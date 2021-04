Cu 17 voturi pentru, 22 împotrivă şi 14 abţineri, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, ieri, proiectul de buget al Capitalei propus de primarul general Nicuşor Dan. Votul din Consiliul General reflectă neîn­ţelegerile dintre PNL şi USR PLUS la nivelul Capitalei cu privire la managementul spitalelor din localitate, management care, în opinia formaţiunii politice ai cărei copreşedinţi sunt Dan Barna şi Dacian Cioloş, ar fi trebuit să revină oamenilor apropiaţi de Vlad Voiculescu.

Imediat după respingerea bugetului, Stelian Bujduveanu, viceprimar al Capitalei din partea PNL, a declarat că "blocarea bugetului ridică probleme majore de funcţionare a instituţiei".

"În primul rând, Primăria are conturile sunt blocate, iar noi tebuie să facem acorduri de eşalonare a datoriilor cu creditorii. Or, în lipsa unui buget, nu putem renegocia nimic. De asemenea, Primăria are nevoie de ridicarea plafonului de împrumuturi pentru a demara şi finanţa proiecte noi, dar fără un buget aprobat nu se poate începe o discuţie cu finanţatorii pe această temă. Şi asta în condiţiile în care avem proiecte urgente de demarat, precum noile centre de vaccinare", a spus Stelian Bujduveanu.

Dzebaterea proiectului de buget a început furtunos, când reprezentanţii USR PLUS au anunţat că doresc scoaterea de pe ordinea de zi a şedinţei de ieri a acestui punct, deoarece, în opinia lor, bugetul nu a fost construit realist atât timp cât are venituri estimate de aproape 7 miliarde lei, faţă de cele 4,5-5 miliarde discutate în prealabil, la începutul lunii martie, cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

În deschiderea dezbaterilor, consilierul general Cosmin Victor Smighelschi (USR) a arătat: "În campania pe care am făcut-o împreună am făcut nişte promisiuni şi vrem să ne achităm de ele. În bugetul propus veniturile estimate sunt de 7 miliarde lei, nu se încasează mai mult de 4,5. Situaţia financiară este catastrofală, e lăsată moştenire de administraţia Firea. Nu puteam să ne gândim că anul acesta vom avea o mulţime de bani. Nu este momentul să fim populişti, vrem un buget realist. Asta cerem de la primarul nostru şi vrem să sprijinim să construiască bugetul. USR şi-a asumat că se va ocupa de câteva domenii - sănătate, asistenţă socială, spaţii verzi. La Bucureşti nu a început reforma în sănătate. Asta este nemulţumirea noastră. Circulă mai multe ştiri false, că se blochează Bucureştiul. Nu se blochează Bucureştiul. Nu este adevărat, nu ne batem pe putere, ne batem şi pe reforma reală. Vrem să reorganizăm instituţiile, vrem să aducem profesionişti în administraţia locală. Vrem să ne aşezăm la masă şi să revenim în faţa bucureştenilor cu un buget realist".

În replică, Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei a spus: "E o zi foarte importantă. De la începutul acestui mandat am făcut eforturi uriaşe să ţinem pe linia de plutire primăria. Am găsit facturi neplătite de la începutul anului 2019. În ianuarie, consilierii, primarul, viceprimarii au audiat toţi directorii din primărie şi din instituţiile subordonate întrebându-i cum este bugetul, li s-a solicitat să-şi spună părerea şi au făcut propuneri scrise. Propunerea de buget a fost gata în 15 martie şi a fost transmisă către consilierii majorităţii. Ăla este bugetul, cu mici modificări, care este supus votului. De aceea sunt uluit. Noi am avut un buget discutat cu grupurile de consilieri din majoritate care au discutat despre acest buget încă de acum şase săptămâni, iar acum venim şi spunem că e un alt buget. Realmente, nu se poate aşa ceva. Toate discuţiile pe buget au fost civilizate şi constructive. Dacă se doreşte să mai discutăm pe buget, putem să discutăm, dar haideţi să ne grăbim să dăm bucureştenilor bugetul pe care îl aşteaptă, ca să începem investiţiile pe care le aşteaptă".

