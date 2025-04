Primul an cu Salt Bank: După un Big Bang în banking, urmează "a Bigger Bang"

Salt Bank aniversează un an de la lansare cu un nou record: peste 500.000 de clienţi au ales până acum primul neobank 100% românesc - de două ori mai mult decât estimările iniţiale. Salt Bank se află deja în top 10 bănci din România şi continuă să crească într-un ritm accelerat, lansând produse digitale inovatoare - unele în premieră pe piaţa locală, conform unui comunicat transmis redacţiei.

În aprilie 2024, Salt Bank a produs un adevărat Big Bang în industria bancară: în primele 10 zile de la lansare, peste 100.000 de români au devenit clienţi şi, totodată, fondatori ai băncii. Fiecare fondator a recomandat în medie banca de 2,4 ori.

În doar un an, au fost lansate peste 400 de realease-uri în aplicaţie, iar cea mai aglomerată zi a fost cea în care peste 14.000 de români s-au alăturat Salt Bank.

Prin campania de recomandări "Prietenul la cashback se cunoaşte", Salt Bank a oferit echivalentul a peste 7.800 de ani de cashback clienţilor care şi-au adus prietenii în aplicaţie.

Chiar dacă este o bancă 100% digitală, atunci când au o problemă, clienţii pot apela Care Center-ul Salt Bank, unde beneficiază de interacţiune doar cu oameni-oameni. Dacă ar fi să calculăm lungimea chat-urilor din primul an - de la lansare şi până în prezent -, clienţii au generat conversaţii care însumează, în total, 60 de kilometri.

Astfel, Salt Bank a ajuns a doua bancă din România în ceea ce priveşte satisfacţia clienţilor, conform unui studiu realizat la nivel naţional pe clienţi bancarizaţi de către Mercury Research.

Pentru toate aceste performanţe, Salt Bank a primit 29 de premii la nivel naţional, cele mai importante fiind pentru "Cea mai bună ofertă bancară" şi "Cel mai bun cont curent". La nivel internaţional, Salt Bank a fost premiată de patru ori, inclusiv cu distincţia "Best Digital Bank" la FinTech Breakthrough Awards 2025 şi "Best Use of Tech in Retail Banking" la Banking Tech Awards 2024.

Şi pentru că digital înseamnă sustenabil, în primul an de activitate Salt Bank a consumat doar 300 de topuri de hârtie, echivalentul a aproximativ 20 de copaci, pentru care banca digitală va desfăşura o campanie de împădurire cu 5.000 de copaci.

După un Big Bang în banking, urmează un "Bigger Bang"

"Primul an a fost despre dezvoltarea unei bănci digitale care să acopere serviciile de care clienţii au nevoie într-o lume tot mai dependentă de tehnologie. Acum, intrăm în faza Salt Bank 2.0 - în care ne dorim să facem mai mult decât să îmbunătăţim experienţele bancare. Ne uităm spre soluţii complet noi, care să anticipeze ce urmează şi să stabilească noi trenduri în industria bancară. Dacă lansarea Salt Bank a fost un Big Bang în industrie, ceea ce urmează este un Bigger Bang - cu soluţii inovatoare care fac bankingul mai frumos, mai bun şi mai sigur", a declarat Gabriela Nistor, CEO Salt Bank.

Ce urmează: Principalele noutăţi Salt Bank la 1 an de la lansare

"The Bigger Bang în Banking" aduce produse şi servicii dezvoltate pe cei trei piloni care stau la baza Salt Bank: frumos, bun şi sigur.

Astfel, Salt Bank introduce două noi funcţionalităţi avansate, menite să sporească semnificativ nivelul de securitate al conturilor şi tranzacţiilor digitale. În paralel, clienţii Salt Bank vor avea la dispoziţie, în curând, şi un serviciu de creditare pentru persoane fizice, iar în zona de mobilitate, Salt Bank aduce un beneficiu exclusiv: 100.000

de şoferi din rândul clienţilor săi vor beneficia de un serviciu gratuit de asistenţă rutieră (Road Assistance). Totodată, poliţele RCA vor putea fi gestionate direct din aplicaţia mobilă, eliminând birocraţia şi timpul pierdut.

