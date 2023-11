Raluca Turcan: "Investiţia în patrimoniul cultural al ţării noastre - necesară şi urgentă"

Investiţia în patrimoniul cultural al ţării noastre este necesară şi urgentă în aceeaşi măsură ca investiţiile în infrastructură şi servicii publice şi contribuie în mod esenţial la atingerea obiectivului nostru de dezvoltare ca ţară, a transmis, luni, ministrul Culturii, Raluca Turcan, în cadrul conferinţei "Patrimoniu@INP, dezbateri şi dinamică în context global" organizată de Institutul Naţional al Patrimoniului, informează agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, "Investiţia în patrimoniul construit este una dintre priorităţile mele ca ministru al Culturii, iar prin proiectele pe care am reuşit să le demarăm şi prin cele în plan pentru anul viitor îmi doresc ca România să poată beneficia de această componentă de creştere. În ultimele câteva luni am reuşit să demarăm, prin Institutul Naţional pentru Patrimoniu şi prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii, intervenţii substanţiale asupra unor monumente istorice importante pentru România, printre care Castelul Peleş care va beneficia de intervenţii în primă urgenţă la acoperişuri şi de finanţare pentru consolidare, restaurare şi punere în valoare a teraselor, unul dintre cele mai vechi monumente istorice din Capitală, care va găzdui un centru de informare şi promovare a patrimoniului cultural - Casa de Târgoveţ - şi am demarat proiecte de restaurare a caselor memoriale", subliniază ministrul Culturii.

Raluca Turcan adaugă: "Codul Patrimoniului Cultural a fost lansat în dezbatere publică la începutul lunii octombrie şi vizează o îmbunătăţire a cadrului normativ printr-o abordare integrată a tuturor domeniilor patrimoniului cultural. Nu în ultimul rând, ne-am concentrat în ultima perioadă asupra dosarelor de nominalizare pentru includerea în Lista Patrimoniului Mondial, educaţiei prin patrimoniu şi valorificării turistice a patrimoniului construit. Aproximativ 40% din turismul european este turism cultural, iar în România el poate aduce prosperitate pentru comunităţi", conform sursei menţionate.

Raluca Turcan consideră că "investiţiile realizate prin Ministerul Culturii au rolul de a pune în valoare acest potenţial, mai ales în contextul în care, conform Barometrului de consum cultural 2022, vizitarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice este singura activitate care a înregistrat o creştere faţă de anul 2019", relatează agerpres.