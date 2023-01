Proiectul "Acum-Aici-Acolo" ne va reprezenta la Expoziţia Internaţională de Arhitectură

Proiectul "'Acum-Aici-Acolo'', desemnat câştigător în urma Concursului Naţional pentru reprezentarea României la cea de-a 18-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură Biennale di Venezia, a fost prezentat public, săptămâna trecută, la sala Symposium a Bibliotecii Naţionale a României. Bienala de Arhitectură de la Veneţia este un eveniment internaţional de prestigiu ce ilustrează un dialog cultural de mare amploare între ţările lumii. Ediţia din 2023 a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia se va desfăşura în perioada 20 mai - 26 noiembrie. Organizatorii reprezentării României la cea de-a 18-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia sunt: Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România.

Preşedintele Uniunii Arhitecţilor, Ileana Tureanu, şi-a exprimat încrederea că publicul internaţional va vizita pavilionul românesc: "Alianţa dintre Arhitectură şi Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii vine şi propune acum un pavilion care, în sfârşit, arată publicului internaţional şi capacităţile inteligenţei româneşti. Am fost cu toate bubele şi păcatele noastre, acum mergem cu inteligenţa românească la Veneţia. Sunt convinsă că vom găsi un public căruia să-i spună ceva şi acest pavilion. Greul de-abia acum începe". Secretarul de stat Andrei Novac din Ministerul Afacerilor Externe a dat asigurări că, în anul în care se împlinesc 85 de ani de când România are un pavilion propriu la Veneţia, în Giardini, acesta va fi renovat astfel încât România să poată fi reprezentată la cel mai înalt nivel: "Într-adevăr, începând de anul trecut, împreună cu domnul comisar (Comisarul participării României la cea de-a 18-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură de la Veneţia, arh. Attila Kim, n.r.) am întreprins toate demersurile în aşa fel încât cred că în mai puţin de câteva zile echipele de lucru vor intra în pavilionul României, astfel încât, în momentul în care va începe ediţia din acest an a Bienalei de la Veneţia, acesta să fie adus la cele mai înalte standarde în ceea ce priveşte sistemele de ventilare. Va fi o renovare extinsă faţă de tot ce s-a întâmplat până acum, în aşa fel încât România să poată fi reprezentată şi artiştii participanţi, atât la bienalele de artă, cât şi la cele de arhitectură, să nu mai fie nevoiţi să aducă contribuţii, să spunem din zone private, pentru a renova Pavilionul României".

El a arătat că pe pavilionul României din Giardini va exista o placă din bronz care să amintească faptul că Nicolae Iorga a "demarat procedurile şi a obţinut acest spaţiu". Preşedintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, a declarat: "Mă bucur că Bienala de Arhitectură ne oferă o ocazie pe care ar trebui să o folosim mai adesea, şi anume că arhitectura reprezintă, între domeniile culturale, un foarte bun promotor al culturii române prin reprezentanţii săi, prin arhitecţi, prin proiecte de patrimoniu foarte importante şi cred că trebuie să ştim să valorificăm mai mult aceste oportunităţi pe care acest domeniu ni le oferă şi de asemenea pe care arhitectura ni le oferă ca prilej de proiecte interdisciplinare, aşa cum este şi cel la care ne referim astăzi ca proiect câştigător care va reprezenta România".

Secretarul de stat Diana Baciuna din Ministerul Culturii a reiterat sprijinul acordat artiştilor de către instituţia pe care o reprezintă.

La eveniment au fost prezenţi Comisarul participării României la cea de-a 18-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură de la Veneţia, arh. Attila Kim, directorul Muzeul Naţional Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida"- partenerul principal al proiectului, Laura Albani, arhitectul Emil Ivănescu, curatorul şi coordonatorul proiectului "Acum-Aici- Acolo, împreună cu echipa sa: Simina Filat, arh. Cătălin Berescu şi arh. Anca Păsărin. Potrivit autorilor, pornind de la tema ediţiei curatoriate de Lesley Lokko, "The Laboratory of the Future", care are în centru Africa în ipostaza de protagonist al viitorului, proiectul românesc "Acum-Aici- Acolo" propune "soluţii inovatoare". Expoziţia, realizată cu concursul Muzeului Naţional Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida", este o cercetare a mediului social şi profesional românesc, în care profesia de arhitect se extinde şi capătă o altă influenţă în societate. Conform echipei proiectului câştigător, Pavilionul din Giardini va fi transformat într-un "mare accelerator de idei", construind un mediu "inspiraţional" generat de invenţii şi inovaţii pierdute de vreme, dar mereu actuale, alături de iniţiativele analizate ale generaţiilor mai tinere de arhitecţi care se implică în mod direct în transformarea realităţii imediate. Acestea aduc ideile legate de tehnologie, de tehnică, de invenţii, foarte aproape de acelea de arhitectură, de spaţiu locuibil, de necesar de viaţă, prin intermediul a 10 teme de analiză, fiecare temă prezentând câte 10 studii de caz, printre care se numără o serie de inovaţii realizate de mari nume ale ştiinţei şi tehnicii româneşti precum Henry Coandă sau Iustin Capră, "adevărate pedagogii alternative la modul tradiţional de educare, dar şi de vieţuire şi de consum urban". Proiectul "Acum-Aici-Acolo" doreşte să exprime, potrivit autorilor, modul prin care tinerele generaţii de arhitecţi români transformă profesia de arhitect, dintr-un "specialist al planşetei" către unul al colaborării, comunicării, antreprenoriatului, socialului, tehnologiei, cercetării multidisciplinare pentru a putea răspunde mai bine provocărilor prezentului şi viitorului. Acesta va fi expus, în perioada 20 mai - 26 noiembrie, în Pavilionul României - Giardini şi la Noua Galerie ICRCU, în faţa căreia va fi amplasată o instalaţie.