fie proaspete. E important faptul ca ele se plimba doar maxim 120 de kilometri pana la destinatie, pentru ca isi pastreaza toate principiile nutritive si vitaminele, oferind maximum de beneficii nutritionale consumatorului, in comparatie cu legumele din supermarketuri care calatoresc in medie 1500 de kilometri pana sa ajunga pe mesele cumparatorilor, si asta discutand doar de varietatile care se pot produce local in Romania", a explicat iniţioarea proiectului.

"Pe acest fond lansăm invitaţia către consumatorii din Bucureşti şi Buzău de a devein parteneri în acest proiect cu menţiunea că în plus, Grădina furnizează săptămânal legumele care stau la baza alimentaţiei copiilor aflaţi sub măsură de protecţie în Centrul Rezidenţial Familia Amurtel din satul Pănătău, jud. Buzău de asemenea administrat de Asociaţia de AjutorAmurtelRomânia", a conchis DIDI.