Fostul viceprimar al Capitalei, consilierul general social-democrat Aurelian Bădulescu a lăsat impresia la începutul dezbaterilor că PSD ar putea vota bugetul propus de primarul general Nicuşor Dan.

"Haideţi să închidem un buget pe formula asta, avem capacitatea dată de lege să ne întâlnim la rectificare, până atunci facem un efort comun, pentru că până la urmă bucureştenii sunt cei pe care trebuie să-i sprijinim. Mergem apoi la domnul Cîţu, dacă o mai fi şi cât o mai fi pe acolo, şi sigur ne dă banii. Haideţi să convenim asupra unor chestiuni de bun simţ, nu să ţinem în tensiune un Bucureşti întreg", a spus Aurelian Bădulescu.

Cu toate acestea, bugetul Capitalei a fost respins şi cu voturile împotrivă şi abţinerile din partea consilierilor generali ai PSD. Nu înainte însă ca fostul viceprimar al Capitalei să precizeze: "Domnule primar, nu aţi reuşit să încheiaţi un pact între cele două părţi care vă păstoresc, ca să aveţi susţinere pe buget. Veniţi în ziua votului cu lipsă de majoritate. E un eşec al domniei voastre. Am auzit pe colegul de la grupul infracţional USR PLUS cum se vaită despre greaua moştenire. (...) Pe ce vă certaţi? Haideţi să facem un efort comun, să nu ţinem în tensiune un Bucureşti întreg pentru că grupul mafiot USR PLUS vrea să gestioneze spitalele din Bucureşti. Spuneţi-i lui Vlăduţ să îşi ia laba de pe sănătatea publică şi să înceteze şmecheriile lui".

Singurii care au declarat de la început că vor susţine proiectul de buget întocmit de primarul general al Capitalei au fost consilierii generali din partea PNL. În cadrul unei conferinţe de presă care a precedat şedinţa Consiliului General al Capitalei, consilierul general Diana Mardarovici, purtător de cuvânt al consilierilor liberali, a spus: "Primarul general s-a străduit să reducă cheltuielile inutile, s-au verificat fundamentările alocărilor bugetare şi s-a cerut raţionalizarea la maxim a tuturor cheltuielilor. S-a terminat cu risipa banilor publici. Am prioritizat cât am putut. PNL are multe angajamente faţă de bucureşteni pentru a ne încadra în posibilităţile bugetare din acest an. Alte cheltuieli necesare vor fi reluate la rectificarea care urmează în a doua parte a anului. Se vor accesa fonduri europene, actuala administraţie şi-a propus acest lucru".

După votul negativ de ieri, proiectul de buget ar urma să fie propus în viitoarea şedinţă a Consiliului General al Capitalei.

De fapt, disputa dintre PNL şi USR PLUS la nivelul Capitalei s-a dat pe dorinţa membrilor ultimei formaţiuni politice de a controla bugetul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), în cunatum de 355 de milioane lei, buget care conform proiectului propus de Nicuşor Dan era controlat exclusiv de primarul general al Capitalei.

Bugetul propus de Nicuşor Dan şi respins ieri de Consiliul General este estimat la 6,9 miliarde lei, iar cu tot cu instituţiile subordonate, credite şi fonduri europene ajunge la 9,5 miliarde lei. Pentru investiţii, din bugetul local urmau să se aloce circa 1,9 miliarde lei, din care 1,2 miliarde lei din fonduri europene şi circa 600 milioane lei de la bugetul propriu. Pe lista investiţiilor propuse de primarul general al Capitalei se numărau: Sală Multifuncţională - Complex sportiv Lia Manoliu - 1,4 milioane lei; realizarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public şi a drumurilor aferente ansamblului Henry Coandă, lot I şi lot II - 13,2 milioane lei; revizuirea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti - 5 milioane lei; finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti - Etapa II - aproximativ 700 de milioane lei; extinderea SEAU şi construirea incineratorului de nămol - 360 de milioane lei; reabilitarea casetei şi sistemului său principal de drenare pe partea stângă a casetei (în sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan) - 178 de milioane lei; reabilitarea a circa 32 de kilometri din reţeaua de termoficare - 116 milioane lei; pasaj Doamna Ghica - 39 de milioane lei.