RALUCA TURCAN:"Cîţu ar trebui să-şi depună demisia, împreună cu echipa de negociere"

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan a transmis un mesaj dur conducerii partidului, afirmând că Florin Cîţu ar trebui să-şi depună demisia, împreună cu echipa de negociere cu PSD, care s-au "milogit" la Marcel Ciolacu să prindă un colţ de pâine. Într-o comunicare către colegii din BPN obţinută de G4Media.ro, Raluca Turcan îl acuză pe Florin Cîţu că este dispus să joace la poker până şi banii de pensii, precizând că de o lună îi spune că din 26 noiembrie nu mai sunt bani de pensii ţi alocaţii, potrivit G4media.

Raluca Turcan le transmite colegilor din BPN că nu va participa la şedinţă, pentru că i-a fost deturnat votul o dată şi nu vrea să se mai întâmple acest lucru.

"Consider ca echipa de negociere nu a purtat o negociere pentru PNL, ci a pregătit o garnitura şi o foaie de parcurs pentru predarea la cheie a PNL către PSD. In primul rând s-a plecat la drum cu o minciuna. Şi un vot manipulat ordinar. Nu, nu ma refer la Congres, ci la votul pentru a încerca negocieri şi cu unii şi cu alţii. Votul meu si al altora a fost folosit doar pentru a negocia cu PSD. Si doar in folosul unui grup extrem de restrâns. A fost o frauda asupra votului colegilor", afirmă Turcan.

Aceasta susţine că "este puţin spus ca s-a negociat in genunchi" cu PSD.

"Mandatul lui Florin Câţu nu a fost decât un şir de minciuni, greseli şi jocuri personale. As spune ca e de domeniul patologicului. Florin, iti imaginezi ca nimeni nu se prinde de minciunile tale? Toti se prind, îţi garantez. Nimic din ce ai spus pana acum, tu, preşedintele partidului, nu a fost adevărat! Doar un sir de minciuni. Şi nu numai de minciuni dar şi de lipsa de responsabilitate! Florin, eşti dispus sa joci la poker pana şi banii de pensii. De mai bine de o luna ma tin de capul tău şi-ti spun repetat ca de vineri (26 nov) nu mai sunt bani de pensii şi de alocaţii pt ca i-ai luat la rectificare doar ca sa dai tu bine la cifre in postările de pe facebook", afirmă Raluca Turcan, ministru al Muncii în Guvernul Cîţu.

Ea aminteşte că toţi colegii i-au reproşat lui Ludovic Orban modul în care a negociat cu USR.

"Când am fost convinsă ca negocierea lui Ludovic cu USR e proasta, m-am ridicat de la masa. La fel şi Rares, şi Robert, şi ceilalţi mi-ati dat dreptate. Cum arata negocierea făcută de voi, comparativ cu negocierea lui Orban? Eu atunci m-am ridicat şi am plecat. Voi ce ati făcut acum? V-ati milogit la Ciolacu sa prindeţi un colţ de pâine. Va cer sa ieşiti voi acum public, sa spuneti ca ati negociat mai bine ca Orban! In aceste negocieri, preşedintele partidului a negociat doar pentru el. Atat. Nimic altceva!!! Motivele? O sa le aflam, cu siguranţă! Dar cu un preţ prea mare plătit de partid. Nu a existat niciun criteriu obiectiv pentru formarea propunerilor de miniştri. Niciunul. Aţi ignorat pana si cel mai important criteriu, cel referitor la rezultatele in alegeri (pe care PSD-ul, spre deosebire de voi, nu l-a ignorat)", afirmă Turcan.

Prim-vicepreşedintele PNL susţine că "momentul acesta este o rusine pentru PNL", iar preşedintele partidului, Florin Cîţu şi echipa de negociere ar trebui să demisioneze.

Raluca Turcan încheie precizând că votul ei este împotriva guvernului cu PSD.