Salt Bank 2.0 vine cu un cont de business pentru freelanceri şi companii mici care au un singur acţionar. Acest nou produs poate fi accesat din aceeaşi aplicaţie, deja cunoscută de ei, în care au şi contul personal, la doar un "swipe" distanţă.

Noi funcţionalităţi pentru siguranţa banilor

Tentativa de obţinere frauduloasă a datelor bancare este cel mai des întâlnit tip de fraudă online în România. Peste 57% dintre români au indicat această metodă ca fiind cea mai frecventă, în timp ce 9 din 10 români consideră că instituţiile financiare şi comerciale ar trebui să adopte măsuri suplimentare pentru protejarea utilizatorilor în mediul digital, potrivit unui studiu SAS - lider global în A.I. şi analiză de date.

În acest context, Salt Bank a integrat şi a dezvoltat produsele şi serviciile în baza pilonului "safe" - unul dintre cei trei piloni fundamentali ai băncii. Astăzi, banca face un pas suplimentar în această direcţie, lansând două noi funcţionalităţi menite să sprijine protecţia financiară a persoanelor vulnerabile.

Astfel, noua funcţionalitate "Help Mama" va permite clienţilor să îşi ajute părinţii sau alţi apropiaţi seniori să îşi gestioneze în siguranţă banii. Clienţii Salt Bank devin astfel "protectori" pentru persoanele vulnerabile, în vârstă, şi vor primi notificări ori de câte ori persoana "protejată" intenţionează să facă o plată mai mare (peste un prag ales) sau încearcă să îşi vizualizeze datele cardului. Protectorul poate aproba sau respinge aceste acţiuni direct din notificarea de pe telefonul mobil, rapid şi simplu. Funcţia oferă sprijin şi siguranţă celor dragi, fără a invada intimitatea celor apropiaţi, neavând acces la date privind scopul tranzacţiei.

În paralel, "Call Monitor" este o altă funcţionalitate de securitate integrată în aplicaţia Salt Bank, care ajută utilizatorii să identifice apelurile autentice din partea băncii, în contextul în care numeroase fraude au loc prin apeluri telefonice în care infractorii se dau drept reprezentanţi bancari şi încearcă să obţină date personale sau acces la conturi. Astfel, în timpul unui apel cu reprezentanţii băncii, aplicaţia afişează un banner care confirmă clienţilor că aceştia vorbesc, într-adevăr, cu un reprezentant Salt Bank, afişând chiar şi numele acestuia. Dacă apelul nu este verificat, utilizatorul este avertizat în aplicaţia Salt să nu ofere date sensibile sau să nu autorizeze tranzacţii.

Creditare, Road Assistance şi RCA prin Salt Bank

Anul 2025 va aduce clienţilor Salt Bank, printre altele, un serviciu de credit pentru nevoi personale, cu rate de până la 5 ani şi cu dobândă fixă de la 6,25%.

De asemenea, Salt Bank va oferi gratuit un serviciu de Road Assistance pentru primii 100.000 de clienţi înscrişi şi un instrument de gestionare a poliţelor RCA, prin care clienţii vor fi notificaţi de fiecare dată când trebuie să îşi reînnoiască asigurarea.

Salt Business, pentru freelanceri şi mici antreprenori

Salt Bank lansează, totodată, Salt Business, un cont dedicat freelancerilor, profesioniştilor independenţi şi companiilor mici cu un acţionar, care poate fi activat 100% digital, direct din aplicaţia deja folosită pentru contul personal. Utilizatorii pot gestiona toate activităţile financiare - de la emiterea şi primirea facturilor (inclusiv prin SPV), până la plăţi, încasări şi schimburi valutare - într-un singur loc. Produsul include servicii bancare esenţiale, card multicurrency şi acces la funcţionalităţi utile precum plata utilităţilor şi organizarea banilor prin Spaces. Salt Business este ideal, de exemplu, pentru IT-iştii care lucrează pe contracte independente, şoferi de ride-sharing, influenceri sau alte persoane din industriile creative.