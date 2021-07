Profitul realizat de ALSER FOREST la 6 luni atinge rezultatul intregului an 2020

ALSER FOREST anunţa investitorii ca la primele şase luni ale anului 2021 a realizat venituri in valoare de 14,2 milioane lei, dubland astfel valoarea acestora realizata la iunie 2020, conform unui comunicat remis redacţiei.

Prima companie din industria forestiera din Romania listata la BVB, raportează o cifră de afaceri de 14,2 milioane lei în prima jumătate a anului 2021, cu o creştere de 104% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În ciuda circumstanţelor generate de pandemia Covid 19, compania a reuşit să închidă perioada de raportare cu un profit net de 1,16 milioane lei cu o creştere de 299% faţă de aceeasi perioada a anului trecut, marcând astfel una dintre cele mai bune perioade din cei 13 ani de funcţionare.

"Suntem mulţumiţi de rezultatele financiare pe care le-am înregistrat în prima jumătate a acestui an, obiectivul nostru constand in mentinerea acestui ritm de creştere accelerata a veniturilor si a profitabilităţii din perspectiva consolidarii pozitiei societatii la nivel de piata in domeniul industriei forestiere precum si dezvoltarea serviciilor oferite de aceasta in domenii precum cel horticol si al constructiilor. Am initiat procesul de dezvoltare al afacerii si inspre Republica Moldova si Bulgaria pe care il vom continua in perioada urmatoare. Am implementat prima pepiniera de productie de puieti forestieri folosind tehnologia moderna produsa de BCC Suedia si am devenit dealer oficial pentru producători de renume precum STIHL, MAKITA, IMER din industria construcţiilor", a declarat Albert Serban, CEO şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie Alser Forest.

Pentru a doua jumătate a anului, societatea se aşteaptă la o creştere a vânzărilor comparabila cu performanţa anului anterior si in linie cu ritmul de crestere din 2021. Aceste aşteptări sunt confirmate de angajamentele contractuale deja semnate cu clientii, contracte care isi vor produce efecte in toamna acestui an, avand o tinta a cifrei de afaceri la finalul anului de 30 mil lei.

Societatea îşi continuă procesul de extindere în Republica Moldova si Bulgaria prin proiectele initiate, in Republica Moldova se promoveaza proiecte de înfiinţare pepiniere pentru producţia de puieţi forestieri iar in Bulgaria sunt discuţii avansate pentru livrarea de utilaje forestiere pentru sectorul de profil.

Compania a ajuns la un număr de 30 de angajaţi fata de 23 in aceeaşi perioadă a anului trecut, si intentioneaza o creştere la un număr de 37 de angajaţi pana la finalul anului in curs.

Obligatiunile denominate in euro emise de ALSER FOREST cu o dobanda de 8% per an se tranzactioneaza pe piaţa SMT a Bursei de Valori Bucureşti din data de 30.06.2021 sub simbolul ALS24E.

INTERCAPITAL INVEST este consultantul autorizat de BVB care a asistat societatea in acest proces de transformare, aliniere la standardele de guvernanta corporativa specifica emitentilor, atragerea finantarii si listarea obligatiunilor la bursa. Impreuna cu emitentul va continua procesul de dezvoltare prin intermediul pietei de capital, asistand astfel societatea in procesul de listare a actiunilor ALSER FOREST pe piaţa AeRO - BVB in toamna acestui an.